Le constructeur roumain Dacia s'apprête à bousculer une nouvelle fois le marché de l'électrique accessible avec un modèle qui promet de pulvériser les prix. Alors que le Spring affichait déjà des tarifs défiant toute concurrence, la marque du groupe Renault prépare une citadine électrique encore plus abordable, basée sur la nouvelle génération de la Twingo.

Une nouvelle citadine électrique à prix canon

Dacia devrait commercialiser cette nouvelle venue à un prix inférieur à 18 000 euros, un positionnement qui pourrait révolutionner l'accès à la mobilité électrique en Europe. Cette stratégie tarifaire agressive s'inscrit dans la lignée du Spring, qui a démontré qu'une voiture électrique pouvait être vendue à un prix compétitif face aux modèles thermiques d'entrée de gamme.

Le véhicule partagera sa plateforme avec la future Renault Twingo électrique, attendue elle aussi prochainement. Cette mutualisation technique permet à Dacia de réduire drastiquement les coûts de développement et de production, tout en offrant une base solide pour sa future citadine zéro émission.

Des caractéristiques adaptées à la ville

Comme le Spring actuellement au catalogue, ce nouveau modèle ciblera principalement un usage urbain et périurbain. Les premières informations suggèrent une autonomie calibrée pour les trajets quotidiens, sans viser les performances des modèles premium.

Les points clés attendus :

Un prix de lancement inférieur à 18 000 euros

Une plateforme commune avec la Renault Twingo électrique

Un format compact idéal pour la ville

Une autonomie suffisante pour les déplacements quotidiens

Un positionnement encore plus agressif que le Spring

La stratégie Dacia payante sur l'électrique

Le pari du Spring s'est révélé gagnant pour Dacia. En proposant le véhicule électrique le plus abordable du marché européen, le constructeur a conquis une clientèle soucieuse de son budget mais désireuse de passer à l'électrique. Cette nouvelle citadine vise à répéter ce succès en élargissant encore la gamme.

Face à une concurrence qui peine à descendre sous la barre des 25 000 euros pour un véhicule électrique neuf, Dacia pourrait bien s'imposer comme le spécialiste incontournable de l'électrique accessible. Cette approche répond parfaitement aux attentes d'un marché français où le prix reste le premier frein à l'adoption des véhicules électriques.

Un timing stratégique pour le marché français

Le lancement de ce modèle intervient dans un contexte particulièrement favorable. Les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient dans les grandes agglomérations françaises, poussant de nombreux automobilistes à envisager l'électrique. Parallèlement, les aides gouvernementales rendent ces véhicules encore plus attractifs financièrement.

Avec un positionnement tarifaire aussi agressif, cette future Dacia pourrait même bénéficier du bonus écologique maximal, ramenant potentiellement son prix final sous les 15 000 euros pour les ménages les plus modestes éligibles aux aides renforcées.

Une concurrence qui s'intensifie

L'arrivée de cette nouvelle citadine électrique Dacia va intensifier la bataille des petites électriques abordables. Sur le marché français, elle viendra défier non seulement sa cousine la Renault Twingo, mais aussi les futures Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda, toutes positionnées sur le segment de l'électrique accessible.

Cette multiplication des offres à prix serrés devrait accélérer la démocratisation de la voiture électrique en France, un objectif poursuivi par les pouvoirs publics dans le cadre de la transition énergétique. Pour les automobilistes, c'est une excellente nouvelle qui annonce une diversification des choix sans exploser le budget.