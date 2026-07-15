Électrique à moins de 20 000 € : le match Leapmotor B05 contre BYD Dolphin Surf

Le marché de la voiture électrique accessible franchit un nouveau cap en France. Pour moins de 20 000 euros, deux modèles chinois se disputent la vedette : le Leapmotor B05, une compacte du segment C fabriquée en Espagne, et le BYD Dolphin Surf, une citadine du segment B qui cartonne déjà en Europe. Quel est le meilleur choix pour votre budget ?

Leapmotor B05 : la compacte européenne aux origines chinoises

Le Leapmotor B05 incarne une nouvelle génération de véhicules électriques sino-européens. Développé avec l'expertise du Centre Européen de Design Avancé de Munich et assemblé dans l'usine Stellantis de Figueruelas près de Saragosse, ce modèle affiche des dimensions respectables : 4,43 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,52 mètre de haut, pour un empattement de 2,73 mètres.

Son prix de départ est fixé à 23 775 euros, mais peut descendre jusqu'à 19 500 euros après application des aides et remises disponibles. Un tarif particulièrement compétitif pour une compacte de segment C à motorisation électrique.

Design sobre et européen

L'esthétique du B05 tranche avec l'exubérance de certains modèles chinois. Les lignes sont épurées, presque conventionnelles, rappelant certaines compactes allemandes. L'intérieur adopte une configuration moderne avec un écran tactile central de 14,6 pouces et une instrumentation numérique de 8,8 pouces.

La qualité perçue s'avère correcte : tableau de bord au toucher agréable en partie haute, matériaux plus durs en partie basse. L'habitabilité arrière impressionne avec un espace généreux pour les jambes, bien que la hauteur sous plafond soit limitée. Le coffre de 345 litres reste toutefois modeste pour cette catégorie.

Motorisation et autonomie

Le Leapmotor B05 embarque un unique moteur électrique développant 218 chevaux, permettant un 0 à 100 km/h en 6,6 secondes avec le mode Launch Control. La plateforme Leap 3.5 fonctionnant à 800 volts offre deux options de batterie LFP :

56,2 kWh : autonomie de 401 kilomètres WLTP

67,1 kWh : autonomie de 482 kilomètres WLTP

Avec un poids contenu entre 1 580 et 1 680 kg selon la batterie, le B05 affiche une efficience remarquable pour un véhicule électrique.

BYD Dolphin Surf : la citadine électrique qui séduit

Plus compact avec ses 3,99 mètres de longueur, 1,72 mètre de largeur et 1,59 mètre de hauteur, le BYD Dolphin Surf s'est rapidement imposé sur le marché européen. Avec 2 942 livraisons au premier semestre 2026, il confirme l'attrait des automobilistes pour cette citadine.

Son prix d'entrée à 19 990 euros peut fondre à 14 455 euros grâce aux aides gouvernementales et remises constructeur, le positionnant comme l'une des électriques les plus abordables du marché.

Style urbain et pratique

Le design du Dolphin Surf adopte un style jeune et dynamique, renforcé par des coloris vifs comme le vert lime. L'habitacle mise sur la fonctionnalité avec un écran tactile rotatif de 10,1 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, et le système de commande vocale "Hi BYD".

La praticité est au rendez-vous avec 20 espaces de rangement répartis dans l'habitacle et un coffre de 308 litres, extensible à 1 037 litres sièges rabattus.

Trois configurations électriques

BYD propose le Dolphin Surf en trois versions :

Active : moteur de 88 chevaux, batterie Blade de 30 kWh, autonomie de 220 km

moteur de 88 chevaux, batterie Blade de 30 kWh, autonomie de 220 km Boost : moteur de 88 chevaux, batterie de 43,2 kWh, autonomie de 322 km

moteur de 88 chevaux, batterie de 43,2 kWh, autonomie de 322 km Comfort : moteur de 156 chevaux avec 220 Nm de couple, batterie de 43,2 kWh, autonomie de 310 km (jusqu'à 507 km en cycle urbain)

La recharge rapide permet de passer de 10 à 80% en 30 minutes, tandis que la technologie V2L autorise l'alimentation d'appareils électriques jusqu'à 3,3 kW.

Verdict : quel modèle choisir selon votre usage ?

Le choix entre ces deux électriques dépend fondamentalement de vos besoins de mobilité. Pour un usage essentiellement urbain, le BYD Dolphin Surf s'impose naturellement. Plus compact, plus maniable et surtout moins cher, il excelle dans les trajets quotidiens. La version Boost offre le meilleur compromis autonomie-prix en restant sous la barre des 20 000 euros.

En revanche, si vous envisagez des trajets mixtes ville-autoroute ou des escapades régulières, le Leapmotor B05 présente des arguments décisifs : puissance supérieure facilitant les dépassements, autonomie étendue et habitabilité généreuse. Sa fabrication européenne constitue également un atout pour certains automobilistes.

Dans tous les cas, ces deux modèles prouvent qu'accéder à l'électrique pour moins de 20 000 euros n'est plus une utopie, mais une réalité concrète sur le marché français.