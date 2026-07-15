Essai Mercedes GLC 400 EQ 4Matic : le SUV électrique qui redéfinit le confort automobile

Le nouveau Mercedes GLC 400 EQ 4Matic vient bouleverser les codes du SUV électrique premium. Avec ses 489 chevaux, son autonomie dépassant les 600 kilomètres et un niveau de confort rarement atteint, ce modèle allemand s'impose comme une référence incontournable sur le marché des véhicules électriques haut de gamme.

Une puissance électrique impressionnante sous le capot

Le GLC 400 EQ rejoint le club très fermé des véhicules électriques 800 volts, une technologie qui fait encore figure d'exception dans l'industrie. Sa batterie de 94 kWh alimente deux moteurs électriques délivrant une puissance combinée de 489 chevaux et un couple colossal de 800 Nm.

La transmission à deux rapports gère intelligemment le régime de rotation, tandis que le système électronique orchestre avec finesse la distribution de puissance, la récupération d'énergie et la gestion thermique. Cette architecture sophistiquée permet au SUV d'afficher des performances dignes d'une sportive tout en conservant une efficience remarquable.

Un niveau de confort qui frôle la perfection

C'est probablement sur ce point que le Mercedes GLC 400 EQ se distingue le plus clairement de ses concurrents. Dès l'installation à bord, le ton est donné : l'accès est aisé, l'espace généreux et les sièges offrent un maintien latéral exemplaire associé à un confort exceptionnel.

Des équipements qui font la différence

Suspension pneumatique qui absorbe les imperfections avec une efficacité redoutable

qui absorbe les imperfections avec une efficacité redoutable Direction de l'essieu arrière pour une maniabilité optimale

Jantes de 20 pouces (environ 51 cm) avec des pneumatiques de dimensions différentes entre les essieux

Fonction massage intégrée aux sièges avant

Toit panoramique avec opacité réglable électroniquement

À l'arrière, les passagers bénéficient d'un espace remarquable pour les jambes et les coudes, avec une assise moelleuse qui invite aux longs trajets. Le coffre impressionne avec ses 1 740 litres de capacité maximale, grâce à une banquette arrière rabattable en trois sections et un plancher parfaitement plat.

Un châssis magistralement accordé

Malgré ses 2,5 tonnes sur la balance, le GLC 400 EQ se joue des défauts de la chaussée avec une aisance déconcertante. La suspension pneumatique avale les nids-de-poule sans broncher, tandis que les mouvements de caisse restent parfaitement maîtrisés.

Les ingénieurs de Stuttgart ont réalisé un travail remarquable sur l'isolation acoustique. Les bruits de roulement restent discrets, même avec les jantes de 51 cm, et les vibrations ne parviennent quasiment pas jusqu'à l'habitacle. Le GLC inspire une confiance absolue, même lors de manœuvres d'évitement brusques ou à vitesse élevée.

Des performances électrisantes et une autonomie rassurante

Sur route, le Mercedes se révèle impressionnant. Les accélérations depuis l'arrêt sont explosives, et la poussée reste vigoureuse bien au-delà des vitesses autoroutières. L'électronique limite la vitesse maximale à 210 km/h, une valeur atteinte avec une facilité déconcertante.

Concernant l'autonomie, Mercedes annonce 611 kilomètres selon le cycle WLTP, avec une consommation officielle de 17,6 kWh/100 km. Dans des conditions d'utilisation réelles et variées, on peut raisonnablement compter sur environ 480 kilomètres. À 200 km/h en revanche, l'autonomie chute logiquement aux alentours de 250 kilomètres.

Une recharge ultrarapide qui change la donne

Le GLC 400 EQ accepte des puissances de charge allant jusqu'à 330 kW, permettant de récupérer 80 % de capacité en seulement 22 minutes. Le préconditionnement automatique de la batterie, la pompe à chaleur et un système de récupération d'énergie très efficace optimisent l'usage de chaque kilowatt-heure.

Un habitacle technologique et raffiné

L'écran géant qui traverse tout le tableau de bord domine l'habitacle. Le système multimédia affiche un niveau de sophistication élevé, avec une cartographie claire et un affichage en réalité augmentée pour la navigation. Le système de caméras facilite les manœuvres et propose même une vue en transparence du capot.

Si quelques matériaux auraient pu être plus nobles par endroits, l'ensemble respire la qualité et la modernité attendues chez Mercedes. La reconnaissance vocale nécessite toutefois quelques améliorations pour interpréter correctement plusieurs commandes successives.

Le verdict : l'excellence a un prix

Avec un tarif dépassant les 80 000 euros pour la version essayée (finition Avantgarde avec options), le Mercedes GLC 400 EQ 4Matic se positionne au-dessus de nombreux concurrents. Mais en contrepartie, il offre un niveau de prestation global qui justifie largement cet investissement.

Ce SUV électrique convainc par son système de propulsion abouti, son équipement pléthorique et surtout par un confort de marche qui établit une nouvelle référence dans sa catégorie. Un choix idéal pour ceux qui recherchent l'excellence sans compromis dans l'univers des véhicules électriques premium.