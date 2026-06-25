Fernando Alonso prête sa rarissime Mercedes CLK GTR au Prince Albert II de Monaco

Le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso vient de faire un geste exceptionnel envers le Prince Albert II de Monaco. L'Asturien a accepté de prêter temporairement l'un des joyaux de sa collection automobile : une Mercedes CLK GTR, l'une des supercars les plus exclusives jamais produites.

Un bolide d'exception pour une exposition prestigieuse

Ce n'est pas la première fois que Fernando Alonso fait sensation au volant de voitures d'exception dans les rues de la Principauté monégasque. Après avoir été aperçu récemment à bord de sa Porsche 918 Spyder, le pilote Aston Martin a cette fois-ci été repéré au volant de sa Mercedes CLK GTR, se dirigeant vers une destination bien particulière.

Le pilote espagnol s'est rendu au musée de la collection automobile du Prince de Monaco pour y déposer son précieux bolide. La supercar allemande sera exposée dans le cadre d'une exposition spéciale baptisée "D'hier à aujourd'hui", qui ouvrira ses portes au public dès le 22 juin prochain.

Une Mercedes CLK GTR : quand l'exclusivité atteint des sommets

La Mercedes CLK GTR n'est pas une voiture de sport ordinaire. Produite en 1997 à seulement 26 exemplaires, cette supercar représente l'un des modèles les plus rares et convoités de l'histoire automobile. À l'époque, son prix avoisinait déjà les 2 millions d'euros. Aujourd'hui, sa valeur a explosé pour atteindre environ 15 millions d'euros, ce qui en fait l'un des véhicules de collection les plus onéreux au monde.

Des performances dignes d'une voiture de course

Sous le capot de ce monstre allemand se cache un moteur V12 atmosphérique de 6,9 litres développant 612 chevaux. Les performances sont tout simplement hallucinantes :

Accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes

Vitesse maximale de 340 km/h

Technologie dérivée directement de la compétition automobile

Record Guinness de la voiture de production la plus chère au monde lors de sa sortie

La passion automobile partagée entre deux figures emblématiques

Le Prince Albert II de Monaco est connu pour être un véritable passionné d'automobiles, tout comme l'était son père. Son musée abrite une collection impressionnante de véhicules iconiques, certains lui appartenant et d'autres prêtés par des personnalités du monde entier.

Bien que le souverain monégasque ait récemment été aperçu au volant d'une Toyota Prius hybride, montrant son engagement pour l'environnement, sa passion pour les automobiles d'exception reste intacte. La collaboration avec Fernando Alonso illustre parfaitement cette passion commune pour les bolides légendaires.

Un habitué des rues monégasques

Résident de Monaco, Fernando Alonso déambule régulièrement dans les rues de la Principauté au volant de véhicules différents chaque semaine. Son garage impressionnant comprend des modèles parmi les plus exclusifs du marché automobile mondial.

Ce n'est d'ailleurs pas la première apparition publique de cette Mercedes CLK GTR. Le pilote espagnol avait déjà été photographié à son volant plus tôt dans l'année, faisant sensation parmi les amateurs d'automobiles de prestige qui fréquentent Monaco.

Durant toute la période d'exposition, nul doute que Fernando Alonso profitera de sa proximité géographique pour rendre visite à son précieux bolide. Et si l'occasion se présentait d'emmener cette mécanique d'exception sur circuit, le double champion du monde serait certainement le pilote idéal pour exploiter tout le potentiel de cette légende automobile sur les pistes où il brille en Formule 1.

Cette exposition temporaire offre ainsi une opportunité unique au public de découvrir de près l'un des véhicules les plus exclusifs jamais créés, témoignage d'une époque où Mercedes repoussait les limites de l'ingénierie automobile.