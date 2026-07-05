Essai Skoda Kodiaq RS 2026 : le SUV familial survitaminé à 265 chevaux qui défie les codes

Le Skoda Kodiaq RS 2026 ne cherche pas à singer les SUV sportifs inaccessibles. Au volant de cette version musclée, une évidence s'impose : ce tchèque de 265 chevaux réussit l'exercice délicat de conjuguer dynamisme réel et polyvalence familiale absolue.

Un design affirmé sans tomber dans l'excès

Première impression au premier regard : Skoda a trouvé le juste équilibre. La calandre noir brillant, les imposantes jantes de 51 centimètres et un bouclier avant redessiné confèrent une présence certaine, sans basculer dans la caricature du faux sportif.

Avec ses dimensions généreuses - 4,76 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,66 mètre de haut pour un empattement de 2,79 mètres - le Kodiaq RS impressionne tout en conservant des proportions harmonieuses. L'aileron arrière et les détails noirs brillants parachèvent une silhouette qui respire la puissance contenue.

Ce qui séduit particulièrement, c'est cette retenue stylistique. Les prises d'air fonctionnelles, la calandre en nid d'abeille et l'arrière sculptée affirment le caractère sportif sans jamais sacrifier l'élégance naturelle du modèle standard.

Habitabilité et technologie au service du quotidien

L'intérieur fait la démonstration d'une sportivité bien comprise. Les sièges baquets en cuir perforé offrent un maintien ferme sans compromettre le confort sur longue distance, tandis que les surpiqûres rouges apportent une touche visuelle réussie.

Une technologie bien pensée

Écran central tactile de 33 centimètres

Instrumentation numérique de 25,4 centimètres

Compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto

Smart Dials pour les réglages climatiques intuitifs

Le sélecteur de vitesses positionné sur la colonne de direction libère un espace précieux entre les sièges avant, détail pratique qui fait toute la différence au quotidien. Skoda reste fidèle à son ADN d'ingéniosité pragmatique, même habillé en tenue RS.

À l'arrière, l'espace généreux s'accompagne de buses de ventilation dédiées et d'une climatisation tri-zone de série. La troisième rangée optionnelle, facturée 1 200 euros, convient aux enfants ou dépanne occasionnellement des adultes sur courts trajets.

Le coffre constitue l'un des arguments massue : 845 litres en configuration cinq places, extensible jusqu'à 2 085 litres sièges rabattus. En mode sept places, la capacité chute logiquement à 340 litres.

Un bloc essence quatre cylindres redoutablement efficace

Le cœur battant de ce Kodiaq RS se révèle être un moteur 2.0 TSI de 1 984 cm³ développant 265 chevaux à 5 000 tr/min et un couple généreux de 400 Nm disponible dès 1 650 tours. Cette mécanique thermique pure, sans hybridation, détonne dans le paysage actuel.

La transmission intégrale permanente associée à une boîte DSG à sept rapports exploite intelligemment cette puissance. Le couple arrive bas dans les tours, les passages de vitesses s'enchaînent avec fluidité, et l'ensemble délivre une disponibilité moteur réjouissante.

Performances mesurées

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le 0 à 100 km/h s'effectue en 6,3 secondes, avec une vitesse maximale de 231 km/h. Des performances qui permettent de vraies reprises autoroutières et des dépassements sans stress.

La contrepartie ? Une consommation réelle de 9,5 litres aux 100 kilomètres, offrant environ 510 kilomètres d'autonomie avec le réservoir de 58 litres. Avec 1 911 kilos sur la balance, ce bilan énergétique reste dans la norme pour la catégorie.

Comportement routier : le talent tchèque

Sur route, la suspension adaptative DCC livrée de série révèle tout son intérêt. Elle transforme le caractère du véhicule d'une simple pression : confortable pour les trajets familiaux, ferme et contrôlé sur routes sinueuses. Le poids reste perceptible, mais sa gestion témoigne d'un vrai savoir-faire.

Direction et freinage répondent présents pour contenir ces deux tonnes, avec un aplomb qui surprend agréablement. On ne retrouve évidemment pas l'agilité d'une compacte sportive, mais la confiance et le plaisir de conduite sont bel et bien au rendez-vous.

Face à la concurrence française et européenne

Comparé au Volkswagen Tayron, cousin technique proche par les performances, le Kodiaq RS conserve une personnalité plus affirmée et moins aseptisée. Le Cupra Terramar VZ propose davantage d'émotions et de sportivité pure, mais sacrifie la modularité et l'habitabilité familiale où le Skoda excelle.

Affiché à 62 695 euros, le Skoda Kodiaq RS représente un investissement conséquent. Mais cette somme achète 265 chevaux, une transmission intégrale, une boîte DSG, une suspension pilotée, un volume intérieur exceptionnel et une capacité de remorquage de 2 300 kilos. Une polyvalence rare dans ce segment.

Ce SUV tchèque sportif prouve qu'on peut être rapide sans renier son tempérament familial, puissant sans être ostentatoire, et désirable sans sacrifier le rationnel qui fait le succès de la marque.