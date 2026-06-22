L'ancien présentateur de Top Gear et The Grand Tour, Jeremy Clarkson, se sépare de l'une des voitures les plus emblématiques de sa carrière : sa Ford GT de première génération. Un supercar américain qui aura marqué son parcours automobile par une relation tumultueuse faite d'amour et de frustrations mécaniques.

Une histoire d'amour contrariée avec le supercar américain

Tout a commencé au début des années 2000 lorsque Clarkson a eu l'opportunité de piloter un exemplaire de pré-production pour les besoins de Top Gear. Le coup de foudre fut immédiat. Ce supercar rendant hommage à la mythique GT40 victorieuse aux 24 Heures du Mans est rapidement devenu l'un des objets de désir automobile du journaliste britannique.

Mais acquérir cette machine n'était pas une mince affaire, particulièrement en Europe où la production destinée au Vieux Continent restait extrêmement limitée. Clarkson réussit néanmoins à mettre la main sur l'une des rares unités distribuées au Royaume-Uni, devenant ainsi l'un des premiers propriétaires britanniques du modèle.

Des problèmes techniques à répétition

Ce qui devait être une idylle automobile s'est rapidement transformé en cauchemar mécanique. La Ford GT de Clarkson a multiplié les pannes liées au système d'alarme et à l'antidémarreur, équipements imposés par les compagnies d'assurance britanniques.

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Les dysfonctionnements étaient si fréquents que le présentateur a fini par retourner le véhicule à Ford pour obtenir un remboursement intégral. Incapable de résister longtemps à l'appel de ce bolide, il l'a finalement racheté, malgré la persistance des problèmes techniques.

Cette expérience frustrante a donné naissance à l'une des déclarations les plus mémorables de Clarkson, qui n'a pas hésité à qualifier publiquement sa GT de "voiture la moins fiable jamais construite". Selon lui, impossible de réaliser un aller-retour sans rencontrer au moins une défaillance. Les spécialistes ont toutefois souligné que ces problèmes provenaient principalement des systèmes antivol ajoutés pour le marché britannique, et non de la conception originale du véhicule.

Une mise en vente chez un spécialiste prestigieux

Vingt ans après sa fabrication, cette Ford GT historique est désormais proposée à la vente par Tom Hartley Cars, un concessionnaire britannique réputé pour la commercialisation de véhicules d'exception. Il s'agit d'un exemplaire de 2006 arborant la livrée bleu avec bandes blanches de compétition, considérée comme la configuration la plus iconique du modèle.

Les caractéristiques de cette unité exceptionnelle :

L'une des 101 unités seulement destinées au marché européen

Environ 45 000 kilomètres au compteur

Historique d'entretien assuré par GT101, spécialiste reconnu du modèle

État de conservation excellent selon le vendeur

Des performances toujours impressionnantes

Sous sa carrosserie sculpturale, cette Ford GT cache un moteur V8 suralimenté de 5,4 litres développant 550 chevaux et 678 Nm de couple. Associé à une boîte manuelle à six rapports transmettant la puissance aux roues arrières, ce bloc permet d'atteindre les 100 km/h en à peine plus de trois secondes, avec une vitesse maximale dépassant les 330 km/h.

Des chiffres qui restent remarquables même selon les standards actuels, témoignant du caractère intemporel de ce supercar américain.

Une valeur potentiellement très élevée

Bien que le prix de vente ne soit pas encore officiellement dévoilé, plusieurs facteurs laissent présager une valorisation importante. La rareté européenne de ce modèle, son excellent état de conservation et surtout son appartenance à l'un des journalistes automobiles les plus célèbres au monde constituent des arguments de poids.

Clarkson lui-même a réagi à l'annonce avec humour sur les réseaux sociaux : "J'espère qu'ils ont réparé l'alarme", commentaire qui résume parfaitement sa relation compliquée avec ce véhicule.

Paradoxalement, l'histoire mouvementée de cette Ford GT pourrait même augmenter sa cote auprès des collectionneurs, transformant ses défaillances passées en véritable plus-value patrimoniale. Car au-delà des anecdotes, cette voiture incarne un morceau de l'histoire automobile télévisuelle britannique.