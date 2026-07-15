Ferrari Luce : le directeur marketing assume les critiques et revendique le scandale

L'arrivée du Ferrari Luce a provoqué un séisme dans le monde automobile. Premier véhicule 100% électrique de la marque au cheval cabré, ce modèle révolutionnaire a divisé les passionnés dès sa présentation. Pourtant, à Maranello, on revendique pleinement cette controverse. Emanuele Carando, directeur marketing global de Ferrari, s'est exprimé sur cette polémique qui a fait trembler l'empire italien.

Une tempête médiatique anticipée mais sous-estimée

Emanuele Carando ne cache pas sa satisfaction face au tollé provoqué par le Luce. Dans un entretien accordé à Edmunds, le responsable marketing reconnaît que Ferrari s'attendait à une réaction forte, mais pas à une telle ampleur. "Nous attendions une réaction intense, des opinions divisées, mais pas une telle magnitud", confie-t-il avec une pointe de fierté.

Pour le dirigeant, cette déferlante de commentaires, même négatifs, constitue une preuve éclatante de l'importance émotionnelle que représente encore Ferrari. "En tant que directeur marketing, je me suis senti très satisfait. Ferrari est une marque adorée qui appartient à tous, et chacun a le droit d'exprimer son opinion", affirme Carando sans détour.

Pourquoi Ferrari a refusé la facilité

Le constructeur de Maranello aurait pu opter pour une solution simple : électrifier un modèle existant. Carando révèle d'ailleurs que cette option a été envisagée, notamment avec le Purosangue.

"Nous aurions pu prendre le Purosangue, retirer le V12 et installer la batterie et le système électrique, mais nous avons considéré que ce n'était pas la bonne décision", explique-t-il. Ferrari a préféré exploiter pleinement les possibilités offertes par l'électrification pour créer quelque chose d'inédit.

Les avantages techniques du Luce

Capot avant ultra-court permettant de positionner le conducteur près de l'essieu avant

permettant de positionner le conducteur près de l'essieu avant Habitacle spacieux rendu possible par l'absence de moteur thermique

rendu possible par l'absence de moteur thermique Précision en courbe exceptionnelle grâce à la répartition des masses

grâce à la répartition des masses Architecture impossible à réaliser avec une motorisation traditionnelle

Le précédent Purosangue : de la critique au triomphe

Cette situation n'est pas nouvelle pour Ferrari. Carando rappelle que le Purosangue, premier SUV de la marque présenté il y a quatre ans, avait lui aussi suscité une vague de critiques. "Nous avons reçu de nombreux commentaires affirmant qu'Enzo Ferrari se retournerait dans sa tombe", se souvient-il.

Aujourd'hui, le Purosangue figure parmi les modèles les plus prisés de la gamme. Une transformation de perception qui pourrait bien se reproduire avec le Luce, selon le directeur marketing. Le temps et l'expérience de conduite finiront par convaincre les sceptiques, parie Ferrari.

La polémique de la vente forcée

Au-delà du design, le Luce a également été au cœur d'une autre controverse : celle d'une prétendue stratégie de vente liée. Certaines rumeurs affirmaient que l'achat du modèle électrique serait nécessaire pour accéder aux éditions limitées les plus exclusives de Ferrari.

La marque italienne a formellement démenti ces accusations. Alessandro Vaccari, responsable des relations publiques, clarifie la situation : "Nous n'appliquons jamais de stratégie du type 'si vous achetez ceci, vous obtenez cela'".

En revanche, Ferrari reconnaît utiliser un système sophistiqué de classification de sa clientèle. Chaque interaction avec la marque est analysée par un algorithme qui permet d'identifier les clients VIP les plus fidèles et d'établir des priorités pour l'attribution des modèles en série limitée. Une approche qui reste néanmoins distincte d'une obligation d'achat.

Un pari stratégique pour l'avenir

Avec le Luce, Ferrari franchit un cap historique et assume pleinement sa rupture avec des décennies de tradition. L'électrification ne sera plus l'exception mais une composante majeure de la gamme future du constructeur. Le message d'Emanuele Carando est clair : la controverse fait partie intégrante de l'innovation, et Ferrari préfère bousculer les codes plutôt que de stagner dans le confort de ses acquis.

Reste à savoir si, comme pour le Purosangue, le temps et les essais routiers transformeront les critiques en admirateurs conquis. Une chose est certaine : Ferrari a réussi son pari de faire parler d'elle.