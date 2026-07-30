Le constructeur britannique Rolls-Royce vient de franchir un nouveau cap avec la Spectre Series II, version évoluée de son premier modèle 100% électrique. Après un essai approfondi sur le circuit de Goodwood, nous avons pu mesurer l'ampleur des améliorations apportées à ce coupé d'exception qui redéfinit les standards du luxe automobile électrique.

Un succès commercial qui ne se dément pas

Depuis son lancement, la Rolls-Royce Spectre s'est imposée comme le deuxième modèle le plus vendu de la marque au prestige britannique, juste derrière le SUV Cullinan. Une performance remarquable qui prouve que l'électrification trouve naturellement sa place chez un constructeur dont les véhicules ont toujours privilégié le silence et la douceur de fonctionnement.

Loin de révolutionner une formule gagnante, cette Series II apporte des évolutions ciblées sur les points stratégiques : autonomie, puissance et raffinement.

Des évolutions esthétiques subtiles mais distinguées

À première vue, la Spectre Series II conserve les lignes aérodynamiques qui ont fait le succès de sa devancière. Les changements se nichent dans les détails :

De nouvelles jantes pouvant atteindre 58,4 cm de diamètre (23 pouces)

Des finitions de carrosserie inédites, incluant un dégradé bicolore spectaculaire entre l'avant et l'arrière

Le choix entre l'élégance chromée classique ou la sportivité affirmée de la version Black Badge aux accents noirs

Un habitacle encore plus somptueux

L'accès à bord s'effectue toujours via les plus grandes portes antagonistes jamais montées sur une Rolls-Royce, avec ouverture électrique. L'intérieur dévoile alors des nouveautés particulièrement soignées :

La nouvelle sellerie Duality Twill impressionne par sa complexité technique, intégrant pas moins de 16 kilomètres de fil et 2,6 millions de points de couture. L'éclairage d'ambiance a été revu pour s'étendre aux panneaux de portes, tandis que le tableau de bord accueille une horloge au design modernisé et une représentation plus imposante de l'emblématique Spirit of Ecstasy.

Performances électriques renforcées

C'est sous le capot que les évolutions majeures se concentrent. La batterie grimpe désormais à 112,4 kWh grâce à de nouvelles cellules optimisées, portant l'autonomie à 628 kilomètres sur les deux versions du modèle.

Une puissance record pour Rolls-Royce

Le système de propulsion bénéficie d'une nouvelle calibration qui booste significativement les performances :

Version standard : 601 chevaux et 1 015 Nm de couple

601 chevaux et 1 015 Nm de couple Version Black Badge : 680 chevaux et 1 100 Nm de couple

La Spectre conserve ainsi son titre de Rolls-Royce la plus puissante jamais produite.

Le mode Infinity : quand le luxe rencontre la performance

Sur le circuit de Goodwood, le mode Infinity de la version Black Badge révèle toute sa pertinence. Cette configuration libère instantanément la puissance maximale et affûte la direction pour une conduite plus dynamique, sans jamais trahir l'ADN de douceur absolue de la marque.

Même lors des démarrages arrêtés avec Launch Control, la brutalité n'a pas sa place. La puissance se déploie certes de manière plus directe en mode Infinity, mais toujours avec cette fluidité caractéristique qui distingue un Rolls-Royce de toute autre automobile.

Un freinage intelligent et progressif

Malgré un poids conséquent de 2 925 kg, le système de freinage impressionne par son efficacité et sa progressivité. La pédale présente un toucher moelleux, les premiers 30% de sa course activant la régénération avant que les freins conventionnels ne prennent le relais, sans rupture perceptible.

Même en situation d'urgence, les distances d'arrêt restent étonnamment courtes, sans aucune transmission de brusquerie aux occupants.

Le "Magic Carpet Ride" réinventé en électrique

La philosophie Rolls-Royce du "tapis volant" trouve une nouvelle expression avec cette motorisation électrique. Bien que le centre de gravité abaissé par les batteries pourrait favoriser une tenue de route plus sportive, les ingénieurs ont préservé ce léger roulis en virage à basse vitesse qui caractérise tous les modèles de la gamme.

La direction reste d'une douceur exemplaire sans être trop légère, pour une conduite profondément relaxante. Sur la Black Badge, les barres antiroulis actives se déploient au-delà de 50 km/h pour maintenir l'assiette parfaitement stable en courbes rapides, tout en préservant cette sensation de flottement si particulière à allure modérée.

Notre verdict

La Rolls-Royce Spectre Series II ne bouleverse pas la recette, mais affine avec maestria une formule déjà exceptionnelle. L'augmentation de l'autonomie et de la puissance répond aux attentes légitimes d'une clientèle exigeante, tandis que les raffinements esthétiques et intérieurs maintiennent ce modèle au sommet du luxe automobile.

Plus qu'un simple coupé électrique performant, la Spectre Series II demeure avant tout un authentique Rolls-Royce, perpétuant avec brio l'héritage centenaire de la marque dans l'ère de l'électrification.