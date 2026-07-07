Ford lance sa production de batteries aux États-Unis avec la technologie chinoise CATL : une alliance stratégique qui fait débat

Le géant américain Ford vient de franchir une étape cruciale dans sa transition électrique. Le constructeur a officiellement démarré la production de batteries sur le sol américain, dans son usine du Michigan, grâce à un partenariat technologique avec le leader chinois CATL. Une collaboration qui suscite autant d'enthousiasme industriel que de tensions politiques outre-Atlantique.

Une usine opérationnelle après des années de controverses

Meng Xiangfeng, vice-président de Contemporary Amperex Technology Co (CATL), a confirmé début juillet que les installations sont désormais pleinement opérationnelles. La production a effectivement débuté en juin, marquant l'aboutissement d'un projet annoncé en février 2023 sous la présidence de Joe Biden.

Cette usine ne se contente pas d'utiliser la technologie du géant chinois : CATL a directement participé à sa construction et continue d'assurer un support technique quotidien. Les batteries produites utilisent la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), une chimie moins coûteuse que les batteries NMC traditionnelles, mais offrant une densité énergétique légèrement inférieure.

Un projet revu à la baisse mais toujours ambitieux

Face aux pressions politiques et aux réalités du marché, Ford a dû réviser ses ambitions initiales :

Investissement réduit à 2 milliards de dollars contre les montants initialement prévus

Capacité de production abaissée à 20 GWh annuels, contre 35 GWh prévus

Suffisant néanmoins pour équiper plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques

Plus surprenant encore, le constructeur américain a modifié sa stratégie d'utilisation. Les batteries ne seront plus exclusivement destinées aux véhicules électriques, mais également aux systèmes de stockage d'énergie stationnaire, un marché en pleine expansion.

Une diversification vers le stockage énergétique

Ford prévoit désormais de consacrer au moins 20 GWh de sa production annuelle aux solutions de stockage d'énergie. Cette réorientation stratégique s'inscrit dans une logique plus large de transition énergétique, où les batteries servent autant à la mobilité qu'à la stabilisation des réseaux électriques.

L'usine du Kentucky, également fruit de la collaboration entre Ford et CATL, a déjà entamé cette diversification, ouvrant la voie à un nouveau modèle économique pour le constructeur.

Un partenariat sous haute tension géopolitique

Ce rapprochement industriel intervient dans un contexte de rivalité exacerbée entre Washington et Pékin. Les législateurs républicains ont tenté à plusieurs reprises de bloquer l'accord, arguant qu'aucune batterie liée à une entreprise chinoise ne devrait bénéficier de crédits fiscaux fédéraux.

Initialement, le dispositif prévoyait une subvention de 45 dollars par kilowattheure produit. Bien que la Loi de Réduction de l'Inflation ait été largement remaniée par l'administration Trump via le projet de loi "One Big Beautiful Bill", l'accord entre Ford et CATL a finalement été préservé.

Le paradoxe de l'indépendance technologique

Cette alliance Ford-CATL illustre une réalité incontournable : malgré les tensions diplomatiques et commerciales, la dépendance occidentale envers l'expertise chinoise dans le domaine des batteries reste quasi totale.

La Chine contrôle aujourd'hui :

Plus de 70% de la production mondiale de batteries pour véhicules électriques

L'essentiel de l'extraction et du raffinage des terres rares nécessaires

Les brevets les plus avancés en matière de chimie de batteries

Pour Ford, comme pour ses concurrents occidentaux, contourner totalement l'écosystème chinois relève de l'impossible à court et moyen terme. Cette situation rappelle la course à l'espace de la Guerre froide, mais cette fois-ci, la bataille se joue sur le terrain de l'électrification et de l'intelligence artificielle.

Quelles implications pour le marché européen ?

Si cette usine est implantée aux États-Unis, ses répercussions se feront sentir jusqu'en Europe. Ford commercialise plusieurs modèles électriques sur le Vieux Continent, et la maîtrise d'une production de batteries LFP pourrait lui permettre de proposer des véhicules électriques plus abordables face à la concurrence chinoise de plus en plus pressante sur nos routes.

Cette montée en puissance industrielle intervient au moment où un récent rapport souligne l'amélioration de la fiabilité des produits Ford, un signal positif pour les consommateurs français qui envisagent le passage à l'électrique avec la marque à l'ovale bleu.