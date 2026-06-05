BYD Atto 3 contre Changan Deepal S05 : quel SUV électrique chinois choisir en 2025 ?

Le marché français des véhicules électriques connaît une véritable révolution avec l'arrivée massive des constructeurs chinois. Parmi les nouveautés qui bousculent le segment des SUV électriques, deux modèles retiennent particulièrement l'attention : le BYD Atto 3 EVO et le Changan Deepal S05. Face à face entre ces deux outsiders qui promettent beaucoup pour un tarif accessible.

Deux philosophies, un même objectif

Les marques chinoises multiplient les offensives sur le Vieux Continent, et ces deux SUV électriques incarnent parfaitement cette stratégie. Le BYD Atto 3 EVO représente une évolution du modèle précédent, conservant ses dimensions mais révolutionnant totalement sa chaîne de traction. De son côté, le Changan Deepal S05 débarque en Europe avec l'ambition de s'imposer rapidement, fort d'un démarrage commercial prometteur avec 1 000 unités écoulées dès les premiers mois.

Dimensions et habitabilité : avantage Deepal

Le BYD Atto 3 EVO affiche des mensurations compactes avec 4,45 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,61 mètre de haut. Son empattement de 2,72 mètres offre un habitacle généreux, particulièrement en hauteur sous pavillon.

Le Changan Deepal S05 joue dans une catégorie légèrement supérieure : 4,60 mètres de longueur, 1,90 mètre de largeur et 1,60 mètre de hauteur. Avec un empattement de 2,88 mètres, il procure davantage d'espace aux jambes des passagers arrière, bien que la garde au toit soit moins généreuse.

Coffres et rangements

BYD Atto 3 : 490 litres à l'arrière + 95 litres de frunk = 585 litres total

490 litres à l'arrière + 95 litres de frunk = 585 litres total Deepal S05 : 492 litres à l'arrière + 159 litres de frunk = 651 litres total

Motorisations et performances : BYD plus puissant

Les deux constructeurs proposent une stratégie identique avec deux versions par modèle. Le BYD Atto 3 EVO se distingue par une puissance supérieure : 313 chevaux en propulsion arrière, et jusqu'à 449 chevaux en transmission intégrale. Le Deepal S05 affiche des chiffres légèrement inférieurs avec 272 chevaux en RWD et 435 chevaux en 4WD.

Autonomie et recharge

BYD équipe son Atto 3 de sa fameuse Blade Battery de 74,8 kWh, permettant une autonomie de 510 kilomètres en propulsion et 470 kilomètres en transmission intégrale. L'architecture 800 volts autorise une recharge rapide jusqu'à 220 kW, passant de 10 à 80% en seulement 25 minutes.

Le Deepal S05 embarque une batterie LFP CATL de 68,8 kWh offrant 485 kilomètres d'autonomie en propulsion et 445 kilomètres en version 4WD. La puissance de recharge maximale atteint 200 kW, avec un temps de charge de 30 à 80% en 15 minutes.

Équipement et technologies embarquées

Le BYD Atto 3 EVO révise complètement sa planche de bord avec un design minimaliste amélioré. Le combiné numérique de 22,4 centimètres côtoie un écran multimédia de 39,6 centimètres. La commande de boîte migre sur la colonne de direction, libérant l'espace de la console centrale. De série, on trouve des sièges avant électriques chauffants et ventilés, une caméra 360°, un hayon électrique et une pompe à chaleur.

Le Deepal S05 adopte également un cockpit épuré dominé par son écran central de 39,1 centimètres orientable. Le système Deepal OS 3.0 remplace l'instrumentation traditionnelle par une projection tête haute. L'équipement comprend notamment un système audio de qualité et la compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay.

Tarifs et positionnement

Avec les promotions constructeur et les aides à l'achat, le BYD Atto 3 démarre à environ 32 445 euros, tandis que le Changan Deepal S05 s'affiche à partir de 29 750 euros. Une différence tarifaire relativement faible au regard des prestations offertes.

Notre verdict

Si le Deepal S05 séduit par son rapport encombrement/habitabilité et son tarif légèrement inférieur, le BYD Atto 3 EVO l'emporte grâce à sa puissance supérieure, son autonomie plus généreuse et sa dynamique de conduite plus engageante. Ses suspensions plus fermes et sa direction précise procurent un comportement routier plus rassurant dans les enchaînements de virages.

Le Deepal S05 privilégie quant à lui le confort sur routes dégradées, avec une suspension plus souple. Les deux véhicules délivrent une expérience de conduite sans surprise, agréable au quotidien sans prétendre à la sportivité. Le choix dépendra finalement de vos priorités : performances et comportement pour le BYD, espace et confort pour le Changan.