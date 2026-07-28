Imaginez-vous assis à bord d'une Ford Mustang Dark Horse de 806 chevaux, pilotée à fond par Max Verstappen sur le mythique circuit de Silverstone. C'est exactement ce qu'a vécu Jim Farley, le PDG de Ford, lors d'une expérience qu'il n'est pas près d'oublier.

Quand le quadruple champion du monde rencontre le boss de Ford

Cette rencontre insolite s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Ford et Red Bull Racing pour la saison actuelle. Qui de mieux que Max Verstappen, figure emblématique de l'écurie autrichienne, pour mettre en lumière l'un des modèles les plus sportifs de la marque américaine ?

Le Néerlandais n'a pas fait les choses à moitié. Dès l'installation au volant du Mustang Dark Horse, son premier geste a été de désactiver le contrôle de stabilité. Un détail qui en dit long sur ses intentions et qui a dû faire monter l'adrénaline chez son prestigieux passager.

Le Mustang Dark Horse : une bête de circuit

La version choisie pour cette démonstration n'était pas n'importe laquelle. Il s'agissait du Mustang Dark Horse dans sa déclinaison Supercharged, la plus radicale de la gamme. Cette septième génération de la Mustang a été spécifiquement conçue pour exceller sur piste.

Des performances dignes d'une supercar

Sous le capot, un moteur V8 atmosphérique de 5,2 litres développant des chiffres impressionnants :

806 chevaux en version Supercharged (contre 453 chevaux en configuration standard)

en version Supercharged (contre 453 chevaux en configuration standard) 0 à 100 km/h en 3,7 secondes

Vitesse maximale bridée à 250 km/h

Des performances qui, bien qu'impressionnantes pour une voiture de série, restent évidemment loin des capacités d'une Formule 1. Pour Verstappen, habitué à des vitesses de pointe dépassant les 350 km/h, cette sortie sur Silverstone s'apparentait presque à une promenade de santé.

Silverstone vu par les yeux d'un champion

Pendant que le Mustang enchaînait les courbes rapides du circuit britannique, Verstappen en a profité pour partager son enthousiasme avec Jim Farley : "Honnêtement, c'est l'un des meilleurs circuits. C'est vraiment bien avec toutes ces courbes à haute vitesse. Et la piste est très large aussi."

Le tracé de Silverstone, avec ses enchaînements mythiques comme Maggotts, Becketts et Chapel, offrait le terrain de jeu idéal pour exploiter les capacités dynamiques de cette Mustang préparée pour la piste.

Un dialogue technique entre passionnés

Malgré l'intensité du pilotage, les deux hommes ont trouvé le temps d'échanger sur les qualités du véhicule. "C'est un très bon moteur", a commenté le PDG de Ford, visiblement impressionné par sa propre création. Ce à quoi Verstappen a répondu avec son pragmatisme habituel : "Oui, il accélère vraiment bien."

Une expérience inoubliable pour le patron de Ford

À l'issue de ce tour rapide mémorable, Jim Farley n'a pas caché son émotion. Il a qualifié ce moment d'"expérience unique" et a assuré qu'il ne l'oublierait jamais. Une déclaration compréhensible quand on sait que peu de dirigeants automobiles peuvent se vanter d'avoir été copilotés par un quadruple champion du monde de Formule 1.

Cette collaboration illustre parfaitement la polyvalence de Max Verstappen au volant. Après sa participation récente aux 24 Heures du Nürburgring, le pilote néerlandais démontre une fois de plus qu'il excelle sur tout ce qui possède quatre roues et un moteur, qu'il s'agisse d'un monoplace de F1 ou d'un muscle car américain survitaminé.

Le partenariat Ford-Red Bull en action

Ce type d'opération marketing profite aux deux parties. Ford bénéficie de l'image d'excellence sportive de Red Bull Racing et de son pilote vedette, tandis que l'écurie autrichienne renforce ses liens avec un constructeur automobile majeur, ouvrant la porte à de futures collaborations techniques et commerciales.

Pour les amateurs de sensations fortes et de mécanique américaine, le Mustang Dark Horse Supercharged représente actuellement le summum de ce que Ford propose en matière de performance sur circuit, alliant tradition V8 et technologies modernes dans un package redoutablement efficace.