Hyundai dévoile la redoutable Ioniq 5 N Time Attack au Nürburgring !

Hyundai vient de présenter la spectaculaire Ioniq 5 N Time Attack à l’occasion des 24 Heures du Nürburgring. Le constructeur coréen engagera trois voitures dans cette course d’endurance, avec l’ambition de rééditer sa victoire dans la catégorie TCR. Quant à la Ioniq 5 N TA, elle se prépare pour la Pikes Peak International Hill Climb qui aura lieu en juin.

Un engagement international pour Hyundai

Hyundai revient sur le circuit du Nürburgring avec des pilotes venus de trois continents : l’Europe, l’Amérique du Nord et la Chine. L’objectif est clair : décrocher une quatrième victoire consécutive dans la catégorie TCR. Pour cela, trois Elantra N TCR (#830, #831 et #832) seront alignées sur la piste allemande.

L’équipage vainqueur de 2022 et 2023, composé de Mikel Azcona, Marc Basseng et Manuel Lauck, sera de nouveau de la partie. Basseng et Lauck avaient également remporté la catégorie TCR en 2021, lors des débuts de l’Elantra N TCR en compétition.

L’an dernier, l’équipe Bryan Herta Autosport, soutenue par Hyundai Motor America, avait réalisé un triplé historique dans sa catégorie. Cette année, l’équipage #831, composé de Mason Filippi, Harry Gottsacker, Mark Wilkins et Bryson Morris, tentera de rééditer cette performance. De leur côté, les stars du TCR China, Martin (Hongwei) Cao, Rainey He, Andy Yan et Zhang Zhen Dong, piloteront la voiture #832. À noter que Martin Cao est l’actuel champion 2023 de la série nationale chinoise.

L’i30 Fastback N en renfort

En plus des Elantra N TCR, Hyundai engagera une i30 Fastback N dans la catégorie VT Front-Wheel-Drive. Il s’agit de la même équipe qui avait remporté sa classe avec neuf tours d’avance en 2023, malgré un problème technique.

La Hyundai Ioniq 5 N TA à l’assaut de Pikes Peak

Mais le Nürburgring n’est pas le seul défi que s’est lancé Hyundai avec la Ioniq 5 N TA. Cette version spéciale a été conçue dans l’optique de battre des records à la Pikes Peak International Hill Climb, aux côtés de la Ioniq 5 N de série. Quatre voitures 100% électriques seront engagées lors de la 102ème édition de cette course de côte mythique, qui se déroulera le 23 juin à Colorado Springs.

L’objectif de Hyundai est de décrocher les records dans les catégories « Electric Production SUV/Crossover » et « Electric Modified SUV/Crossover ». Pour cela, la Ioniq 5 N TA développe une puissance de 687 ch (métrique), grâce à des réglages spécifiques visant à exacerber les capacités de la voiture de série, sans pour autant en altérer fondamentalement les caractéristiques de base.

Si le groupe motopropulseur électrique est conservé, un travail d’optimisation logicielle a permis d’augmenter la puissance du moteur arrière de 37 ch. La Ioniq 5 N TA est également équipée du système N Active Sound+, qui utilise des haut-parleurs modifiés délivrant plus de 120 dB. L’objectif est d’améliorer le retour d’informations pour le pilote, tout en remplaçant les sirènes typiques des voitures de course électriques engagées à Pikes Peak.

Côté châssis, on note l’apparition d’amortisseurs inédits, de freins de compétition et d’un kit aérodynamique spécifique générant un appui élevé. La voiture chausse des jantes de 18 pouces équipées de pneus Yokohama ADVAN 005. À bord, un siège Recaro Pro Racer SPA Hans, un harnais Sabelt six points, un arceau-cage adapté à la course et un système d’extinction d’incendie dédié aux véhicules électriques assurent la sécurité du pilote sur les 20 km et les 156 virages du tracé, qui s’élève à plus de 1 400 mètres d’altitude.

À Colorado Springs, les Ioniq 5 N TA arboreront une livrée spéciale aux couleurs de la division N. Elles seront pilotées par Robin Shute, quadruple vainqueur de la Pikes Peak et détenteur du titre de « King of the Mountain », ainsi que par Dani Sordo, pilote espagnol engagé en Championnat du Monde des Rallyes pour Hyundai Motorsport.

De son côté, la voiture arborant la livrée Performance N sera confiée à Paul Dallenbach, 11 fois vainqueur de la Pikes Peak et triple « King of the Mountain », ainsi qu’à Ron Zaras, un rookie sur cette épreuve.

Une histoire qui dure depuis 32 ans

La première participation de Hyundai à la course de côte de Pikes Peak remonte à 1992. À l’époque, Rod Millen s’était imposé dans la catégorie « 2-Wheel Drive Showroom Stock », au volant d’une Hyundai Scoupe équipée du tout nouveau moteur turbo Alpha à double arbre à cames en tête. Son chrono : 13 minutes et 21,17 secondes.

Dix ans plus tard, en 2002, Hyundai avait décroché un nouveau record avec une Genesis Coupe pilotée par Rhys Millen, qui avait bouclé l’ascension en 9 minutes et 46 secondes.

Un partenariat avec Gran Turismo

En marge de son engagement au Nürburgring, Hyundai a également annoncé une collaboration avec Gran Turismo, la célèbre franchise de jeux vidéo de simulation de conduite sur consoles PlayStation.

Ce partenariat se concentrera sur diverses activités liées au sim-racing, avec notamment un volet consacré à la Pikes Peak International Hill Climb. En attendant, les visiteurs du stand Hyundai au Nürburgring pourront s’essayer à 10 simulateurs Gran Turismo.

L’édition 2024 des 24 Heures du Nürburgring, officiellement baptisée « ADAC REVENOL 24H Nürburgring » pour des raisons de sponsoring, se déroulera du 1er au 2 juin. Avec ses engagements multiples et sa nouvelle Ioniq 5 N TA, Hyundai compte bien y briller et prouver une fois de plus son savoir-faire en matière de sport automobile, sur tous les terrains. Rendez-vous dans quelques jours pour suivre les exploits des équipages coréens sur les mythiques tracés allemand et américain !