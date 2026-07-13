Industrie automobile : 30 constructeurs européens s'unissent contre une réglementation CO2 jugée "irréaliste"

Dans un mouvement sans précédent, trente grands fabricants européens de semi-remorques ont mis de côté leurs rivalités commerciales pour dénoncer d'une seule voix le règlement européen 2024/1610 sur les émissions de CO2. Leur message à Bruxelles est clair : la transition écologique ne doit pas se transformer en catastrophe industrielle pour l'Europe.

Une alliance historique face à des normes jugées inapplicables

Cette coalition inédite réunit des constructeurs qui se livrent habituellement une concurrence acharnée sur les marchés internationaux. Leur union témoigne de l'ampleur de la crise qui secoue le secteur. Les dirigeants de ces entreprises contestent frontalement le règlement modifiant les normes d'émissions de CO2 pour les véhicules lourds, adopté en mai 2024 par le Parlement européen.

Selon ces industriels, les délais imposés et les méthodologies de calcul utilisées ne correspondent ni à la réalité du marché ni aux capacités techniques actuelles. Résultat : des milliers d'emplois et la compétitivité de l'industrie européenne seraient directement menacés face à la concurrence mondiale.

Le système VECTO au cœur de la polémique

Le principal point de friction concerne l'application du système de calcul VECTO aux semi-remorques. Cette méthode pose un problème de taille : elle s'applique à des équipements qui ne disposent ni de moteur ni de chaîne cinématique propre.

La réglementation exige des fabricants qu'ils certifient une réduction de 10% des émissions simulées de dioxyde de carbone avant 2030. Une exigence que le secteur juge techniquement irréalisable dans les conditions actuelles.

Des conséquences paradoxales sur le transport routier

Les industriels soulignent une contradiction majeure : pour respecter ces normes, les ingénieurs doivent modifier profondément l'aérodynamisme et la structure des remorques. Ces transformations entraîneraient une réduction significative de la capacité de chargement utile des camions.

Les effets pervers identifiés :

Nécessité de mettre davantage de véhicules en circulation pour transporter le même volume de marchandises

Augmentation de la congestion sur les routes européennes

Hausse paradoxale de la consommation globale de carburant des flottes

Surcoûts opérationnels pour les transporteurs

Des solutions alternatives pour une transition réaliste

Les trente fabricants insistent : leur démarche ne vise pas à saborder les objectifs climatiques de l'Union européenne. Ils réclament simplement un cadre réglementaire fondé sur des réalités industrielles vérifiables et des technologies pleinement matures.

Le manifeste transmis aux institutions européennes dénonce également l'inefficacité des mécanismes de crédits et débits prévus par Bruxelles. Les technologies aérodynamiques avancées et les nouveaux composants à faible résistance ne peuvent pas être intégrés aux chaînes de production de masse aussi rapidement que le calendrier législatif l'impose.

Trois demandes prioritaires adressées à Bruxelles

Pour éviter ce qu'ils qualifient de "désindustrialisation involontaire", les constructeurs formulent trois requêtes principales :

Avancer la date de révision du règlement pour prendre en compte les réalités techniques du secteur

du règlement pour prendre en compte les réalités techniques du secteur Ajuster temporairement l'objectif de réduction à un niveau techniquement atteignable

l'objectif de réduction à un niveau techniquement atteignable Supprimer progressivement les obligations sur les semi-remorques au fur et à mesure du déploiement massif des tracteurs propulsés par énergies propres et zéro émission

Un enjeu stratégique pour l'emploi européen

Au-delà des aspects techniques, cette mobilisation industrielle met en lumière un dilemme crucial : comment concilier ambitions climatiques et préservation du tissu industriel européen ? Les dirigeants du secteur alertent sur les risques pesant sur des installations de production essentielles à l'économie du continent.

Cette alliance sans précédent illustre la tension croissante entre les objectifs environnementaux de l'Union européenne et les contraintes opérationnelles des industriels. La réponse de Bruxelles à ces revendications pourrait définir l'avenir de toute une filière et influencer la stratégie de décarbonisation du transport routier en Europe.