Ferrari Luce : la numéro 2 de BYD se lâche sur le design controversé du supercar électrique

Le Ferrari Luce continue de faire couler beaucoup d'encre depuis sa présentation. Premier supercar 100% électrique de la marque au cheval cabré, ce modèle révolutionnaire divise autant qu'il fascine. Et visiblement, même les plus hauts dirigeants de l'industrie automobile n'échappent pas au débat.

Stella Li brise le silence diplomatique

Interrogée lors d'un événement international, Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD et numéro deux du géant chinois, a surpris son auditoire par sa franchise inhabituelle. Loin des réponses convenues et du langage corporate, la dirigeante n'a pas mâché ses mots concernant le controversé Ferrari Luce.

"Je crois que je suis d'accord avec beaucoup de commentaires sur Internet", a-t-elle déclaré avec un sourire en coin, laissant peu de doute sur son appréciation personnelle du design audacieux signé par le studio LoveFrom de Jony Ive et Marc Newson.

Un design qui casse les codes... peut-être trop ?

La carrosserie liftback cinq places du Luce représente une rupture radicale avec l'ADN esthétique qui a fait la légende de Ferrari depuis plus de 70 ans. Cette approche révolutionnaire ne fait manifestement pas l'unanimité, y compris chez les professionnels du secteur.

Les critiques en ligne pointent notamment :

Une silhouette trop éloignée de l'héritage Ferrari

Des proportions inhabituelles pour un supercar de Maranello

Un format cinq places questionnant l'ADN sportif de la marque

Une opportunité inattendue pour BYD

Au-delà de cette critique à peine voilée, Stella Li a surtout souligné un phénomène beaucoup plus significatif pour son entreprise. La dirigeante se réjouit des nombreuses comparaisons spontanées établies par les internautes entre le Ferrari Luce et le Yangwang U9, l'hypercar électrique haut de gamme de BYD.

"C'est fascinant et très amusant d'observer comment les utilisateurs comparent directement nos deux modèles", a-t-elle confié. Pour la numéro deux de BYD, cette mise en parallèle dépasse largement la simple rivalité commerciale.

Un changement de paradigme historique

Le fait qu'un supercar chinois soit naturellement placé au même niveau de discussion qu'une Ferrari marque un tournant majeur dans l'industrie automobile mondiale. Cette évolution témoigne de la montée en puissance fulgurante des constructeurs asiatiques sur le segment premium et sportif, traditionnellement dominé par les marques européennes.

Pour le marché français et européen, cette redistribution des cartes s'accompagne de questions importantes concernant la disponibilité et le positionnement tarifaire de ces nouveaux venus face aux références établies.

L'ambition affichée de BYD

Stella Li a conclu son intervention en réaffirmant l'objectif stratégique de BYD : développer et perfectionner toutes les technologies nécessaires pour concevoir "la voiture la plus rapide de la planète" de manière durable.

Cette déclaration d'intention positionne clairement le constructeur chinois comme un concurrent sérieux, non seulement sur le marché des véhicules électriques grand public, mais également sur le créneau ultra-prestigieux des supercars électriques haute performance.

Une chose est certaine : la polémique autour du Ferrari Luce aura au moins eu le mérite de placer les projecteurs sur une concurrence désormais mondiale, où les nouveaux acteurs asiatiques bousculent sans complexe les hiérarchies établies depuis des décennies.