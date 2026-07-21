Ebro S900 vs Mazda CX-80 : duel au sommet entre deux SUV hybrides 7 places

Le marché des SUV familiaux hybrides rechargeables connaît une véritable explosion en Europe. Avec une hausse de 125% des ventes en 2025, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour séduire les familles en quête d'espace et d'écologie. Deux modèles se démarquent particulièrement : l'Ebro S900, nouveau venu espagnol aux ambitions affichées, et le Mazda CX-80, représentant japonais du savoir-faire premium. Comparaison détaillée de ces deux géants à sept places.

Deux philosophies, deux gabarits différents

L'Ebro S900 affiche des dimensions généreuses avec 4,81 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,74 mètre de haut. Son empattement de 2,80 mètres garantit une habitabilité confortable. Le constructeur espagnol positionne son produit à partir de 42 590 euros, avec financement et aide gouvernementale inclus.

Le Mazda CX-80 joue dans la cour des grands avec 4,99 mètres de longueur, pour 1,89 mètre de largeur et 1,70 mètre de hauteur. Mais c'est surtout son empattement exceptionnel de 3,12 mètres qui fait la différence. Revers de la médaille : un tarif démarrant à 62 571 euros, soit 20 000 euros de plus que son rival.

Design et finition : l'expérience compte

L'Ebro S900 adopte un style sobre et classique, typique des grands SUV familiaux. Son intérieur spacieux propose de série une configuration 2+3+2 places. Les sièges de deuxième rangée bénéficient d'équipements premium : chauffage, ventilation, réglages électriques et coulissement longitudinal sur 26 centimètres pour faciliter l'accès à la troisième rangée.

Le Mazda CX-80 élève sensiblement le niveau qualitatif. Les matériaux sélectionnés et les finitions artisanales le rapprochent davantage d'une marque premium que d'un constructeur généraliste. Une différence perceptible au premier coup d'œil qui justifie en partie l'écart tarifaire.

Habitabilité et polyvalence : le Mazda domine

Côté modularité, l'Ebro S900 propose :

148 litres de coffre en configuration 7 places

448 litres avec 5 places

2 065 litres tous sièges rabattus

Le Mazda CX-80, grâce à son empattement généreux, offre davantage d'espace :

258 litres en version 7 places

687 litres en configuration 5 places

1 221 litres volume maximum

La troisième rangée du Mazda s'avère également plus exploitable pour des adultes, tandis que celle de l'Ebro reste principalement destinée aux enfants.

Motorisations hybrides : deux approches distinctes

Ebro S900 : champion de l'autonomie électrique

L'Ebro mise tout sur l'hybride rechargeable avec un système sophistiqué combinant un moteur essence 1.5 TGDI de cinquième génération et trois moteurs électriques. Cette configuration développe 425 chevaux et 580 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h abattu en 5,8 secondes.

L'atout majeur réside dans sa batterie CATL de 34,46 kWh qui autorise jusqu'à 140 kilomètres d'autonomie électrique, voire 177 kilomètres en cycle urbain. La recharge rapide en courant continu atteint 71 kW, permettant de passer de 30% à 80% en 25 minutes. Le système bidirectionnel V2L permet de restituer 6,6 kW pour alimenter des appareils externes.

Mazda CX-80 : polyvalence et raffinement

Le constructeur japonais propose deux mécaniques :

Version e-Skyactiv PHEV : moteur essence quatre cylindres couplé à un bloc électrique pour 321 chevaux et 500 Nm. La batterie de 17,8 kWh limite l'autonomie électrique à 60 kilomètres, mais la puissance de charge en alternatif grimpe à 7,2 kW. Attention : pas de charge rapide en courant continu.

Version e-Skyactiv D : pour les gros rouleurs, un exceptionnel six cylindres diesel de 3,3 litres avec système mild-hybrid 48V développant 254 chevaux. Une option rare et intéressante proposée pour seulement 200 euros supplémentaires.

Technologie et équipements embarqués

L'Ebro S900 en finition Luxury intègre un écran central tactile de 15,6 pouces avec résolution 2,5K, un combiné numérique de 10,25 pouces et un affichage tête haute de 8,8 pouces. L'équipement de sécurité comprend 26 systèmes d'aide à la conduite, dont un système de stationnement intelligent et une caméra panoramique 540°.

Le Mazda CX-80 répond avec son affichage tête haute, écran de 12,3 pouces, climatisation tri-zone, sièges chauffants et système audio huit haut-parleurs. La suite i-Activsense comprend notamment un système de détection d'inattention du conducteur et un assistant d'évitement en cas de trafic en sens inverse.

Verdict : une question de priorités

Le choix entre ces deux SUV dépendra principalement de votre budget et de vos priorités. L'Ebro S900 séduit par son rapport équipement-prix attractif et son exceptionnelle autonomie électrique de 140 kilomètres, idéale pour obtenir la pastille Crit'Air 0 et rouler quotidiennement en mode zéro émission.

Le Mazda CX-80 justifie son surcoût par une qualité de fabrication supérieure, un confort de roulage exemplaire, une meilleure habitabilité et deux motorisations au choix. Pour les familles recherchant un véhicule premium sans le logo allemand, il représente une alternative séduisante qui tient ses promesses.

Pour un usage principalement urbain et périurbain avec recharge quotidienne, l'Ebro constitue un choix rationnel. Pour privilégier la qualité globale et le plaisir d'usage, le Mazda mérite son supplément tarifaire.