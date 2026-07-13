Fernando Alonso sort sa Bugatti EB110 GT : le joyau des années 90 rejoint sa collection de supercars

Fernando Alonso profite de la trêve estivale de la Formule 1 pour dévoiler une nouvelle pépite de sa collection automobile déjà légendaire. Le pilote espagnol d'Aston Martin vient d'être aperçu au volant d'une Bugatti EB110 GT dans les rues de Monaco, un supercar mythique des années 90 qui confirme son goût prononcé pour les modèles d'exception.

Une icône des années 90 dans le garage monégasque d'Alonso

Les habitants de la Principauté de Monaco sont désormais habitués à croiser Fernando Alonso à bord de bolides différents chaque semaine. Cette fois, c'est une Bugatti EB110 GT qui a attiré tous les regards. Ce modèle présenté en 1991 représente une page importante de l'histoire de la marque française et constitue un véritable objet de collection pour les passionnés d'automobiles historiques.

Revêtue d'une robe granate élégante, cette Bugatti EB110 GT arbore les lignes futuristes qui ont fait sa réputation. Ses portes en élytre caractéristiques s'ouvrant vers le ciel rappellent immédiatement son statut de supercar d'exception, un design avant-gardiste qui reste impressionnant plus de trois décennies après sa création.

Un V12 quadri-turbo de 560 chevaux

Sous le capot de ce joyau automobile se cache une mécanique d'exception : un moteur V12 de 3,5 litres équipé de quatre turbocompresseurs. Cette configuration unique développe une puissance de 560 chevaux, des chiffres impressionnants pour l'époque et qui restent respectables aujourd'hui.

Les performances de cette Bugatti sont remarquables :

Accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes

Vitesse maximale de 342 km/h

Monocoque en carbone

Transmission intégrale aux quatre roues

Ces caractéristiques techniques préfigurent déjà les solutions adoptées par les modèles modernes de la marque comme la Veyron et la Chiron, faisant de l'EB110 GT une véritable pionnière.

Une version encore plus radicale a existé

Bugatti a également produit une variante encore plus sportive baptisée EB110 SS, dont la puissance atteignait 610 chevaux. Ces versions représentent aujourd'hui le Saint Graal pour les collectionneurs du monde entier.

Une rareté estimée à deux millions d'euros

L'histoire de la Bugatti EB110 GT est teintée de nostalgie. Des difficultés financières ont contraint le constructeur à limiter drastiquement la production à seulement 128 exemplaires. Cette rareté fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs et explique la valorisation spectaculaire du modèle sur le marché.

Selon les résultats de ventes aux enchères récentes, la valeur d'une EB110 GT en bon état avoisine les deux millions d'euros. Un investissement conséquent qui témoigne du caractère exceptionnel de cette automobile et de sa place dans l'histoire de Bugatti.

Une collection automobile sans équivalent

Fernando Alonso ne cesse d'étoffer sa collection déjà impressionnante. Récemment, le double champion du monde de Formule 1 a été aperçu au volant d'une Audi RS6 Avant préparée par ABT, démontrant son intérêt pour des marques variées. Il a également été vu inspectant une Bugatti Tourbillon lors d'une exposition, alimentant les spéculations sur ses futures acquisitions.

Le garage du pilote asturien abrite également plusieurs Ferrari des années 90, dont une sublime 512 TR. Cette passion pour les supercars classiques cohabite avec des modèles ultramodernes, reflétant une vision complète de l'excellence automobile à travers les décennies.

Entre frustration sportive et plaisirs mécaniques

Alors que la saison de Formule 1 traverse une période compliquée pour Aston Martin et que Fernando Alonso exprime publiquement ses réserves sur la réglementation actuelle du championnat, le pilote trouve manifestement du réconfort dans sa passion pour l'automobile. Ces moments au volant de pièces d'exception lui permettent de maintenir intact son amour pour la mécanique, loin de la pression des circuits.

Avec l'ajout de cette Bugatti EB110 GT à sa collection, Fernando Alonso confirme son statut de collectionneur avisé et prouve qu'en matière d'automobiles d'exception, peu de pilotes peuvent rivaliser avec lui.