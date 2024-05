10 secrets fascinants que vous ne connaissiez pas sur Porsche : La marque légendaire Allemande

Porsche est depuis longtemps considéré comme un des fleurons de l'industrie automobile. Le constructeur a remporté 19 fois les 24 Heures du Mans, plus que tout autre concurrent, et a brillé dans des disciplines aussi variées que le rallye ou la Formule 1.

L'histoire de la production de véhicules Porsche est tout aussi impressionnante, la société ayant émergé des ruines de la Seconde Guerre mondiale pour devenir l'une des marques de luxe et de performance les plus reconnues au monde aujourd'hui. Plongeons dans l'histoire de Porsche avec ces 10 faits que vous ne connaissiez peut-être pas sur la marque allemande.

Porsche a été fondé par un ex-ingénieur de Mercedes

Ferdinand Porsche est né en 1875 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Malgré une éducation formelle limitée, Porsche a très tôt été reconnu comme un ingénieur brillant. En 1901, il a construit le premier véhicule hybride essence-électrique au monde, un chariot motorisé qui utilisait un moteur à combustion interne Daimler pour générer de l'énergie pour des moteurs électriques dans les roues.

Porsche a rapidement été embauché comme directeur technique chez Daimler à Stuttgart, où il a travaillé sur des voitures de course Mercedes, notamment la très performante Mercedes-Benz SSK.

Un bureau d'études en ingénierie

En 1931, Ferdinand Porsche a lancé l'entreprise qui porte encore son nom aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'un constructeur automobile : Dr. Ing h.c. F. Porsche GmbH était un bureau d'études, fournissant une expertise en conception et en ingénierie à divers constructeurs automobiles.

Peu après le lancement de sa société, Ferdinand Porsche a reçu une mission directement du chancelier allemand Adolf Hitler : un projet visant à construire un véhicule simple, durable et abordable qui pourrait être acheté par les Allemands ordinaires, nom de code Volkswagen, ou « voiture du peuple ».

Porsche et la Seconde Guerre mondiale

Ferdinand Porsche a dévoilé le premier prototype de Volkswagen en 1935 ; en 1939, l'usine Volkswagen a commencé sa production, avec Ferdinand Porsche nommé au poste de directeur. Dans le cadre de son travail avec le gouvernement de l'Allemagne nazie, Porsche a renoncé à sa citoyenneté tchécoslovaque, a rejoint le parti nazi et est devenu membre du groupe paramilitaire SS.

Ferdinand Porsche a contribué à la conception et à l'ingénierie des chars et des véhicules de transport de troupes nazis. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été arrêté pour crimes de guerre, notamment pour l'utilisation de travaux forcés, et a purgé 20 mois de prison en France.

Porsche commence à construire ses propres voitures

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le fils de Ferdinand Porsche, Ferry, a cherché à construire une voiture de sport selon la vision de son père. En 1947, les premiers exemplaires de la Porsche 356 ont été assemblés dans une petite scierie à Gmünd, en Autriche, où la famille Porsche avait déplacé ses activités pour éviter les bombardements alliés.

La 356 ressemblait un peu à la Volkswagen et, comme ce véhicule, elle utilisait un moteur quatre cylindres monté à l'arrière ainsi que d'autres composants VW.

La 901, ou plutôt la 911

Porsche a construit plusieurs versions de la 356 jusqu'en 1965, mais à la fin, le véhicule était complètement dépassé. Ferdinand Alexander Porsche, petit-fils du fondateur de l'entreprise, a conçu une nouvelle voiture de sport à moteur arrière, cette fois avec un moteur six cylindres refroidi par air.

L'entreprise avait l'intention d'appeler ce modèle 901, qui était le nom de code interne du projet, mais Peugeot détenait la marque déposée sur tous les numéros de modèle à trois chiffres avec un zéro au milieu. Le nom a donc été rapidement changé en 911.

La 917 lance une dynastie de courses

Porsche a connu des succès en course avec les 356, 911 et divers prototypes réservés à la compétition, mais la montée en puissance de la marque en sport automobile a commencé avec la 917. Présentée publiquement pour la première fois en 1969, la 917 était l'œuvre de Ferdinand Piëch, un petit-fils de Ferdinand Porsche qui allait plus tard diriger l'ensemble du groupe Volkswagen.

