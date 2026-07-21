BYD frappe fort : le constructeur chinois devient partenaire officiel du PSG champion d'Europe

Le géant chinois de l'électrique BYD poursuit son offensive marketing dans le football européen. Après avoir conquis Manchester City, la marque vient d'officialiser un partenariat majeur avec le Paris Saint-Germain, double vainqueur consécutif de la Ligue des Champions.

Une alliance entre deux champions à leur apogée

BYD n'a pas choisi son nouveau partenaire au hasard. Le constructeur automobile s'associe au PSG de Luis Enrique et Ousmane Dembélé au moment précis où le club parisien domine l'Europe, avec deux titres consécutifs en Ligue des Champions. Cette collaboration stratégique place BYD au cœur du football d'élite français.

Les joueurs du Paris Saint-Germain auront désormais accès à une flotte de véhicules électriques issus des marques BYD et Denza, la filiale premium du groupe. Une dotation qui vient enrichir le garage déjà spectaculaire des stars parisiennes, habituées aux bolides de luxe les plus exclusifs.

BYD multiplie les coups marketing dans le football européen

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie d'expansion agressive de BYD sur le Vieux Continent. Quelques mois après son partenariat avec Manchester City, où Pep Guardiola a reçu un BYD Sealion 7, le constructeur chinois franchit une nouvelle étape avec le PSG.

L'automobile et le football entretiennent depuis longtemps des liens étroits. En Espagne, le Real Madrid collabore avec BMW tandis que le FC Barcelone roule en Cupra. BYD suit cette tradition bien établie, mais avec une touche électrique et moderne qui colle parfaitement à son image de pionnier de la mobilité zéro émission.

Des véhicules aux couleurs du club parisien

Pour célébrer ce partenariat, BYD a personnalisé plusieurs modèles de sa gamme aux couleurs emblématiques du PSG. Les joueurs, actuellement en période de repos, recevront prochainement leurs véhicules. L'entraîneur Luis Enrique devra faire son choix parmi le catalogue électrique du constructeur, à l'instar de son homologue Pep Guardiola.

Les ambitions affichées des deux partenaires

Stella Li, vice-présidente de BYD, a exprimé son enthousiasme lors de l'annonce officielle : "Nous sommes ravis de nous associer au Paris Saint-Germain, un club devenu symbole mondial d'excellence, d'ambition et d'innovation. Chez BYD, nous partageons la même détermination à remettre en question les conventions et à progresser."

Du côté parisien, Richard Heaselgrave, directeur des revenus du PSG, souligne l'importance stratégique de ce partenariat : "BYD est l'une des entreprises les plus innovantes et à la croissance la plus rapide au monde, ce qui en fait un partenaire naturel pour le club. Cette union ouvre des opportunités extraordinaires pour connecter avec les supporters à travers le monde."

BYD consolide sa position sur le marché européen

Si BYD règne sur le marché chinois depuis plusieurs années, le constructeur accélère désormais sa conquête européenne. La France et l'Espagne figurent parmi ses cibles prioritaires, où la marque multiplie les initiatives pour accroître sa notoriété.

Les atouts de cette stratégie sportive :

Une visibilité maximale auprès de millions de supporters à travers le monde

Une association avec des valeurs de performance et d'excellence

Un positionnement premium renforcé par le standing du PSG

Une accélération de la reconnaissance de marque en Europe occidentale

Reste à savoir si BYD franchira bientôt les Pyrénées pour s'associer à un grand club espagnol, ou si la marque jettera son dévolu sur d'autres championnats européens. Une chose est certaine : le constructeur chinois ne compte pas ralentir sa progression fulgurante sur le marché automobile électrique mondial, où il s'impose comme l'acteur incontournable de la transition énergétique.

Cette alliance entre le champion de l'électrique et le champion d'Europe illustre parfaitement la mutation en cours dans l'industrie automobile, où innovation technologique et performance sportive convergent vers un avenir plus durable.