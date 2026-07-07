Avertisseurs de radars en danger : Bruxelles menace de sanctionner la France et ses voisins européens

La Commission européenne hausse le ton contre les dispositifs d'alerte de radars. Une directive qui pourrait bouleverser les habitudes de millions d'automobilistes français risque de transformer radicalement l'utilisation des applications GPS et assistants de conduite populaires comme Waze, Coyote ou TomTom.

La fin programmée des alertes radar en Europe

Bruxelles envisage d'interdire purement et simplement les systèmes qui avertissent les conducteurs de la présence imminente de radars automatiques. Cette mesure, qui fait partie d'un vaste plan de sécurité routière européen, pourrait entraîner des sanctions financières pour les États membres qui ne se conformeraient pas à cette nouvelle réglementation.

Actuellement, la législation varie considérablement d'un pays européen à l'autre. En France, les avertisseurs de radars sont tolérés sous certaines conditions : les applications peuvent signaler des "zones de danger" mais pas l'emplacement précis des radars fixes. D'autres pays comme l'Allemagne, la Suisse ou la Belgique ont adopté des positions plus restrictives, interdisant totalement ces dispositifs.

Un marché de plusieurs millions d'utilisateurs concernés

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France, on estime que :

Plus de 15 millions d'automobilistes utilisent régulièrement Waze

Coyote compte environ 5 millions d'abonnés actifs

Des dizaines d'applications GPS intègrent des fonctions d'alerte

Le marché des avertisseurs représente plusieurs centaines de millions d'euros

Les arguments de la Commission européenne

Pour justifier cette position ferme, Bruxelles avance plusieurs arguments sécuritaires. Les études menées par l'organisme européen de sécurité routière démontrent que les avertisseurs encourageraient un comportement dangereux : les conducteurs ralentiraient uniquement à proximité des radars pour accélérer à nouveau juste après.

Cette pratique, baptisée "effet kangourou" par les experts, viderait de son sens la prévention routière. L'objectif affiché est de modifier durablement le comportement des automobilistes plutôt que de leur permettre d'éviter ponctuellement les contrôles.

Quelles sanctions pour les contrevenants ?

La nouvelle directive européenne prévoit un système d'amendes progressives pour les États qui n'appliqueraient pas cette interdiction. Bien que les montants exacts restent à définir, les observateurs évoquent des pénalités pouvant atteindre plusieurs millions d'euros par trimestre de non-conformité.

Pour les conducteurs eux-mêmes, les sanctions varieraient selon les pays mais pourraient inclure des amendes allant de 150 à 3 000 euros, assorties dans certains cas d'une confiscation du dispositif ou d'un retrait de points sur le permis de conduire.

L'industrie se mobilise contre cette interdiction

Les fabricants d'avertisseurs et les éditeurs d'applications ne restent pas les bras croisés. Plusieurs acteurs majeurs du secteur ont déjà annoncé leur intention de contester cette directive devant les instances européennes, arguant que leurs systèmes contribuent également à la sécurité en alertant sur les accidents, travaux et dangers routiers.

Coyote, leader français du marché, a notamment fait valoir que ses dispositifs signalent bien plus que des radars : zones accidentogènes, conditions météorologiques difficiles, présence d'animaux sur la chaussée ou véhicules à contresens.

Un calendrier encore incertain

Si la directive est adoptée dans sa forme actuelle, les États membres disposeront d'un délai de 24 mois pour transposer ces nouvelles règles dans leur législation nationale. Toutefois, plusieurs gouvernements, dont la France, ont déjà exprimé leurs réserves sur ce projet jugé trop contraignant.

Le débat promet d'être houleux dans les mois à venir, opposant les partisans d'une sécurité routière renforcée aux défenseurs de la liberté de circulation et d'information des automobilistes. Une chose est certaine : des millions de conducteurs européens devront peut-être revoir leurs habitudes de conduite dans un avenir proche.