La voiture de course utilisait un moteur 12 cylindres à plat refroidi par air monté en position centrale, et elle était si compacte que les pieds du pilote se trouvaient devant l'essieu avant. Après quelques problèmes de développement initiaux, la 917 est devenue une voiture d'endurance dominante, remportant les 24 Heures de Daytona, les 1 000 km de Monza, les 1000 km de Spa-Francorchamps et les 24 Heures du Mans deux années de suite en 1970 et 1971.

La 917 était un monstre, dépassant régulièrement les 370 km/h au Mans à une époque où le prototype de course typique ne pouvait pas dépasser les 320 km/h. Elle a lancé Porsche sur la voie pour devenir le constructeur le plus titré de l'histoire des 24 Heures du Mans.

La 911 frôle la mort et renaît

La fin des années 1970 a été difficile pour les constructeurs de voitures de sport, et en 1980, Porsche a connu sa première année de pertes financières. La 911 n'avait pas fait l'objet de mises à jour significatives et était vouée à l'annulation, la 928 à moteur V8 avant étant censée la remplacer.

Le nouveau PDG Peter Schutz, né en Allemagne mais élevé aux États-Unis, a réalisé que la mort imminente de la 911, considérée comme la Porsche de sport par excellence, contribuait au moral en berne chez Porsche. Schutz est entré dans le bureau de l'ingénieur en chef de Porsche, Helmuth Bott, où un graphique montrait la poursuite de la production des 928 et 944, et la fin de la production de la 911 en 1981.

Dans une scène devenue légendaire, Schultz a pris un marqueur sur le bureau de Bott, prolongeant la ligne de la 911 hors du graphique, sur le mur du bureau et jusqu'à la porte, signifiant que la 911 ne serait jamais annulée. « Nous nous comprenons ? » a demandé Schultz, et Bott a acquiescé.

La 959 qui bat tous les records

En 1986, Porsche a dévoilé une supercar qui partageait la forme générale de la 911, mais qui était étonnamment avancée dans presque tous les domaines : la 959. Développée pour participer aux courses de rallye du Groupe B, la 959 homologuée pour la route disposait d'un moteur bi-turbo développant 450 ch, d'une carrosserie en composite Kevlar, d'ailes élargies et d'une transmission intégrale.

Elle est rapidement devenue la voiture de série la plus rapide du monde, passant de zéro à 100 km/h en 3,7 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 317 km/h.

Le passage à l'eau pour la 911

Étonnamment, de 1963 à 1997, Porsche n'a jamais entrepris de refonte complète de la 911. En 1998, une toute nouvelle voiture de sport a vu le jour. Connue en interne sous le nom de Type 996, la toute nouvelle 911 avait une coque entièrement redessinée et un tout nouveau moteur 6 cylindres à plat qui, pour la première fois, était refroidi par eau et non par air.

Les premières 996 partageaient leur carrosserie avant et certains panneaux intérieurs avec le Boxster à moteur central plus abordable, ce qui a suscité une certaine controverse parmi les fans de Porsche. Mais aujourd'hui, la 996 est considérée comme le modèle qui a sauvé la Porsche 911.

SUV, berlines et futur

En 2002, Porsche a présenté le Cayenne, le premier véhicule utilitaire sport du constructeur. Quelques années plus tard, en 2009, la berline de luxe à quatre portes Panamera a été lancée. Aujourd'hui, le modèle le plus vendu de Porsche est le Macan, un petit SUV, suivi de près par le Cayenne.

Le constructeur vend également une berline sportive 100% électrique, la Taycan, et se tourne vers l'avenir avec des projets de voitures de sport hybrides et tout électriques.

De ses débuts modestes dans une petite scierie autrichienne à sa position actuelle de constructeur automobile de premier plan, Porsche a connu une histoire fascinante. Avec des modèles emblématiques comme la 911 et des succès légendaires en course, la marque allemande a su se forger une réputation d'excellence et de performance. Et alors que Porsche se tourne vers un avenir électrifié, nul doute que de nouveaux chapitres passionnants s'écriront dans les années à venir pour cette marque automobile d'exception.