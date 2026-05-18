Le constructeur chinois BYD poursuit son offensive éclair sur le marché européen avec une stratégie redoutable : proposer une gamme complète de véhicules électrifiés couvrant tous les segments du marché. En l'espace de quelques mois, la marque est passée d'un acteur marginal à un concurrent sérieux face aux géants établis. Voici le tour d'horizon complet de sa gamme actuellement disponible, classée par ordre de prix croissant.

Les modèles 100% électriques de BYD

BYD Dolphin Surf : l'entrée de gamme à 14 455 €

Le Dolphin Surf se positionne comme le véhicule le plus accessible du catalogue BYD. Cette citadine électrique d'environ 4 mètres vient chasser sur les terres du Dacia Spring, du Citroën ë-C3 et du Fiat Grande Panda. Deux motorisations sont proposées : 88 chevaux pour la version d'accès, et 156 chevaux pour les conducteurs recherchant plus de vivacité. Selon les configurations, l'autonomie dépasse les 300 kilomètres en cycle WLTP. Un positionnement tarifaire agressif qui devrait séduire les budgets serrés.

BYD Atto 2 : le SUV urbain dès 21 465 €

Plus imposant avec ses 4,31 mètres, l'Atto 2 répond à la tendance actuelle du marché français pour les SUV compacts. Son moteur électrique avant développe 204 chevaux, tandis que sa batterie Blade de 64,8 kWh lui confère une autonomie homologuée de 430 kilomètres. Un excellent rapport autonomie-prix pour un segment particulièrement concurrentiel en France.

BYD Dolphin : le compacte à partir de 23 195 €

Longtemps figure de proue de la gamme BYD, le Dolphin classique mesure 4,29 mètres et rivalise avec les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3. Équipé du même moteur de 204 chevaux que l'Atto 2, il embarque une batterie légèrement plus petite de 60,4 kWh, offrant néanmoins une autonomie de 427 kilomètres. Une option solide pour les familles cherchant une électrique polyvalente.

BYD Atto 3 Evo : l'évolution à 32 455 €

Le modèle qui a réellement lancé BYD en Europe revient dans une version profondément remaniée. Finie la propulsion arrière : l'Atto 3 Evo adopte désormais une architecture à traction avant ou intégrale. La batterie Blade de 74,8 kWh alimente soit un moteur de 313 chevaux, soit un système biturbine développant 449 chevaux. Dans sa configuration optimale, ce SUV affiche une autonomie maximale de 510 kilomètres.

BYD Seal U électrique : le bestseller à 34 665 €

Avec ses 4,80 mètres, le Seal U cible le cœur du marché des SUV familiaux. La version 100% électrique dispose d'un moteur de 218 chevaux alimenté par une batterie de 71,8 kWh, pour une autonomie de 420 kilomètres. Si ce modèle cartonne, c'est surtout grâce à sa déclinaison hybride rechargeable que nous détaillerons plus loin.

BYD Seal : la berline à partir de 36 455 €

Concurrent direct de la Tesla Model 3 et de la BMW i4, le Seal mesure également 4,80 mètres et s'adresse à une clientèle plus exigeante. Si les particuliers français restent timides, les chauffeurs VTC l'ont adoptée massivement. Trois niveaux de puissance sont disponibles : 231, 313 et 530 chevaux, avec propulsion ou transmission intégrale. Les batteries oscillent entre 61,4 et 82,5 kWh, permettant jusqu'à 570 kilomètres d'autonomie.

BYD Sealion 7 : le SUV premium dès 41 905 €

Plus sportif et raffiné, le Sealion 7 adopte une silhouette athlétique qui le distingue du reste de la gamme. La version d'entrée développe 313 chevaux et 380 Nm, associés à une batterie de 82,5 kWh offrant entre 456 et 482 kilomètres d'autonomie selon la finition. La variante haut de gamme grimpe à 530 chevaux avec quatre roues motrices, une batterie de 91,3 kWh et jusqu'à 502 kilomètres de rayon d'action.

BYD Tang : le grand SUV familial à 57 050 €

Vétéran de la gamme, le Tang joue la carte de l'espace avec ses sept places et ses 4,97 mètres de longueur. Une seule configuration mécanique : 517 chevaux, 700 Nm de couple, et un 0 à 100 km/h abattu en 4,9 secondes. Sa batterie géante de 108,8 kWh – la plus volumineuse du catalogue – autorise 530 kilomètres d'autonomie. Le choix idéal pour les grandes familles refusant les compromis.

L'offensive hybride rechargeable de BYD

BYD Atto 2 DM-i : le PHEV le moins cher du marché à 23 740 €

BYD bouleverse également le segment des hybrides rechargeables avec cet Atto 2 DM-i, officiellement le PHEV le plus abordable du marché français. Son système associe un moteur essence 1.5 litre à une motorisation électrique maison, pour des puissances de 166 ou 212 chevaux selon les versions. L'autonomie électrique grimpe jusqu'à 90 kilomètres, tandis que l'autonomie totale dépasse les 1 000 kilomètres.

BYD Seal U DM-i : le succès commercial à 31 990 €

Voici le véritable phénomène commercial de BYD. Cette variante hybride rechargeable du Seal U explique à elle seule le succès du modèle. Le bloc essence 1.5 litre collabore avec un ou plusieurs moteurs électriques pour proposer 218 ou 324 chevaux. L'autonomie électrique s'étend de 70 à 125 kilomètres, et l'autonomie combinée franchit allègrement le cap des 1 000 kilomètres. De quoi oublier totalement les stations de recharge sur les longs trajets.

BYD Seal 6 DM-i : l'endurance record dès 29 540 €

BYD complète sa gamme PHEV avec cette berline disponible en version berline classique ou break Touring. Les motorisations développent 184 ou 212 chevaux, avec une autonomie électrique pouvant atteindre 105 kilomètres. Mais c'est son autonomie totale qui impressionne : plus de 1 400 kilomètres, un record absolu. La version break démarre à 31 040 euros, soit seulement 1 500 euros de plus que la berline.

Avec cette gamme complète de 12 modèles, BYD démontre son ambition de s'imposer durablement sur le marché français. Entre véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables ultra-autonomes, le constructeur chinois répond à pratiquement tous les besoins et tous les budgets, tout en maintenant des tarifs compétitifs face à la concurrence européenne établie.