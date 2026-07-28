Le segment des SUV urbains connaît une concurrence acharnée en France, où constructeurs généralistes et marques premium se livrent une bataille féroce. Deux modèles se distinguent particulièrement : le Toyota Yaris Cross et le DS 3. Bien qu'ils visent une clientèle similaire avec des gabarits comparables, leur philosophie diffère radicalement.

Le japonais mise sur le pragmatisme avec sa technologie hybride auto-rechargeable éprouvée et un rapport prix-prestations équilibré. Le français, lui, joue la carte de l'exclusivité avec un positionnement premium et la possibilité d'opter pour une version 100% électrique. Décryptage de ce duel entre deux approches du SUV urbain moderne.

Des gabarits proches mais pas identiques

Si les deux modèles appartiennent au segment B-SUV, le Toyota affiche des dimensions légèrement supérieures. Avec 4,18 m de long, 1,76 m de large et 1,59 m de haut (empattement de 2,56 m), il devance le DS 3 qui mesure 4,11 m de long, 1,79 m de large et 1,53 m de haut pour un empattement quasi identique de 2,55 m.

L'écart se creuse davantage au niveau du coffre : le Yaris Cross propose 397 litres de volume de chargement contre 350 litres pour le DS 3. Cette différence de 47 litres peut s'avérer décisive pour les familles privilégiant la polyvalence au quotidien.

Deux stratégies d'électrification distinctes

Le Toyota Yaris Cross et son hybride intégral

Toyota adopte une stratégie simple avec une unique motorisation hybride auto-rechargeable. Le système associe un trois-cylindres essence 1.5 de 92 chevaux à un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 130 chevaux et un couple maximal de 185 Nm.

Deux options de transmission sont disponibles :

Traction avant : consommation homologuée entre 4,5 et 4,8 l/100 km

consommation homologuée entre 4,5 et 4,8 l/100 km Transmission intégrale AWD-i : consommation de 5,1 l/100 km

Le DS 3 : microhybridation ou 100% électrique

La marque premium du groupe Stellantis propose deux approches distinctes. La version microhybride 48 volts embarque un trois-cylindres turbo 1.2 essence de 136 chevaux, épaulé par un moteur électrique pour une puissance combinée de 145 chevaux. Cette configuration permet un 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et une vitesse maximale de 207 km/h, avec une consommation homologuée de 4,9 l/100 km et des émissions de 112 g/km de CO2.

Le DS 3 E-TENSE représente l'alternative zéro émission. Son moteur électrique développe 156 chevaux (115 kW) et 260 Nm de couple, autorisant un 0 à 100 km/h en 9 secondes et une vitesse de pointe bridée à 150 km/h. Sa batterie de 54 kWh bruts (50,8 kWh utiles) offre une autonomie homologuée de 396 kilomètres avec une consommation de 15,6 kWh/100 km.

L'équation prix : un écart substantiel

Le positionnement premium de DS se reflète clairement dans les tarifs. Le DS 3 démarre à 33 562 euros, soit 6 062 euros de plus que le Toyota Yaris Cross affiché à 27 500 euros en finition d'accès Business Plus.

Cette différence tarifaire représente près de 22% de surcoût, un montant conséquent pour ce segment accessible.

Équipements de série : qui fait mieux ?

La finition Business Plus du Toyota comprend notamment des jantes alliage 16 pouces, un volant cuir, barres de toit, rétroviseurs électriques rabattables, système multimédia Toyota Smart Connect avec écran tactile 9 pouces, combiné d'instrumentation TFT 7 pouces, climatisation automatique et caméra de recul.

Le DS 3 en finition Pallas propose quant à lui une dotation généreuse : climatisation automatique, jantes alliage 17 pouces, radars de recul, écran tactile 10,3 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, combiné digital 10,3 pouces, système audio huit haut-parleurs et une suite complète d'aides à la conduite (freinage d'urgence automatique, reconnaissance des panneaux, maintien dans la voie).

Verdict : lequel choisir ?

Ces deux SUV urbains répondent à des attentes différentes. Le Toyota Yaris Cross séduit par son efficience hybride éprouvée, son prix d'accès compétitif et sa modularité avec l'option transmission intégrale. Son niveau d'électrification supérieur pour un tarif inférieur constitue un argument imparable pour les acheteurs rationnels.

Le DS 3 justifie son positionnement tarifaire par un équipement plus riche, une image plus sophistiquée et surtout la disponibilité d'une version 100% électrique. Cette dernière représente l'unique option pour qui recherche un SUV urbain premium zéro émission dans cette gamme de prix.

En définitive, le choix dépendra de vos priorités : efficacité économique et polyvalence pour le Toyota, ou exclusivité et électrification complète pour le DS. Un écart de 6 000 euros qui mérite réflexion dans ce segment particulièrement concurrentiel.