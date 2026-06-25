Comparatif SUV hybrides : Omoda 7 face au Renault Austral, lequel choisir ?

Le marché des SUV hybrides s'enrichit d'un nouveau challenger chinois. L'Omoda 7 débarque en Europe avec des arguments solides : motorisation hybride rechargeable généreuse, équipement technologique pléthorique et tarif agressif. Face à lui, le Renault Austral récemment restylé mise sur la polyvalence de ses motorisations hybrides classiques. Décryptage complet de ces deux concurrents directs.

Gabarit et habitabilité : deux approches différentes

L'Omoda 7 adopte des dimensions généreuses pour un SUV compact. Avec ses 4,66 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,67 mètre de haut, le modèle chinois s'impose physiquement. Son empattement de 2,72 mètres promet un bel espace intérieur, notamment aux places arrière.

Le Renault Austral affiche un format légèrement plus contenu. Long de 4,53 mètres pour 1,83 mètre de large et 1,62 mètre de haut, il repose sur un empattement de 2,67 mètres. Des dimensions qui restent parfaitement adaptées à une utilisation urbaine et péri-urbaine.

La bataille du coffre tourne à l'avantage du français

Paradoxalement, malgré sa taille supérieure, l'Omoda 7 concède du terrain au chapitre du volume de chargement. Son coffre affiche 537 litres en configuration cinq places, extensibles à 1 294 litres sièges rabattus.

Le Renault Austral prend clairement l'avantage avec 673 litres de série (657 litres sur les versions hybrides), portés à 1 761 litres une fois la banquette arrière escamotée. Un atout majeur pour les familles et les adeptes des grands départs en vacances.

Motorisations : deux philosophies d'hybridation

L'Omoda 7 ne propose qu'une seule mécanique, mais quelle mécanique ! Ce système hybride rechargeable associe un moteur essence 1.5 litre à un bloc électrique de 150 kW. La puissance cumulée atteint 279 chevaux, transmis aux roues avant via une boîte automatique. La batterie lithium-ion de 18,4 kWh permet d'homologuer jusqu'à 92 kilomètres en mode 100% électrique, de quoi décrocher la précieuse vignette Crit'Air 0.

Renault adopte une approche plus diversifiée avec deux motorisations distinctes :

Version hybride légère : moteur essence 1.3 litre de 150 chevaux avec micro-hybridation 48V, éligible à la vignette Crit'Air 1

moteur essence 1.3 litre de 150 chevaux avec micro-hybridation 48V, éligible à la vignette Crit'Air 1 Version full hybrid : bloc essence 1.2 litre combiné à deux moteurs électriques pour une puissance de 200 chevaux, sans nécessité de recharge sur prise

Équipements de série : la technologie au rendez-vous

L'Omoda 7 en finition d'entrée de gamme Pure impressionne par sa dotation. Au menu : jantes 19 pouces, régulateur adaptatif, détection d'angle mort, assistant d'embouteillages, phares LED, sièges et volant chauffants, double écran (8,9 pouces pour l'instrumentation et 15,6 pouces pour le multimédia), recharge sans fil et mises à jour OTA.

Le Renault Austral Evolution n'a pas à rougir avec ses feux LED, régulateur adaptatif, caméra de recul, freinage automatique d'urgence avec détection piétons et cyclistes, assistant de maintien de voie, capteurs de stationnement, écran tactile 9 pouces, instrumentation digitale et climatisation bi-zone.

Positionnement tarifaire serré

L'Omoda 7 démarre à 40 900 euros en tarif catalogue. Avec les remises constructeur et les aides gouvernementales applicables aux hybrides rechargeables, le prix peut descendre jusqu'à 32 990 euros, sous réserve d'éligibilité.

Le Renault Austral débute à 33 300 euros en version hybride légère 150 chevaux. Pour accéder à la mécanique full hybrid de 200 chevaux, il faudra compter 36 900 euros dans le même niveau de finition.

Notre verdict

Le choix entre ces deux SUV dépend essentiellement de votre usage quotidien. L'Omoda 7 séduira les automobilistes disposant d'une borne de recharge et effectuant majoritairement des trajets courts en électrique, avec ponctuellement de longs parcours. Sa puissance confortable et son équipement généreux constituent de solides arguments.

Le Renault Austral s'adresse aux conducteurs recherchant la simplicité d'usage d'une hybridation sans contrainte de recharge. Son coffre nettement plus volumineux et le savoir-faire de la marque au losange en matière de fiabilité pèsent également dans la balance. Sans oublier la possibilité d'opter pour une version d'entrée de gamme plus accessible financièrement.