Crossovers électriques compacts 4x4 : le classement des meilleurs modèles en 2024

Les SUV compacts électriques à transmission intégrale représentent aujourd'hui l'alliance parfaite entre polyvalence, performances et écologie. Ces véhicules combinent l'agilité des modèles compacts avec la sécurité et la motricité d'une transmission aux quatre roues, le tout dans un format 100% électrique.

Cette catégorie connaît un succès fulgurant en Europe, attirant aussi bien les familles que les conducteurs recherchant un véhicule capable d'affronter toutes les conditions. Voici le palmarès des modèles qui se distinguent réellement sur le marché.

Le Skoda Enyaq RS : le champion toutes catégories

Le Skoda Enyaq RS s'impose comme la référence du segment. Ce SUV électrique tchèque démontre pourquoi ce format séduit autant d'acheteurs européens. Sa polyvalence exceptionnelle se traduit par un habitacle généreux et une modularité impressionnante.

Avec les sièges arrière rabattus, l'Enyaq offre jusqu'à 1 710 litres de volume de chargement. Même en configuration cinq places, le coffre affiche 585 litres, largement suffisant pour les vacances familiales avec bagages.

Performances et comportement routier

La version RS bénéficie d'une transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, développant une puissance cumulée de 250 kW (340 chevaux). Cette configuration garantit une motricité optimale en toutes circonstances.

Le comportement dynamique impressionne particulièrement. La direction précise et le châssis équilibré permettent un pilotage agile malgré le gabarit. La suspension parvient à concilier fermeté sportive et confort quotidien, un exercice rarement réussi avec autant de brio.

Autonomie réelle

Si Skoda annonce 562 kilomètres d'autonomie maximale, les tests en conditions réelles révèlent plutôt 372 kilomètres. Un écart significatif mais une distance qui reste convenable compte tenu des performances offertes.

Points forts :

Direction d'une grande précision

Confort de roulage exceptionnel

Finitions intérieures soignées et ergonomie intuitive

Espace et modularité

Points faibles :

Absence de conduite à une pédale

Prix d'achat élevé

Volkswagen ID.4 GTX : le meilleur rapport qualité-prix

Le Volkswagen ID.4 GTX représente l'option la plus accessible financièrement de ce comparatif. Avec un prix de départ légèrement supérieur à 55 000 euros, il se positionne comme le moins cher malgré des caractéristiques techniques similaires à ses cousins du groupe.

Équipé de la même architecture avec transmission intégrale de 250 kW et une batterie de 77 kWh, l'ID.4 GTX affiche théoriquement plus de 520 kilomètres d'autonomie. En conditions hivernales, l'autonomie réelle s'établit autour de 308 kilomètres.

Un comportement équilibré au quotidien

Le comportement routier se révèle remarquablement équilibré. La suspension offre un confort appréciable tout en maintenant une tenue de route rassurante. La direction précise encourage une conduite dynamique, renforcée par un rayon de braquage réduit favorisant la maniabilité en ville.

Hyundai Ioniq 5 : le sprinter électrique

Le Hyundai Ioniq 5 se distingue par des performances d'accélération exceptionnelles. Dans sa version AWD avec batterie de 84 kWh, il abat le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes, devançant légèrement l'Enyaq RS et le Cupra Tavascan (5,4 secondes).

Une recharge ultra-rapide

L'atout majeur du Ioniq 5 réside dans sa capacité de recharge. Grâce à son architecture 800 volts et une puissance de charge maximale de 260 kW, il passe de 10 à 80% de batterie en seulement 18 minutes. Un avantage considérable pour les longs trajets.

Contrairement à ce que suggèrent ses performances, la suspension privilégie le confort. Elle s'adresse particulièrement aux gros rouleurs recherchant avant tout un véhicule agréable sur longues distances.

Habitabilité et équipement

L'habitacle spacieux surprend agréablement. Même les passagers de grande taille voyagent confortablement à l'arrière. Le coffre atteint 1 580 litres avec les sièges rabattus. L'équipement de série généreux offre un excellent rapport prestations-prix.

Cupra Tavascan VZ 4Drive : l'alternative séduisante

Le Cupra Tavascan VZ 4Drive se démarque principalement par son design affirmé. Plus sportif et distinctif que ses cousins du groupe Volkswagen, il arbore des lignes tranchées et des formes audacieuses qui ne passent pas inaperçues.

Au-delà de l'esthétique, ce SUV espagnol convainc par son comportement routier. Ses 250 kW permettent d'atteindre 100 km/h en 5,4 secondes avec des reprises franches. Les amortiguateurs adaptatifs trouvent un équilibre judicieux entre sportivité et confort quotidien.

Seule limite : la vitesse maximale bridée à 180 km/h.

À qui s'adressent ces SUV électriques 4x4 ?

Ces véhicules ciblent plusieurs profils d'utilisateurs :

Les familles avec un ou deux enfants recherchant espace et polyvalence

Les conducteurs parcourant de longues distances valorisant confort et sécurité

Les automobilistes souhaitant sortir occasionnellement des routes goudronnées

Ceux privilégiant performances et faibles coûts d'entretien

La transmission intégrale apporte plus de motricité, davantage de sécurité sur surfaces glissantes et une liberté accrue hors asphalte. Elle valorise pleinement le couple instantané des moteurs électriques.

Méthodologie d'évaluation

L'évaluation repose sur sept catégories principales : carrosserie, confort, système de propulsion, comportement dynamique, connectivité, impact environnemental et coûts. Les mesures objectives (accélération, consommation, distance de freinage) sont combinées aux impressions subjectives d'utilisation quotidienne.

Cette approche globale permet d'identifier les modèles offrant le meilleur équilibre entre performances théoriques et agrément réel. Un SUV compact électrique à transmission intégrale doit satisfaire des attentes élevées : polyvalence d'usage, autonomie suffisante en conditions réelles et comportement routier irréprochable.