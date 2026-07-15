Coupe du Monde 2026 : le match des garages entre la France et l'Espagne avant la demi-finale

Alors que la demi-finale de la Coupe du Monde approche à grands pas, opposant la France à l'Espagne, nous avons décidé de jouer le match... dans les garages des joueurs ! Car au-delà de leurs talents sur le terrain, les internationaux des deux sélections rivalisent également avec des collections automobiles impressionnantes. Qui remportera ce duel mécanique ?

Les bolides du côté français : puissance et prestige

Kylian Mbappé et son BMW électrique madrilène

Commençons par la nouvelle star du Real Madrid, qui vient tout juste d'obtenir son permis de conduire il y a quelques mois. Kylian Mbappé roule désormais au volant d'un BMW i7 xDrive 60, la berline de luxe électrique fournie par son club. Avec ses 550 chevaux, cette allemande 100% électrique abat le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et plafonne à 240 km/h. Un choix écologique qui n'enlève rien aux performances.

Ousmane Dembelé et son Bentley sur-vitaminé

Le Ballon d'Or en titre a jeté son dévolu sur l'excellence britannique revue par les spécialistes allemands. Son Bentley Bentayga Mansory représente un investissement proche du demi-million d'euros. Ce SUV de luxe préparé par Mansory développe 700 chevaux grâce à son moteur W12 biturbo. L'attaquant parisien ne fait clairement pas dans la demi-mesure.

Desiré Doué et le roadster allemand

Le jeune talent du PSG préfère l'élégance décapotable avec son Mercedes-AMG SL 63. Ce roadster sportif cache sous son long capot un V8 biturbo de 4,0 litres délivrant 585 chevaux. De quoi atteindre une vitesse maximale de 315 km/h, cheveux au vent.

Rayan Cherki et la fusée de Maranello

Le milieu de Manchester City possède sans doute l'un des plus beaux jouets du vestuaire tricolore : une Ferrari 296 GTB. Ce bijou hybride du Cavallino Rampante développe 830 chevaux et explose le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Sa vitesse maximale ? 330 km/h. Pour environ 300 000 euros, difficile de trouver plus sportif.

Les réponses espagnoles : entre tradition et modernité

Marc Cucurella et son tank de luxe

Le nouveau joueur du Real Madrid a craqué pour le mythique Mercedes-AMG G 63. Ce 4x4 iconique ne manque pas de caractère avec son V8 biturbo de 4,0 litres produisant 585 chevaux. Malgré sa carrure imposante, ce cube allemand offre des prestations dignes d'un supercar. Un investissement d'environ 223 000 euros pour le latéral espagnol.

Pedri et le SUV catalan

Grâce au partenariat entre le FC Barcelone et Cupra, le maestro canarien roule en Cupra Terramar VZ. Ce SUV hybride rechargeable développe 272 chevaux et peut parcourir jusqu'à 120 kilomètres en mode 100% électrique. Un choix plus raisonnable mais moderne.

Aymeric Laporte et son Ferrari ultra-exclusif

Le défenseur central possède probablement le véhicule le plus rare de cette sélection : un Mansory Pugnator. Ce SUV Ferrari customisé par Mansory est limité à seulement sept exemplaires dans le monde. Son V12 atmosphérique développe 755 chevaux. Un choix audacieux, tant par son design controversé que par son exclusivité.

Nico Williams et la perfection de Stuttgart

L'ailier véloce a opté pour la quintessence du sport automobile allemand avec une Porsche 911 GT3. Ce modèle argenté à plus de 220 000 euros incarne la sportivité pure avec ses 510 chevaux, un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes et une pointe à 318 km/h. Passionné d'automobiles depuis toujours, Nico Williams affiche ses goûts avec fierté.

Les cas particuliers qui font sourire

Au-delà de ces machines de rêve, certains joueurs espagnols sortent du lot. Borja Iglesias, surnommé "El Panda", a poussé le clin d'œil jusqu'à acheter un authentique Seat Panda des années 80, cette petite citadine devenue culte. Un choix nostalgique et décalé pour un footballeur professionnel.

Quant à Lamine Yamal, la pépite espagnole ne peut pas participer à ce comparatif : malgré son statut de star mondiale, il est encore trop jeune pour avoir son permis de conduire. Patience, son tour viendra !

Verdict : Entre les deux nations, impossible de désigner un vainqueur clair. La France mise sur la puissance brute et l'hybridation de pointe, tandis que l'Espagne mélange exclusivité extrême et choix plus raisonnables. Sur le terrain comme dans les garages, le match s'annonce serré !