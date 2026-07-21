Essai Kia EV2 GT-Line : ce petit électrique coréen à 37 000 € vaut-il vraiment le coup ?

Face à l'offensive chinoise sur le segment des petits électriques abordables, Kia riposte avec son EV2. Un SUV compact de 4,06 mètres qui prouve que la Corée du Sud a encore son mot à dire. Mais à près de 37 000 € dans sa version GT-Line, ce véhicule urbain par excellence justifie-t-il vraiment son tarif ? Nous l'avons testé pour vous.

Un positionnement tarifaire qui interroge

Le Kia EV2 démarre à un peu plus de 26 000 € en version d'entrée de gamme. Séduisant sur le papier. Mais la finition GT-Line que nous avons essayée grimpe à 37 000 €, soit 10 000 € de plus. Pour cette différence, Kia propose un équipement généreux, un design plus affûté et des performances rehaussées.

Le problème ? Peu d'automobilistes accepteront de dépenser cette somme pour un véhicule conçu avant tout pour la ville. C'est là que le bât blesse dans la stratégie commerciale du constructeur coréen.

Habitabilité : des compromis nécessaires

Malgré ses dimensions compactes, l'EV2 surprend par son habitabilité pour cinq personnes. Les passagers arrière profitent d'une banquette coulissante qui s'adapte aux besoins. Mais cette modularité impose des choix.

Le dilemme du coffre :

En configuration passagers, le volume de chargement reste très limité

Maximum de 362 litres seulement si la banquette arrière est poussée au maximum vers l'avant

Dans cette configuration, les places arrière deviennent pratiquement inutilisables

Autonomie : l'écart entre promesse et réalité

La batterie de 42,2 kWh promet 308 kilomètres selon le cycle WLTP. La réalité s'avère plus modeste. Lors de notre test sur 155 kilomètres en conditions mixtes, avec une température extérieure de 17°C, nous avons relevé une consommation moyenne de 17,7 kWh/100 km.

Résultat : une autonomie réelle maximale de 238 kilomètres. Sur autoroute, avec une consommation grimpant à 21,3 kWh/100 km, l'autonomie chute à seulement 198 kilomètres.

Recharge : des performances correctes

Grâce à son architecture 400 volts, l'EV2 accepte jusqu'à 118 kW en charge rapide. Comptez environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie. En revanche, les derniers 20 % nécessitent près de 10 minutes supplémentaires, la puissance tombant à 23 kW pour préserver la batterie.

Conduite : des sensations plaisantes

Le moteur électrique développe 135 chevaux et délivre 250 Nm de couple aux roues avant. Des chiffres modestes qui n'empêchent pas l'EV2 d'offrir des performances honorables.

Performances mesurées :

0 à 100 km/h en 8,6 secondes

Vitesse maximale : 160 km/h

Insonorisation remarquable même à haute vitesse

Freinage régénératif et conduite à une pédale

L'EV2 propose quatre niveaux de régénération ajustables via les palettes au volant. La fonction i-Pedal permet une véritable conduite à une pédale, avec arrêt complet possible. Point appréciable : le système mémorise le dernier réglage sélectionné, même en marche arrière.

Comportement routier : une bonne surprise

Malgré son poids de 1,7 tonne et sa traction avant, le petit SUV coréen se révèle étonnamment agile. La direction précise et le châssis équilibré procurent un réel plaisir de conduite, même sans activer le mode Sport. Les suspensions filtrent efficacement les irrégularités, même avec les jantes de 19 pouces de la version GT-Line.

Intérieur : convivial mais perfectible

Kia a soigné l'ambiance à bord avec des tissus recouvrant le tableau de bord et les contre-portes. Des détails sympathiques comme l'inscription "Have a nice Day" sur les poignées ou le smiley lumineux "Hola" apportent une touche de gaieté.

Les points positifs :

Boutons physiques pour les fonctions principales

Molette de volume dédiée

Commandes séparées pour la climatisation

Double écran TFT de 12,3 pouces (31,2 cm)

Les aides à la conduite : trop envahissantes

L'excès de zèle des assistants de sécurité agace rapidement. Le système d'alerte d'attention se déclenche constamment lorsqu'on consulte l'écran central. Désactiver ces aides intrusives relève du parcours du combattant dans les sous-menus.

Point positif : l'affichage des angles morts directement sur l'écran conducteur via des caméras intégrées aux rétroviseurs extérieurs fonctionne remarquablement bien.

Notre verdict

Le Kia EV2 remplit parfaitement son rôle de citadine électrique. Spacieux, agréable à conduire et bien équipé en version GT-Line, il séduira les utilisateurs effectuant principalement des trajets urbains et périurbains. Son autonomie limitée le cantonne toutefois à cet usage.

Note globale : 8,5/10

Les plus : Performances et comportement convaincants, habitacle spacieux et bien fini, technologie embarquée.

Les moins : Autonomie insuffisante pour les longs trajets, assistants trop intrusifs, tarif élevé pour un véhicule urbain.