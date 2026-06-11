Ducati célèbre son centenaire avec une collection exclusive de 10 motos mythiques limitées à 100 exemplaires

La marque italienne Ducati franchit un cap historique en 2026 avec ses 100 ans d'existence. Pour marquer ce centenaire exceptionnel, le constructeur bolonais dévoile une collection capsule d'anthologie baptisée "Collezione 100", composée de dix modèles exclusifs rendant hommage aux moments les plus emblématiques de son histoire.

Une présentation spectaculaire au circuit de Mugello

C'est sur la mythique ligne droite du circuit de Mugello, lors du Grand Prix d'Italie de MotoGP ce weekend, que Ducati a orchestré la révélation de cette collection d'exception. Un écrin parfait pour cette célébration, la marque étant véritablement "à domicile" sur ce tracé italien légendaire.

Pour l'occasion, Marc Márquez et Francesco "Pecco" Bagnaia, les pilotes officiels de l'écurie, ont arboré des livrées spéciales intégrant des éléments graphiques historiques de la marque ainsi que les designs des dix motos de la "Collezione 100". Le pilote italien a d'ailleurs pu célébrer dignement cet anniversaire en décrochant une place sur le podium dimanche, sa première depuis plusieurs courses difficiles.

Dix modèles pour cent ans d'histoire

Chaque moto de cette collection ultra-limitée est produite à seulement 100 exemplaires numérotés, faisant de ces machines de véritables objets de collection pour les passionnés. Voici les dix modèles qui composent cette série historique :

Les sportives de légende

La Panigale V4 S 100 ouvre le bal avec un design inspiré de la victoire aux 200 Miles d'Imola en 1972, une course mythique qui a marqué l'histoire de la marque.

La Panigale V2 S 100 rend hommage à la 750 Super Sport Desmo qui a permis au pilote Franco Uncini de remporter le Championnat italien en 1976, affichant fièrement les graphismes d'époque.

La Streetfighter V4 S 100 adopte une robe noir et or, réplique moderne de la 900 Sport Desmo Darmah de 1979, incarnant l'élégance brutale de cette époque.

Les roadsters et cruisers revisités

La Monster 100 arbore une décoration tricolore inspirée de la Monster S4RS de 2008, un modèle plus récent mais déjà culte dans la gamme.

La XDiavel V4 100 célèbre la victoire historique de Ducati à Daytona il y a près de 50 ans, transposant l'ADN racing sur le format cruiser.

La Diavel V4 RS 100 s'inspire de la 900 Replica, première moto routière directement dérivée d'une machine de compétition, symbole de transfert technologique.

Les aventurières et polyvalentes

La Multistrada V4 RS 100 fait référence à la 500 SL Pantah, modèle qui a marqué un tournant dans la modernisation de Ducati.

La Scrambler 100 rend un hommage évident à la toute première Scrambler de la marque, icône du style néo-rétro.

La Hypermotard V2 SP 100 reprend les codes esthétiques de la Ducati 860 victorieuse aux 24 Heures de Montjuic.

La DesertX 100 clôture la collection en célébrant la légendaire Pantah Ice des années 1980, symbole des premières aventures tout-terrain de la marque.

Une exclusivité totale pour les collectionneurs

Chaque acquéreur d'une machine de la "Collezione 100" recevra un certificat d'authenticité attestant de la numérotation unique de son exemplaire. Ducati propose également aux heureux propriétaires la possibilité d'acquérir un casque et une veste aux couleurs assorties au design de leur moto, pour une cohérence esthétique totale.

Ces motos de prestige bénéficient toutes de finitions haut de gamme et de détails techniques exclusifs, faisant de chaque modèle une pièce unique dans l'univers des deux-roues de collection.

Un tour du monde pour cette collection historique

Après sa présentation au Grand Prix d'Italie, la "Collezione 100" entamera une tournée mondiale pour permettre aux passionnés d'admirer ces machines d'exception. Le prochain rendez-vous sera la "World Ducati Week", événement incontournable de la communauté Ducati où les dix modèles seront exposés dans un espace dédié.

La collection sera ensuite présentée au prestigieux Goodwood Festival of Speed en Grande-Bretagne, avant de rejoindre les différents musées Ducati en Italie où elle sera exposée de façon permanente.

Fondée en 1926, Ducati célèbre ainsi un siècle d'innovation, de passion et de victoires avec cette collection qui résume parfaitement son héritage exceptionnel dans le monde de la moto. Une manière spectaculaire de tourner la page d'un premier siècle et d'entamer le suivant avec la même flamme qui anime la marque depuis ses origines.