Geely s'attaque au WTCR : le géant chinois défie Cupra, Audi et Hyundai sur les circuits mondiaux

Le constructeur chinois Geely ne se contente plus de dominer le marché des véhicules électriques et hybrides. L'empire automobile, qui possède notamment Volvo, Polestar et Lotus, vient de faire une entrée fracassante dans le monde de la compétition automobile en rejoignant le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme (WTCR). Une décision stratégique qui place le géant asiatique face aux ténors européens du sport automobile.

Une arrivée remarquée dans l'élite du tourisme mondial

Avec son modèle Geely Coolray, le constructeur chinois débarque dans l'une des catégories les plus relevées du sport automobile. Le WTCR rassemble les marques les plus prestigieuses dans des courses intenses où la technique et la performance sont primordiales. Cette incursion marque un tournant dans la stratégie de Geely, qui souhaite prouver son savoir-faire au-delà des motorisations électrifiées.

La présence de Geely aux côtés de Cupra, Audi, Hyundai et Honda n'est pas anodine. Elle témoigne de l'ambition du groupe chinois de s'imposer comme un acteur crédible sur tous les segments automobiles, y compris dans l'univers exigeant de la compétition.

Le Geely Coolray, une arme redoutable sur circuit

Pour cette aventure sportive, Geely mise sur le Coolray, un SUV compact qui bénéficie d'importantes modifications pour répondre aux exigences du championnat. Sous le capot, le modèle de course embarque un moteur turbo délivrant une puissance maximale bridée selon le règlement WTCR, permettant d'assurer une concurrence équitable entre tous les constructeurs.

Des performances au rendez-vous

Les premiers essais sur circuit ont démontré que le Coolray n'a pas à rougir face à ses concurrents européens et coréens. Les ingénieurs de Geely ont travaillé d'arrache-pied pour optimiser :

L'aérodynamique avec un kit carrosserie spécifique

Le châssis pour une meilleure tenue de route

Les freins pour résister aux contraintes de la piste

La distribution de poids pour un équilibre optimal

Un message fort envoyé au marché européen

Cette participation au WTCR n'est pas qu'une vitrine sportive pour Geely. Elle représente une déclaration d'intention claire : le constructeur chinois veut être pris au sérieux sur le Vieux Continent. En France, où les marques chinoises peinent encore à s'imposer face aux constructeurs établis, cette visibilité médiatique pourrait changer la donne.

Le groupe a déjà démontré sa capacité à produire des véhicules de qualité avec Polestar et Volvo. Désormais, il prouve qu'il peut également rivaliser dans l'arène ultra-compétitive du sport automobile, un domaine où la crédibilité technique est sans cesse éprouvée.

Une stratégie globale bien pensée

L'engagement en WTCR s'inscrit dans une vision plus large. Geely souhaite utiliser le racing comme laboratoire pour développer des technologies transférables à ses modèles de série. Les leçons apprises sur circuit concernant la gestion thermique, l'aérodynamique et l'efficacité mécanique profiteront directement aux futurs véhicules commercialisés.

Cette approche n'est pas nouvelle dans l'industrie automobile. Tous les grands constructeurs ont historiquement utilisé la compétition pour améliorer leurs produits grand public. Geely suit simplement cette voie éprouvée, mais avec des moyens considérables et une détermination à toute épreuve.

Des ambitions à long terme

Si cette première saison servira principalement d'apprentissage, les objectifs de Geely sont clairement définis : décrocher des podiums et pourquoi pas des victoires face aux marques établies. Le constructeur a recruté des pilotes expérimentés et investi massivement dans le développement technique.

Pour les amateurs français de sport automobile, cette nouvelle rivalité promet des courses palpitantes. Voir un outsider chinois bousculer l'ordre établi par les écuries européennes traditionnelles apporte un vent de fraîcheur dans un championnat parfois prévisible. La saison s'annonce passionnante avec cet acteur supplémentaire dans la bataille pour le titre mondial.