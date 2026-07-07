Changan Deepal S05 PHEV : le SUV hybride rechargeable chinois arrive en Europe avec 100 km d'autonomie électrique

Le constructeur chinois Changan franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché européen avec l'arrivée du Deepal S05 PHEV, un SUV hybride rechargeable qui vient directement concurrencer les modèles établis sur le segment le plus prisé du moment. Premiers essais au volant de ce nouveau prétendant qui affiche des ambitions claires.

Un géant chinois méconnu en Europe

Basé à Chongqing, Changan figure parmi les mastodontes de l'industrie automobile chinoise, avec une présence discrète mais réelle en Europe depuis plus de deux décennies. Le groupe entretient notamment des partenariats stratégiques avec Ford et Mazda. Aujourd'hui, il franchit le cap en déployant sa propre marque avec deux modèles phares : les Deepal S05 et S07.

C'est le S05 qui endosse le rôle de fer de lance commercial, avec des dimensions parfaitement calibrées pour séduire la clientèle européenne des SUV compacts premium.

Des dimensions généreuses et un design italien

Le Deepal S05 affiche des mensurations remarquables pour sa catégorie :

Longueur : 4,60 mètres

Largeur : 1,90 mètre

Hauteur : 1,60 mètre

Empattement : 2,88 mètres

Volume de coffre : 552 litres extensibles à 1 310 litres

L'empattement généreux garantit un espace habitable confortable aux places arrière, tandis que la capacité de chargement rivalise sans complexe avec les références du segment.

Particularité intéressante : le design a été conçu par le centre européen de Changan situé à Turin. Le résultat affiche un minimalisme musclé, avec des surfaces épurées et des volumes sculptés. À l'avant, les optiques LED horizontales surélevées confèrent une présence affirmée, tandis que l'arrière adopte une signature sportive avec aileron intégré et feux effilés reliés entre eux.

Deux finitions, quelques différences subtiles

Les versions Pro et Max se distinguent principalement par leurs jantes, passant de 18 à 20 pouces. La finition haut de gamme Max propose toutefois une touche originale : un anneau lumineux sur le montant C indiquant l'état de charge de la batterie. À bord, elle intègre également une chaîne audio immersive équipée de 14 haut-parleurs.

Un habitacle technologique et épuré

L'intérieur adopte la tendance minimaliste qui caractérise les productions chinoises récentes. Le poste de conduite conjugue écran de tableau de bord numérique, affichage tête haute avec réalité augmentée et écran central tactile de 15,4 pouces orientable vers le conducteur ou le passager avant. Ce dernier concentre l'essentiel des commandes du véhicule.

Motorisation hybride rechargeable : 258 chevaux sous le capot

Quelle que soit la finition choisie, la mécanique reste identique. Le Deepal S05 PHEV associe un moteur thermique quatre cylindres de 1,5 litre à un moteur électrique synchrone à aimants permanents. L'ensemble développe une puissance combinée de 190 kW, soit 258 chevaux, transmis exclusivement aux roues avant.

Les performances annoncées :

Autonomie 100% électrique : 100 km en cycle WLTP

Autonomie totale : 1 060 km

Sur la route : confort avant tout

Lors d'un premier contact au volant, le SUV chinois dévoile un caractère axé sur l'agrément de conduite quotidien. Les quatre modes de conduite (Eco, Confort, Sport et Personnalisé) n'apportent pas de différences radicales de comportement.

Les accélérations se montrent progressives et linéaires, bien que les reprises énergiques puissent occasionner quelques pertes de motricité sur le train avant, notamment avec les pneumatiques Giti qui équipaient l'exemplaire d'essai.

La direction, caractérisée par sa légèreté, facilite les manœuvres urbaines et les enchaînements de virages serrés. Plusieurs réglages de dureté sont proposables, mais l'ensemble privilégie systématiquement le confort à la communication du train avant, une constante observée sur de nombreux SUV hybrides rechargeables chinois.

Le pédalier de frein présente une sensation quelque peu spongieuse, caractéristique des systèmes hybrides combinant freinage régénératif et friction mécanique. L'efficacité se concentre davantage en fin de course, nécessitant une adaptation de la part du conducteur.

Côté châssis, la suspension privilégie nettement le confort avec un tarage souple, sans pour autant verser dans l'excès. Le roulis en virage reste contenu, offrant une tenue de route saine dans les limites d'utilisation attendues pour ce type de véhicule.

Disponibilité et tarification compétitive

Le Changan Deepal S05 PHEV constitue le premier modèle électrifié de la marque proposé sur le marché européen. La grille tarifaire démarre à 33 990 euros pour la version Pro et atteint 37 990 euros pour la finition Max.

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes, avec les premières livraisons prévues pour fin juillet. Un positionnement prix attractif face aux concurrents établis qui devrait attirer l'attention des acheteurs à la recherche d'un SUV hybride rechargeable spacieux et bien équipé.