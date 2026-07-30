Le marché automobile européen assiste à une véritable offensive des constructeurs chinois, avec l'arrivée de deux géants asiatiques qui bouleversent le segment des SUV hybrides rechargeables. Changan et Geely proposent respectivement leurs Deepal S05 PHEV et Starray EM-i, deux modèles technologiquement avancés affichant des autonomies électriques impressionnantes à des tarifs particulièrement attractifs.

L'offensive chinoise s'intensifie en Europe

L'implantation de ces marques chinoises en Europe s'accélère considérablement. Changan Deepal a fait son entrée sur le marché espagnol fin janvier avec deux SUV électriques, le S05 et le S07. Les résultats sont prometteurs : dès avril, le constructeur avait déjà écoulé 1 000 unités, un démarrage remarqué qui témoigne de l'appétit européen pour ces nouvelles propositions.

De son côté, Geely mise sur sa technologie hybride EM-i pour séduire les automobilistes en quête d'une transition progressive vers l'électrification. Cette bataille commerciale profite directement aux consommateurs, qui bénéficient de véhicules bien équipés à des prix compétitifs.

Changan Deepal S05 PHEV : le dynamisme à prix serré

Design et dimensions

Le Deepal S05 PHEV affiche des mensurations contenues avec ses 4,60 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,60 mètre de haut. Son empattement généreux de 2,88 mètres promet un bel espace intérieur. Esthétiquement, Changan a opté pour des lignes arrondies et dynamiques, conférant au véhicule une allure sportive et moderne, contrairement aux formes plus rectilignes de son concurrent.

Le tarif démarre à 33 990 euros sans remises, positionnant ce SUV dans une fourchette accessible pour un véhicule hybride rechargeable bien équipé.

Habitacle et technologie embarquée

L'intérieur adopte la philosophie minimaliste désormais caractéristique des constructeurs chinois. Le tableau de bord épuré est dominé par un écran central de 15,4 pouces (39,1 cm) orientable vers le conducteur, centralisant toutes les commandes du véhicule. La console centrale reste dégagée avec quelques espaces de rangement pratiques.

Les principales caractéristiques incluent :

Écran tactile de 39,1 cm orientable

Système d'exploitation Deepal OS 3.0

Affichage tête haute disponible dès la finition Max

Habitabilité généreuse aux places arrière

Volume de coffre de 552 litres

Motorisation hybride performante

Le S05 PHEV utilise une architecture hybride série désormais éprouvée : un moteur thermique 1.5 litre de 86 chevaux associé à deux moteurs électriques. Le premier, d'une puissance de 234 chevaux, assure la propulsion, tandis que le second fonctionne comme générateur. Le bloc essence peut ponctuellement assister le moteur de traction. La puissance combinée atteint 258 chevaux.

La batterie LFP de 18,4 kWh offre jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie en mode 100% électrique. La recharge s'effectue à 11 kW en courant alternatif et 55 kW en courant continu. Une fonction V2L permet d'alimenter des appareils externes jusqu'à 6 kW de puissance.

Geely Starray EM-i : le confort avant tout

Gabarit et habitabilité

Légèrement plus imposant, le Starray EM-i mesure 4,74 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,68 mètre de haut, avec un empattement de 2,65 mètres. Son prix de lancement débute à 30 490 euros au comptant, soit 25 215 euros avec financement et aides, le rendant encore plus accessible.

L'habitabilité constitue l'un des points forts majeurs de ce SUV. Les places arrière offrent un confort remarquable, permettant à deux adultes de 1,90 mètre de voyager sans contrainte. Geely a particulièrement soigné ces sièges avec une mousse plus épaisse et confortable. Le coffre affiche 528 litres, légèrement inférieur à son rival.

Qualité perçue et équipements

Les finitions intérieures témoignent d'un véritable effort qualitatif. Tableau de bord, contre-portes et sièges bénéficient de matériaux agréables au toucher, avec une abondance de plastiques souples et de similicuir. Le volant se distingue par sa forme particulière, aplati en partie basse et aux angles supérieurs.

La planche de bord intègre une instrumentation de 10,2 pouces (25,9 cm) et un écran multimédia de 39,1 cm. Le système est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Un affichage tête haute projette les informations essentielles directement sur le pare-brise.

Technologie hybride EM-i flexible

Le Starray EM-i embarque la technologie hybride EM-i développée par Geely Auto. Ce système associe un moteur essence haute efficience conçu par Horse Powertrain (coentreprise Geely-Renault basée en Espagne) à un moteur électrique de 160 kW. La puissance totale atteint 262 chevaux.

L'atout majeur réside dans le choix entre deux batteries :

Batterie de 18,4 kWh : autonomie électrique de 83 kilomètres

Batterie de 29,8 kWh : autonomie électrique de 136 kilomètres

Les deux batteries utilisent la chimie LFP et acceptent une charge de 6,6 kW en courant alternatif. En courant continu, la petite batterie supporte 30 kW et la grande 60 kW.

Verdict : quel hybride rechargeable choisir ?

Ces deux SUV chinois partagent de nombreuses similitudes en termes de dimensions, motorisation, puissance et équipements. Les différences se jouent sur des détails qui peuvent s'avérer déterminants selon vos priorités.

Le Geely Starray EM-i se démarque par son habitabilité supérieure aux places arrière, son confort de suspension et son excellent isolement phonique. Sa philosophie privilégie clairement le bien-être à bord. Son principal avantage réside dans la possibilité d'opter pour la grande batterie, permettant 136 kilomètres d'autonomie électrique, suffisant pour un usage quotidien 100% électrique en milieu urbain.

Le Changan Deepal S05 PHEV offre un coffre légèrement plus volumineux et une ligne plus dynamique. Bien que confortable, il ne rivalise pas totalement avec le Geely en matière d'isolation acoustique et de douceur de roulement.

Pour les trajets majoritairement urbains et ceux recherchant le maximum de confort, le Geely Starray EM-i avec grande batterie représente le choix optimal. Si le volume de coffre et le design sportif priment, le Deepal S05 PHEV constitue une alternative séduisante, d'autant qu'il reste très compétitif sur le plan tarifaire.