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Ebro S700 et Peugeot 3008 côte à côte, comparaison des deux SUV hybrides concurrents

Ebro S700 vs Peugeot 3008 : le SUV espagnol bondit de 80% et menace le champion français

Sarah Wagner Actualités

Le marché des SUV hybrides connaît une bataille acharnée en ce début d'année 2026. Deux modèles se démarquent particulièrement : l'Ebro S700, le nouveau venu espagnol, et l'incontournable Peugeot 3008. Avec des chiffres de ventes identiques sur les quatre premiers mois de l'année - 2 803 unités chacun - ces deux rivaux affichent toutefois des trajectoires opposées. Le S700 progresse de près de 80%, tandis que le 3008 recule de presque 14%.

L'arrivée d'une nouvelle motorisation hybride autorech argeable sur l'Ebro S700 chamboule la donne et permet enfin une comparaison directe avec le SUV français. Décryptage complet de ces deux concurrents pour vous aider à faire le bon choix.

Dimensions et design : deux philosophies opposées

Les dimensions des deux véhicules sont étonnamment proches. L'Ebro S700 affiche 4,56 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,69 mètre de haut, avec un empattement de 2,67 mètres. Le Peugeot 3008 mesure quant à lui 4,54 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,64 mètre de haut, pour un empattement légèrement supérieur de 2,74 mètres.

Mais c'est au niveau du style que tout les oppose. Le SUV espagnol privilégie la sobriété et la discrétion, avec des lignes classiques et rassurantes. À l'inverse, le modèle français assume pleinement son caractère avec une silhouette de fastback, des griffes lumineuses LED emblématiques et un design audacieux qui ne laisse personne indifférent.

Habitabilité et espace : avantage partagé

À bord de l'Ebro S700, l'habitabilité impressionne, notamment en hauteur où il surpasse nettement son rival. L'espace est généreux aux places avant comme arrière, dans la moyenne du segment en longueur et largeur. Le coffre affiche 500 litres selon le constructeur, mais ce chiffre inclut le double plancher - la capacité réelle est donc légèrement inférieure, même si les formes restent exploitables.

Le Peugeot 3008 propose un coffre plus volumineux avec 520 litres, extensibles à 1 480 litres sièges rabattus. L'habitabilité générale est bonne sans être exceptionnelle, légèrement en retrait face à l'Ebro en matière d'espace vertical.

Qualité perçue et finitions : le lion prend l'avantage

Si l'Ebro S700 propose un intérieur propre et bien assemblé, avec des plastiques souples et une présentation soignée typique des productions chinoises modernes, le Peugeot 3008 se démarque par une qualité perçue supérieure.

Le célèbre i-Cockpit panoramique de Peugeot fait forte impression avec ses deux écrans de 25 cm (10 pouces) de série, ou l'option d'un écran incurvé unique de 53 cm (21 pouces) sur la finition GT. La fluidité, la qualité d'affichage et l'ergonomie surpassent le système du S700, pourtant équipé de deux écrans de 31 cm (12,3 pouces) avec processeur Qualcomm Snapdragon 8155.

Motorisations : l'embarras du choix électrifié

Gamme Ebro S700

  • Essence : 1.6 turbo de 147 ch et 275 Nm, boîte automatique à double embrayage 7 rapports - 26 990 €
  • Hybride HEV (nouveau) : 1.5 + 2 moteurs électriques, 224 ch au total, batterie 1,83 kWh - 28 990 €
  • Hybride rechargeable PHEV : 1.5 + 2 moteurs électriques, 279 ch, batterie 18,3 kWh, 90 km d'autonomie électrique, recharge jusqu'à 40 kW - 28 990 €

Gamme Peugeot 3008

  • Hybrid 145 : 1.2 trois cylindres + moteur 48V, 145 ch, boîte auto 6 rapports - 31 980 €
  • Plug-in Hybrid 195 : 1.5 + moteur électrique 125 ch, 194 ch au total, batterie 21 kWh (18,7 kWh nets), 87 km d'autonomie électrique, recharge 7,4 kW - 37 630 €
  • Versions 100% électriques : E-3008 210 (526 km), E-3008 230 Long Range (701 km), E-3008 320 AWD (489 km)

Équipement : générosité ibérique contre sophistication française

L'Ebro S700 se montre généreux dès la version de base avec jantes 18 pouces, hayon électrique, phares LED, siège conducteur électrique chauffant, climatisation bizone, et une panoplie complète d'aides à la conduite (reconnaissance des panneaux, caméra, régulateur adaptatif, détection d'angle mort, maintien de voie).

