Dans l'univers ultra-compétitif des citadines polyvalentes, deux mastodontes français se livrent une bataille acharnée : la Renault Clio et la Peugeot 208. Ces deux modèles figurent systématiquement dans le top des ventes hexagonales et incarnent parfaitement les attentes des automobilistes urbains français.

La toute nouvelle génération de Clio a fait son apparition récemment sur nos routes, tandis que la 208 poursuit sa carrière entamée en 2020, après un restylage conséquent en 2024. Confrontation entre nouveauté technologique et valeur sûre éprouvée : voici notre analyse complète pour vous aider à faire le bon choix.

Renault Clio 2026 : la révolution esthétique et technologique

La sixième génération de la Clio marque une rupture stylistique majeure. Sous le crayon de la designer espagnole Paula Fabregat, l'icône du losange adopte des lignes plus musclées et un visage nettement plus affirmé. Avec ses 4,12 mètres de long, 1,77 mètre de large et 1,45 mètre de haut, elle affiche des dimensions en hausse par rapport à sa devancière.

Un habitacle inspiré de la Renault 5 électrique

L'intérieur s'inspire directement de la R5 E-Tech avec son double écran numérique fusionné : instrumentations digitales et écran multimédia de 10,1 pouces se partagent la planche de bord. La finition générale progresse sensiblement, avec des matériaux de qualité supérieure.

Paradoxalement, malgré l'augmentation des dimensions extérieures, l'espace intérieur n'évolue guère. Les places arrière restent identiques à la génération précédente, ce qui constitue un point faible du modèle. Le coffre affiche officiellement 391 litres, mais cette mesure inclut le volume jusqu'au pavillon. En réalité, jusqu'à la tablette, comptez environ 300 litres.

Attention : sur la version hybride, la capacité chute drastiquement à 261 litres, et descend même à seulement 215 litres sur la variante GPL, sans roue de secours.

Des motorisations adaptées aux zones à faibles émissions

Renault propose une gamme mécanique ciblée :

1.2 TCe 115 ch : trois cylindres turbo essence avec boîte manuelle ou automatique EDC à six rapports

trois cylindres turbo essence avec boîte manuelle ou automatique EDC à six rapports 1.2 TCe 120 ch GPL : disponible prochainement, avec boîte automatique uniquement et label ECO

disponible prochainement, avec boîte automatique uniquement et label ECO E-Tech Full Hybrid 160 ch : motorisation hybride complète avec transmission automatique intelligente et vignette ECO

Le prix d'entrée s'établit à 18 900 euros. Trois finitions structurent l'offre : Evolution, Techno et Esprit Alpine. Dès le niveau d'accès, l'équipement comprend le régulateur adaptatif, l'écran central de 10,1 pouces avec connectivité smartphone, la climatisation manuelle et l'aide au stationnement arrière.

Peugeot 208 : la valeur refuge du segment

Légèrement plus compacte avec ses 4,05 mètres de long, 1,74 mètre de large et 1,43 mètre de haut, la 208 conserve un design distinctif après son restylage de 2024. Les griffes lumineuses inspirées du félin emblématique confèrent au modèle une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Un cockpit futuriste signature Peugeot

L'habitacle arbore le i-Cockpit caractéristique de la marque : petit volant surmonté par la dalle d'instrumentation numérique (en option sur la finition Style, de série à partir d'Allure). L'écran tactile central de 10 pouces gère l'infodivertissement. Si l'effet visuel est spectaculaire, l'ergonomie peut dérouter certains conducteurs habitués à des configurations plus conventionnelles.

Le coffre offre 309 litres, soit une capacité équivalente à celle de la Clio. La qualité perçue rivalise avec celle de sa concurrente française, particulièrement sur les finitions intermédiaires et hautes.

Une palette mécanique plus étendue

Peugeot déploie une gamme complète :

1.2 PureTech 100 ch : trois cylindres essence atmosphérique, boîte manuelle

trois cylindres essence atmosphérique, boîte manuelle 1.2 PureTech Hybrid 110 ch : hybridation légère avec micro-hybridation 48V, boîte automatique et label ECO

hybridation légère avec micro-hybridation 48V, boîte automatique et label ECO 1.2 PureTech Hybrid 145 ch : même technologie avec puissance supérieure

même technologie avec puissance supérieure e-208 136 ch : version électrique avec batterie de 50 kWh et 363 km d'autonomie

version électrique avec batterie de 50 kWh et 363 km d'autonomie e-208 156 ch : batterie de 51 kWh pour 433 km de rayon d'action

batterie de 51 kWh pour 433 km de rayon d'action e-208 GTI 280 ch : version sportive à venir

Tarif de départ : 17 760 euros. Six niveaux d'équipement composent la gamme : Style, Style Edition, Allure, GT et GT Exclusive.

Notre verdict : laquelle choisir ?

L'écart tarifaire de 1 140 euros en faveur de la Peugeot peut peser dans la balance. La Clio bénéficie de sa jeunesse et d'équipements plus généreux en version d'entrée, notamment l'instrumentation digitale absente sur la 208 Style.

Les deux modèles donnent accès au précieux label ECO sur leurs versions électrifiées, indispensable pour circuler librement dans les zones à faibles émissions qui se multiplient en France. Attention toutefois : les motorisations essence non hybridées se contentent de la vignette Crit'Air 1.

En matière d'habitabilité, le match est nul malgré le gabarit supérieur de la Clio, dont la croissance profite essentiellement au style extérieur. La 208 tire son épingle du jeu grâce à son comportement routier : elle demeure l'une des références du segment en dynamisme, avec une précision de trajectoire et une agilité en courbe supérieures à celles de la Renault.

Au final, privilégiez la Clio si vous recherchez la technologie embarquée la plus récente et un équipement de série généreux. Optez pour la 208 si vous valorisez les sensations de conduite, un tarif d'accès plus accessible et la possibilité de basculer vers une version 100% électrique sans changer de modèle.