Avec son orange agressif baptisé "Magma Orange", le nouveau Genesis GV60 Magma ne passe certainement pas inaperçu. Cette teinte flamboyante n'a pas été choisie au hasard : elle évoque la lave incandescente et symbolise l'arrivée fracassante de Genesis dans l'univers des véhicules électriques sportifs, à l'image de ce que BMW M ou AMG représentent pour leurs marques respectives.

Une puissance électrisante qui repousse les limites

Si la version d'entrée de gamme du GV60 se contente de 229 chevaux et que les modèles classiques plafonnent à 490 chevaux, cette déclinaison Magma franchit un cap spectaculaire. Sous le capot, ou plutôt dans les moteurs électriques, on découvre 607 chevaux en configuration normale. Mais activez le mode Overdrive pendant 15 secondes, et vous libérez les 650 chevaux complets.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le 0 à 100 km/h est expédié en à peine trois secondes, tandis que la vitesse maximale atteint 264 km/h. De quoi permettre au constructeur coréen de rivaliser avec les références allemandes, même sur le mythique circuit du Nürburgring Nordschleife.

Une technologie forgée sur circuit

Le Genesis GV60 Magma s'appuie sur l'expertise de la division sportive N de Hyundai, développée en grande partie sur les circuits les plus exigeants. Cette filiation technique se traduit par :

Une plateforme à double moteur électrique

Une batterie de 84 kWh à architecture 800 volts

Une autonomie d'environ 450 kilomètres

Une recharge rapide jusqu'à 260 kW

Un cockpit digne d'une console de jeu

Genesis ne s'est pas contenté de reprendre le matériel de Hyundai. Le logiciel embarqué transforme l'expérience de conduite avec une multitude de configurations personnalisables. Les ingénieurs coréens proposent même une simulation de boîte de vitesses à double embrayage avec coupure de couple et limiteur de régime, accompagnée d'une sonorité de moteur thermique étonnamment convaincante.

Six programmes de conduite différents permettent aussi bien de maîtriser l'art du dérapage contrôlé que d'optimiser ses temps au tour pour les pilotes occasionnels. On peut même ajuster la gestion thermique de la batterie selon qu'on privilégie un tour de qualification rapide ou une séance d'endurance.

Entre sportivité pure et raffinement premium

Contrairement à son cousin technique, le Hyundai Ioniq 6 N, le GV60 Magma adopte une position de conduite surélevée typique d'un SUV, offrant une sensation de domination de la route. L'habitacle associe l'esprit sportif à une vraie dose d'exclusivité.

Genesis soigne particulièrement les finitions avec des matériaux haut de gamme et des sièges baquets qui parviennent à conjuguer maintien latéral ferme et confort appréciable. La suspension, malgré sa précision chirurgicale, affiche moins de radicalité que sur les modèles N, ménageant davantage les passagers.

Un positionnement tarifaire stratégique

Avec un tarif dépassant les 85 000 euros, le GV60 Magma se positionne nettement au-dessus du Ioniq 6 N qui démarre à 75 000 euros environ. Mais face aux sportives électriques allemandes, souvent stériles et dépourvues d'émotion selon nos constatations, Genesis propose une alternative séduisante.

Les ingénieurs de Namyang ont réussi le pari d'insuffler une véritable âme à leur création électrique, exportant désormais ce savoir-faire vers le segment premium avec la marque Genesis.

Verdict : l'outsider qui bouscule les codes

Note : 8,5/10

Dans un marché européen encore peu familier avec Genesis, ce GV60 Magma représente une proposition rare et audacieuse. Pour ceux qui recherchent l'exclusivité sans payer le prix exorbitant des sportives allemandes électriques traditionnelles, ce SUV coréen constitue une option séduisante.

Points forts : performances électrisantes, polyvalence circuit/route, qualité des finitions, personnalisation poussée

Points faibles : prix élevé malgré tout, notoriété de la marque encore limitée en France, teinte orange pas au goût de tous

Genesis démontre avec ce GV60 Magma que les constructeurs coréens ne se contentent plus de copier les recettes allemandes : ils inventent désormais leur propre définition du véhicule électrique émotionnel et sportif.