Le Peugeot 3008 propose cinq niveaux de finition (Allure, Allure Exclusive, GT, GT Exclusive et Dual Motor Launch Edition) avec de série des phares LED matriciaux sur GT, des sièges certifiés AGR et une caméra de recul avec nettoyage haute pression.

Verdict : lequel choisir ?

Le choix dépend clairement de vos priorités. L'Ebro S700 s'impose comme une option rationnelle et économique, particulièrement en version hybride rechargeable qui, au même prix que l'hybride simple (28 990 €), offre 90 km d'autonomie électrique. Un rapport qualité-prix imbattable pour les familles recherchant praticité et faibles coûts d'usage.

Le Peugeot 3008 justifie son surcoût par un comportement routier nettement supérieur, une finition plus soignée et un design plus moderne. Son agrément de conduite et sa dynamique au-dessus de la moyenne du segment en font le choix des conducteurs exigeants, prêts à investir davantage pour plus de plaisir au volant.

Pour un usage familial sans fioritures avec étiquette écologique avantageuse, l'Ebro S700 représente une affaire en or. Pour ceux qui privilégient l'expérience de conduite et la qualité perçue, le Peugeot 3008 reste la référence, malgré un tarif supérieur d'au moins 3 000 € à équipement comparable.

Tags: #Ebro S700 #Peugeot 3008 #SUV hybrides

Questions fréquentes

1 Quelles sont les ventes actuelles de l'Ebro S700 par rapport au Peugeot 3008 ?
Sur les quatre premiers mois de 2026, les deux modèles affichent des ventes identiques de 2 803 unités chacun. Cependant, l'Ebro S700 progresse fortement avec une hausse de près de 80%, tandis que le Peugeot 3008 recule de presque 14%.
2 Quelles sont les différences de design entre l'Ebro S700 et le Peugeot 3008 ?
L'Ebro S700 adopte une approche sobre et discrète avec des lignes classiques et rassurantes. Le Peugeot 3008 assume au contraire un design audacieux avec une silhouette de fastback et ses griffes lumineuses LED emblématiques.
3 Quel modèle offre le meilleur espace intérieur ?
L'Ebro S700 surpasse le Peugeot 3008 en hauteur sous pavillon, offrant un espace vertical particulièrement généreux. Le coffre du Peugeot est légèrement plus volumineux avec 520 litres contre 500 litres pour l'Ebro (capacité réelle inférieure avec le double plancher).
4 Lequel des deux SUV propose la meilleure qualité d'habitacle ?
Le Peugeot 3008 prend l'avantage avec une qualité perçue supérieure, notamment grâce à son i-Cockpit panoramique avec deux écrans de 25 cm de série ou un écran unique de 53 cm en option GT. L'Ebro S700 reste néanmoins bien assemblé avec des plastiques souples et deux écrans de 31 cm.
5 Quelle nouveauté explique la montée en puissance de l'Ebro S700 ?
L'arrivée d'une nouvelle motorisation hybride rechargeable sur l'Ebro S700 chamboule la donne sur le marché. Cette nouveauté permet enfin une comparaison directe avec le Peugeot 3008 et explique en partie sa progression spectaculaire de 80%.

Ce qu'il faut retenir

  • L'Ebro S700 et le Peugeot 3008 affichent des ventes identiques (2 803 unités sur 4 mois en 2026), mais avec des trajectoires opposées : +80% pour l'Ebro, -14% pour le Peugeot.
  • Les deux SUV ont des dimensions très proches (environ 4,55m de long), mais des designs opposés : sobre pour l'Ebro, audacieux fastback pour le Peugeot.
  • L'Ebro S700 offre une meilleure habitabilité en hauteur, tandis que le Peugeot 3008 propose un coffre plus volumineux (520 litres contre 500 litres).
  • Le Peugeot 3008 se distingue par une qualité perçue et une ergonomie supérieures, notamment grâce à son i-Cockpit panoramique avec écrans de haute qualité.
  • L'arrivée d'une nouvelle motorisation hybride rechargeable sur l'Ebro S700 permet désormais une comparaison directe avec le 3008.
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