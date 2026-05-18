Dans l'univers des berlines compactes, deux modèles du segment C s'affrontent avec des philosophies bien distinctes. D'un côté, le Citroën C4, assemblé dans l'usine Stellantis de Villaverde près de Madrid. De l'autre, le Seat León, produit à Martorell en banlieue barcelonaise. Deux voitures européennes, deux caractères opposés, mais une même ambition : séduire les automobilistes en quête de polyvalence et d'efficacité.

Malgré l'engouement pour les SUV, ces compactes continuent d'attirer par leur rapport qualité-prix et leur praticité au quotidien. En 2026, le C4 reste le best-seller de Citroën avec plus de 4 000 unités vendues depuis janvier, tandis que le León dépasse les 5 500 exemplaires sur la même période.

Design et dimensions : deux approches radicalement différentes

Le Citroën C4 affiche des dimensions de 4,35 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,52 mètre de haut, avec un empattement de 2,67 mètres. Son design audacieux emprunte des codes stylistiques au crossover, avec une ligne de toit fuyante qui lui confère une allure de coupé, inspirée du mythique Citroën GS.

Le Seat León, légèrement plus long avec 4,37 mètres, adopte une silhouette plus classique et discrète. Avec 1,45 mètre de hauteur, il arbore une posture plus basse et plus sportive. Son empattement de 2,68 mètres offre un petit avantage en habitabilité.

À l'intérieur, les différences sont tout aussi marquées. Le C4 mise sur la modernité avec une présentation audacieuse, une dalle flottante de 10 pouces (25,4 cm) intégrant ChatGPT pour les commandes vocales, et un combiné numérique de 7 pouces (17,8 cm). Le León privilégie l'ergonomie avec une instrumentation digitale de 10,25 pouces et un écran central pouvant atteindre 12,9 pouces sur les finitions haut de gamme.

Confort et habitabilité : des priorités divergentes

Le point fort du C4 réside dans ses sièges Advanced Comfort, équipés d'une mousse épaissie de 15 millimètres offrant un confort exemplaire. Toutefois, le design du pavillon limite légèrement l'espace aux places arrière. Le León, plus conventionnel, procure une sensation d'espace supérieure.

Côté coffre, les deux rivaux affichent une capacité identique de 380 litres, extensible à 1 250 litres sièges rabattus pour le C4. Attention cependant : la version hybride rechargeable du León réduit ce volume à seulement 270 litres.

Motorisations : l'électrique contre la diversité

L'offre Citroën C4

Citroën propose une gamme exclusivement électrifiée :

Microhybrides : moteur 1.2 trois cylindres turbo de 110 ou 145 chevaux avec label ECO

: moteur 1.2 trois cylindres turbo de 110 ou 145 chevaux avec label ECO 100% électrique (ë-C4) : version 136 chevaux avec batterie 50 kWh (354 km d'autonomie) ou 156 chevaux avec batterie 54 kWh (416 km d'autonomie)

Tarif d'entrée : 22 230 euros

L'offre Seat León

Le constructeur espagnol propose une palette plus variée :

Essence : 1.5 TSI de 115 ou 150 chevaux, avec ou sans microhybridation 48V

: 1.5 TSI de 115 ou 150 chevaux, avec ou sans microhybridation 48V Diesel : 2.0 TDI de 115 ou 150 chevaux

: 2.0 TDI de 115 ou 150 chevaux Hybride rechargeable : 1.5 eHybrid de 204 chevaux avec 133 km d'autonomie électrique

Tarif d'entrée : 23 182 euros

Comportement routier : dynamisme ou douceur ?

Le Seat León conserve un ADN sportif malgré un embourgeoisement par rapport aux générations précédentes. Sa direction précise et son châssis équilibré séduiront les conducteurs appréciant une conduite engagée. Il se montre stable et rassurant sur tous types de routes.

Le Citroën C4 privilégie le confort typique de la marque aux chevrons. Ses suspensions souples absorbent admirablement les imperfections de la chaussée, mais génèrent davantage de roulis en virage. Un choix assumé pour un véhicule destiné à avaler les kilomètres sans fatigue.

Verdict : lequel choisir ?

Le choix dépendra de vos priorités. Optez pour le Citroën C4 si vous recherchez le confort à tout prix, un design original et l'accès immédiat au label ECO dès 22 230 euros. Les versions électriques en font également le seul choix pour une mobilité 100% zéro émission.

Préférez le Seat León si vous privilégiez la polyvalence mécanique (notamment le diesel pour gros rouleurs), une habitabilité supérieure, un comportement routier plus dynamique et l'option hybride rechargeable avec ses 133 km d'autonomie électrique.

Deux compactes produites en Espagne, deux visions de l'automobile complémentaires. Une chose est sûre : face aux SUV omniprésents, ces berlines compactes ont encore de solides arguments à faire valoir.