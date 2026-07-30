Dans le monde du sport automobile et du contenu digital, une rencontre improbable vient de captiver les passionnés de belles mécaniques. Le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, et le célèbre créateur de contenu espagnol Plex partagent bien plus qu'une simple passion pour les voitures : ils possèdent exactement le même modèle, une Porsche 911 GT3 RS, véritable bête de course allemande.

Une rencontre au sommet sur le circuit du Jarama

C'est sur le mythique Circuito del Jarama, près de Madrid, que les deux propriétaires ont décidé de réunir leurs bolides pour une session unique. Plex, qui prépare actuellement une compétition automobile avec son GT3 RS, a invité le gardien madrilène à découvrir les capacités réelles de ce monstre de performance sur piste.

Dès l'arrivée de Courtois, c'est la teinte spectaculaire de sa Porsche qui a attiré l'attention. Un coloris doré unique, personnalisé directement à l'usine de Stuttgart. "Je me suis rendu à la manufacture Porsche et j'ai eu carte blanche pour choisir la couleur. J'ai été pratiquement le premier à opter pour cette teinte, même si six mois plus tard, on m'a informé qu'une autre personne l'avait également choisie", explique le footballeur belge.

Une personnalisation qui va jusqu'aux moindres détails

Ce qui rend le véhicule de Thibaut Courtois véritablement unique, ce sont les touches personnelles qu'il y a apportées. La teinte or et noir rappelle directement les couleurs de son écurie de Formule 4, mais ce n'est pas tout. À l'intérieur, gravée dans l'encadrement de porte, figure sa propre signature, tandis que celle de son épouse Michelle orne le côté opposé.

Les caractéristiques techniques de la bête :

Moteur 6 cylindres à plat atmosphérique de 4,0 litres

Puissance de 525 chevaux

0 à 100 km/h en 3,2 secondes

Vitesse maximale de 296 km/h

Aérodynamisme optimisé pour la piste

Deux parcours différents, une même passion

Au-delà de la simple possession d'une supercar, Courtois et Plex partagent un engagement profond dans le monde du sport automobile. Le portier belge ne se contente pas de collectionner les belles mécaniques : il a créé sa propre structure en Formule 4, permettant à de jeunes talents de se faire un nom dans les compétitions automobiles.

Son projet TC Racing l'a même mené jusqu'au légendaire Rallye Dakar, démontrant l'étendue de son investissement dans le motorsport. "J'ai ce rêve de dénicher un talent venant du monde des simulateurs et de le propulser en Formule 4 réelle. Documenter cette transformation d'un pilote virtuel en pilote professionnel serait extraordinaire", confie le champion.

Une expérience intense en tant que passager

L'apothéose de cette journée fut le tour de piste effectué par Plex avec Courtois en position de copilote. Le youtubeur, qui s'entraîne intensivement pour sa prochaine course, a poussé la GT3 RS dans ses derniers retranchements sous les yeux admiratifs du footballeur.

"Nous avons exactement la même voiture, mais je ne la conduis clairement pas de cette façon", a admis Courtois avec humilité après ce tour endiablé. Il a également souligné que l'expérience depuis le siège passager est deux fois plus stressante que lorsqu'on tient soi-même le volant.

Un avenir dans la compétition automobile ?

Interrogé sur une potentielle reconversion dans le sport automobile après sa carrière de footballeur, Thibaut Courtois n'exclut rien : "Pourquoi pas, si je trouve une voiture adaptée à ma taille et si j'ai le courage d'aller vite. Ça me plairait vraiment." Le gardien de 1m99 précise toutefois qu'il privilégierait les circuits comme le Jarama plutôt que les épreuves extrêmes type Dakar.

Cette rencontre improbable entre deux univers illustre parfaitement comment la passion automobile transcende les milieux professionnels. Que l'on soit gardien de but international ou créateur de contenu digital, la Porsche 911 GT3 RS reste l'un des objets de désir ultimes pour tout amateur de sensations fortes sur quatre roues.

Après cette expérience, Courtois est reparti conquis : "Je ne transpire même pas, je suis tranquille. Plex est un véritable as du volant." Une belle histoire d'amitié naissante, scellée par l'amour des belles mécaniques allemandes et de l'adrénaline du pilotage sportif.