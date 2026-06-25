Les transmissions automatiques dominent désormais le marché automobile français. Autrefois réservées aux modèles haut de gamme, elles équipent aujourd'hui même les citadines d'entrée de gamme. Pourtant, cette démocratisation s'accompagne d'un transfert de mauvaises habitudes héritées des boîtes manuelles. Parmi elles, une pratique particulièrement répandue pourrait bien endommager votre véhicule : passer au point mort à chaque feu rouge.

Le réflexe du point mort : une habitude tenace et dangereuse

Nombreux sont les automobilistes qui, arrêtés à un feu rouge, passent instinctivement le levier de vitesses en position N (neutre). Cette manie, profondément ancrée chez les anciens conducteurs de boîtes manuelles, repose sur deux croyances erronées : économiser du carburant et préserver la mécanique.

La réalité technique est pourtant tout autre, du moins pour les boîtes automatiques à convertisseur de couple, le système le plus répandu sur nos routes.

Pourquoi maintenir la position D ne pose aucun problème

Les ingénieurs automobiles ont précisément conçu ces transmissions pour fonctionner en position D lors des arrêts temporaires. Le convertisseur de couple, pièce maîtresse de ce type de boîte, gère parfaitement cette situation lorsque vous maintenez le pied sur la pédale de frein.

Les conséquences du passage répété en point mort :

Mouvements mécaniques superflus dans la transmission

Usure prématurée de l'embrayage interne

Sollicitation excessive de certains composants sur des milliers de cycles

Temps de réaction rallongé au redémarrage

Bien que ces manipulations répétées ne provoquent pas de panne immédiate, elles accélèrent l'usure de composants coûteux à remplacer. Une intervention sur une boîte automatique peut facilement dépasser les 2 000 euros.

L'argument de l'économie de carburant ne tient pas la route

Les véhicules modernes embarquent des calculateurs électroniques sophistiqués qui optimisent automatiquement la consommation. Le maintien en position D lors d'un arrêt n'a pratiquement aucun impact sur votre budget carburant.

De plus, les systèmes Auto Hold et les freins de stationnement électroniques, de plus en plus présents sur les modèles récents, permettent d'immobiliser le véhicule sans effort, rendant obsolète le passage au point mort pour soulager votre pied droit.

Un risque pour la sécurité routière

Au-delà de l'aspect mécanique, cette pratique pose un problème de sécurité. Replacer le levier en position D quand le feu passe au vert ajoute une action supplémentaire qui retarde votre démarrage et peut agacer les automobilistes derrière vous. Dans certaines situations d'urgence, cette fraction de seconde pourrait faire la différence.

Cas particulier : les boîtes à double embrayage changent la donne

L'histoire se complique avec les transmissions à double embrayage (DSG chez Volkswagen, EDC chez Renault, PowerShift chez Ford, etc.). Ces boîtes, qui fonctionnent comme deux boîtes manuelles robotisées, se comportent différemment.

Lors d'un arrêt prolongé en position D, l'un des deux embrayages reste partiellement engagé pour anticiper le redémarrage. Cette friction génère de la chaleur et une usure progressive des composants.

Pour les boîtes à double embrayage :

Le passage au point mort est recommandé lors d'arrêts de plus de 30 secondes

Cette pratique réduit l'échauffement des embrayages

Elle prolonge la durée de vie de la transmission

Particulièrement conseillé dans les embouteillages

Comment savoir quel type de boîte équipe votre véhicule ?

Cette information figure généralement dans le manuel du propriétaire ou sur la fiche technique du véhicule. En cas de doute, votre concessionnaire pourra vous renseigner précisément sur la technologie embarquée.

La nuance est cruciale : ce qui constitue la bonne pratique pour une boîte automatique classique devient contre-productif pour une transmission à double embrayage, et inversement. Adapter son comportement au volant selon la mécanique de son véhicule, voilà la véritable sagesse automobile.

Les constructeurs français comme Renault et Peugeot recommandent d'ailleurs explicitement dans leurs notices d'utilisation de maintenir la position D pour les boîtes automatiques conventionnelles, tout en précisant les spécificités pour leurs boîtes EDC ou EAT8.