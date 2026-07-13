Geely Galaxy Cruiser 700 : le SUV hybride de 1 113 chevaux qui vient défier BYD sur son propre terrain

Le constructeur chinois Geely vient de lever le voile sur son nouveau fer de lance : le Galaxy Cruiser 700, un SUV hybride rechargeable monumental qui entend bien bousculer la hiérarchie établie par BYD avec son BAO 5. Avec une puissance faramineuse et une autonomie électrique record, ce nouveau venu redessine les contours du segment des 4x4 de luxe électrifiés.

Un design qui assume ses inspirations tout-terrain

Impossible de rester indifférent face à la silhouette du Galaxy Cruiser 700. Geely a opté pour un style résolument carré et massif, empruntant clairement aux codes esthétiques du Land Rover Defender ou du Ford Bronco. Les lignes angulaires et la carrosserie rectiligne confèrent à ce SUV une présence imposante sur la route.

Les pare-chocs proéminents et les inserts sombres renforcent son caractère aventurier, tandis que l'ensemble conserve une touche de modernité bienvenue. Cette approche stylistique tranche avec les designs plus futuristes privilégiés par certains concurrents chinois, offrant ainsi une alternative visuelle séduisante pour les amateurs de tout-terrain classique.

Une fiche technique qui défie l'imagination

C'est sous le capot que le Geely Galaxy Cruiser 700 révèle ses véritables ambitions. Le constructeur a développé une architecture hybride rechargeable particulièrement audacieuse, associant pas moins de trois moteurs électriques à un moteur thermique turbo. Le résultat ? Une puissance cumulée de 1 113 chevaux, un chiffre digne d'une supercar italienne.

Une batterie hors normes pour un hybride

Mais la véritable révolution technique réside dans sa batterie lithium-ion d'une capacité de 70 kWh. Cette capacité écrase littéralement la concurrence sur le segment des hybrides rechargeables, où l'on trouve habituellement des batteries de 15 à 25 kWh maximum.

Grâce à cette réserve énergétique considérable, le Galaxy Cruiser 700 revendique une autonomie en mode 100% électrique atteignant 350 kilomètres selon le cycle chinois. De quoi effectuer les trajets quotidiens sans consommer une goutte de carburant, avant de basculer en mode hybride pour les longues distances.

Des capacités tout-terrain dignes d'un vrai baroudeur

Geely n'a pas sacrifié les aptitudes franchissement sur l'autel de l'électrification. Le Cruiser 700 dispose d'équipements techniques impressionnants :

Profondeur de franchissement de 800 millimètres

Système de blocage de différentiel

Transmission intégrale intelligente adaptative

Mode "crabe" pour évoluer en diagonale

Capacité de rotation sur place type "tank turn"

Système de roulage sécurisé en cas de crevaison

Ces technologies, empruntées aux véhicules militaires pour certaines, placent ce SUV chinois au niveau des meilleurs spécialistes du franchissement. La transmission intégrale peut basculer automatiquement entre deux et quatre roues motrices selon les besoins, optimisant ainsi l'efficacité énergétique.

Un habitacle moderne entre luxe et fonctionnalité

À bord, Geely a privilégié un environnement hautement numérisé, centré autour d'un large écran tactile gérant l'infodivertissement et la navigation. Néanmoins, contrairement à certains constructeurs qui éliminent tous les boutons physiques, les ingénieurs ont conservé une rangée de commandes traditionnelles sous l'écran.

Ce choix pragmatique s'avère judicieux pour un véhicule tout-terrain, permettant d'accéder rapidement aux fonctions essentielles même sur pistes difficiles, sans avoir à naviguer dans des menus tactiles.

Une menace sérieuse pour BYD et les marques établies

Avec le Galaxy Cruiser 700, Geely démontre que BYD n'aura pas le monopole des SUV électrifiés hauts de gamme. La production doit débuter d'ici la fin de l'année, avec une commercialisation sur les marchés internationaux prévue dans la foulée.

Si ce modèle devait débarquer en Europe, il viendrait directement concurrencer non seulement les propositions chinoises comme le BYD BAO 5, mais également des références établies comme le Range Rover ou le Mercedes Classe G dans leurs versions hybrides. Reste à connaître le positionnement tarifaire et la disponibilité réelle sur le Vieux Continent pour ce mastodonte technologique de 1 113 chevaux.

Une chose est certaine : la bataille des SUV électrifiés premium ne fait que commencer, et les constructeurs chinois comptent bien y jouer un rôle majeur.