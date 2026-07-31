Le marché des voitures électriques urbaines s'enrichit avec l'arrivée du Kia EV2, un nouveau crossover compact qui vient défier les références établies du segment. Face au Peugeot e-208, pilier du marché français depuis plusieurs années, le modèle coréen propose une approche différente à un tarif particulièrement attractif. Analyse comparative de ces deux citadines électriques destinées à démocratiser la mobilité zéro émission.

Kia EV2 : l'électrique accessible version crossover

Avec son Kia EV2, le constructeur sud-coréen ambitionne de reproduire le succès de l'EV3, mais dans une catégorie plus abordable. Ce nouveau modèle devient ainsi la porte d'entrée de la gamme électrique de la marque, affiché à partir de 20 330 euros avec la remise CAE de 900 euros incluse.

Des dimensions compactes pour la ville

Le Kia EV2 affiche des mensurations parfaitement adaptées à l'usage urbain : 4,06 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,57 mètre de haut, pour un empattement de 2,56 mètres. Son design suit la philosophie "Opposites United" de Kia, avec des lignes géométriques marquées, des volumes bien définis et des porte-à-faux courts qui lui confèrent une présence affirmée malgré sa compacité.

Habitabilité surprenante et modularité

Malgré ses dimensions contenues, l'EV2 réserve une belle surprise en matière d'espace intérieur. Le constructeur propose même deux configurations : cinq ou quatre places. La version quatre places offre deux sièges arrière individuels avec réglage longitudinal sur 18 centimètres, une configuration originale pour le segment.

Le volume du coffre varie selon la configuration choisie :

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362 litres en version cinq places

en version cinq places 403 litres en version quatre places (sièges en position avancée)

en version quatre places (sièges en position avancée) 15 litres supplémentaires dans le compartiment avant (frunk)

Deux niveaux de batterie disponibles

Kia commercialise son EV2 avec deux configurations de batterie, toutes deux associées à un moteur de 147 chevaux :

Standard Range : batterie de 42,2 kWh pour 317 km d'autonomie

: batterie de 42,2 kWh pour 317 km d'autonomie Long Range : batterie de 61,0 kWh pour 448 km d'autonomie

Basé sur la plateforme E-GMP de Hyundai-Kia avec une architecture 400V, l'EV2 accepte jusqu'à 118 kW en courant continu, permettant une recharge de 10 à 80% en 29 minutes. La recharge en courant alternatif s'effectue à 11 kW de série, avec une option 22 kW prévue ultérieurement. La fonction V2L permet également d'alimenter des appareils externes.

Peugeot e-208 : la référence française revisitée

Présent sur le marché depuis plus longtemps, le Peugeot e-208 a bénéficié d'une mise à jour en 2024. La gamme s'est récemment enrichie d'une version GTI de 280 chevaux, ramenant les légendaires initiales sportives dans l'ère électrique.

Design affirmé et finition soignée

Avec ses dimensions de 4,05 mètres de long, 1,74 mètre de large et 1,43 mètre de haut (empattement de 2,54 mètres), le e-208 adopte une silhouette de berline classique. Son design se distingue par ses griffes LED caractéristiques, signature visuelle forte de Peugeot.

L'intérieur bénéficie d'une présentation plus élaborée que celle du Kia, avec le fameux i-Cockpit et ses commandes au-dessus du volant. L'instrumentation numérique (à partir de la finition Allure) s'accompagne d'un écran multimédia central de 10 pouces. La qualité perçue est généralement supérieure, notamment sur les finitions intermédiaires et hautes. Le tarif démarre à 29 070 euros avant déductions et aides.

Trois motorisations au catalogue

Peugeot propose désormais trois versions électriques du 208 :

136 chevaux : batterie de 46,3 kWh pour 363 km d'autonomie

: batterie de 46,3 kWh pour 363 km d'autonomie 156 chevaux : batterie de 51 kWh pour 433 km d'autonomie

: batterie de 51 kWh pour 433 km d'autonomie e-208 GTI de 280 chevaux : batterie de 51 kWh pour 353 km d'autonomie

La puissance de recharge atteint 100 kW en courant continu, soit un passage de 20 à 80% en 25 minutes. En courant alternatif, le e-208 charge à 11 kW et dispose également de la fonction V2L.

Notre verdict : lequel choisir ?

Ces deux citadines électriques répondent à des attentes légèrement différentes. Le Kia EV2 s'impose comme le choix rationnel : plus abordable, plus spacieux, avec un coffre supérieur (362 litres contre 265 litres) et une autonomie comparable, voire supérieure selon les versions.

Son avantage prix est significatif, même en tenant compte des remises potentielles sur le modèle français. Pour un usage familial urbain privilégiant la praticité et l'économie, le crossover coréen constitue un choix particulièrement pertinent.

Le Peugeot e-208 privilégie l'agrément et l'émotion. Sa finition plus soignée, son comportement routier plus dynamique et son design plus classique séduiront ceux qui recherchent davantage de plaisir au volant. La version GTI vient même proposer une alternative sportive inédite dans ce segment.

Le choix dépendra donc de vos priorités : économie et praticité pour le Kia EV2, plaisir de conduite et raffinement pour le Peugeot e-208.