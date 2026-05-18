Le marché des SUV hybrides connaît une bataille acharnée en ce début d'année 2026. Deux modèles se démarquent particulièrement : l'Ebro S700, le nouveau venu espagnol, et l'incontournable Peugeot 3008. Avec des chiffres de ventes identiques sur les quatre premiers mois de l'année - 2 803 unités chacun - ces deux rivaux affichent toutefois des trajectoires opposées. Le S700 progresse de près de 80%, tandis que le 3008 recule de presque 14%.

L'arrivée d'une nouvelle motorisation hybride autorech argeable sur l'Ebro S700 chamboule la donne et permet enfin une comparaison directe avec le SUV français. Décryptage complet de ces deux concurrents pour vous aider à faire le bon choix.

Dimensions et design : deux philosophies opposées

Les dimensions des deux véhicules sont étonnamment proches. L'Ebro S700 affiche 4,56 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,69 mètre de haut, avec un empattement de 2,67 mètres. Le Peugeot 3008 mesure quant à lui 4,54 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,64 mètre de haut, pour un empattement légèrement supérieur de 2,74 mètres.

Mais c'est au niveau du style que tout les oppose. Le SUV espagnol privilégie la sobriété et la discrétion, avec des lignes classiques et rassurantes. À l'inverse, le modèle français assume pleinement son caractère avec une silhouette de fastback, des griffes lumineuses LED emblématiques et un design audacieux qui ne laisse personne indifférent.

Habitabilité et espace : avantage partagé

À bord de l'Ebro S700, l'habitabilité impressionne, notamment en hauteur où il surpasse nettement son rival. L'espace est généreux aux places avant comme arrière, dans la moyenne du segment en longueur et largeur. Le coffre affiche 500 litres selon le constructeur, mais ce chiffre inclut le double plancher - la capacité réelle est donc légèrement inférieure, même si les formes restent exploitables.

Le Peugeot 3008 propose un coffre plus volumineux avec 520 litres, extensibles à 1 480 litres sièges rabattus. L'habitabilité générale est bonne sans être exceptionnelle, légèrement en retrait face à l'Ebro en matière d'espace vertical.

Qualité perçue et finitions : le lion prend l'avantage

Si l'Ebro S700 propose un intérieur propre et bien assemblé, avec des plastiques souples et une présentation soignée typique des productions chinoises modernes, le Peugeot 3008 se démarque par une qualité perçue supérieure.

Le célèbre i-Cockpit panoramique de Peugeot fait forte impression avec ses deux écrans de 25 cm (10 pouces) de série, ou l'option d'un écran incurvé unique de 53 cm (21 pouces) sur la finition GT. La fluidité, la qualité d'affichage et l'ergonomie surpassent le système du S700, pourtant équipé de deux écrans de 31 cm (12,3 pouces) avec processeur Qualcomm Snapdragon 8155.

Motorisations : l'embarras du choix électrifié

Gamme Ebro S700

Essence : 1.6 turbo de 147 ch et 275 Nm, boîte automatique à double embrayage 7 rapports - 26 990 €

1.6 turbo de 147 ch et 275 Nm, boîte automatique à double embrayage 7 rapports - 26 990 € Hybride HEV (nouveau) : 1.5 + 2 moteurs électriques, 224 ch au total, batterie 1,83 kWh - 28 990 €

1.5 + 2 moteurs électriques, 224 ch au total, batterie 1,83 kWh - 28 990 € Hybride rechargeable PHEV : 1.5 + 2 moteurs électriques, 279 ch, batterie 18,3 kWh, 90 km d'autonomie électrique, recharge jusqu'à 40 kW - 28 990 €

Gamme Peugeot 3008

Hybrid 145 : 1.2 trois cylindres + moteur 48V, 145 ch, boîte auto 6 rapports - 31 980 €

1.2 trois cylindres + moteur 48V, 145 ch, boîte auto 6 rapports - 31 980 € Plug-in Hybrid 195 : 1.5 + moteur électrique 125 ch, 194 ch au total, batterie 21 kWh (18,7 kWh nets), 87 km d'autonomie électrique, recharge 7,4 kW - 37 630 €

1.5 + moteur électrique 125 ch, 194 ch au total, batterie 21 kWh (18,7 kWh nets), 87 km d'autonomie électrique, recharge 7,4 kW - 37 630 € Versions 100% électriques : E-3008 210 (526 km), E-3008 230 Long Range (701 km), E-3008 320 AWD (489 km)

Équipement : générosité ibérique contre sophistication française

L'Ebro S700 se montre généreux dès la version de base avec jantes 18 pouces, hayon électrique, phares LED, siège conducteur électrique chauffant, climatisation bizone, et une panoplie complète d'aides à la conduite (reconnaissance des panneaux, caméra, régulateur adaptatif, détection d'angle mort, maintien de voie).

Le Peugeot 3008 propose cinq niveaux de finition (Allure, Allure Exclusive, GT, GT Exclusive et Dual Motor Launch Edition) avec de série des phares LED matriciaux sur GT, des sièges certifiés AGR et une caméra de recul avec nettoyage haute pression.

Verdict : lequel choisir ?

Le choix dépend clairement de vos priorités. L'Ebro S700 s'impose comme une option rationnelle et économique, particulièrement en version hybride rechargeable qui, au même prix que l'hybride simple (28 990 €), offre 90 km d'autonomie électrique. Un rapport qualité-prix imbattable pour les familles recherchant praticité et faibles coûts d'usage.

Le Peugeot 3008 justifie son surcoût par un comportement routier nettement supérieur, une finition plus soignée et un design plus moderne. Son agrément de conduite et sa dynamique au-dessus de la moyenne du segment en font le choix des conducteurs exigeants, prêts à investir davantage pour plus de plaisir au volant.

Pour un usage familial sans fioritures avec étiquette écologique avantageuse, l'Ebro S700 représente une affaire en or. Pour ceux qui privilégient l'expérience de conduite et la qualité perçue, le Peugeot 3008 reste la référence, malgré un tarif supérieur d'au moins 3 000 € à équipement comparable.