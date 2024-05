Waze retarde l’adoption d’une fonctionnalité géniale de Google Maps

Alors que beaucoup pensent que Waze et Google Maps finiront par fusionner, Google n’a aucune intention de combiner les deux applications. Garder Google Maps et Waze séparés permet à la société d’éviter les problèmes juridiques et d’explorer différentes directions avec ses applications. Cependant, cela n’empêche pas Google d’essayer d’apporter le meilleur de chacune à l’autre. Malheureusement, une fonctionnalité très attendue de Google Maps ne sera pas intégrée à Waze cette année.

Google Maps et Waze : des objectifs différents mais complémentaires

Waze se concentre sur la navigation en fonction du trafic, tandis que Google Maps, malgré sa composante de navigation, semble se focaliser davantage sur l’exploration du monde et les informations sur les entreprises. Google Maps est devenu un produit clé dans la stratégie de monétisation de Google, alors que Waze conserve son objectif original d’amener les conducteurs à destination le plus rapidement possible.

Quelques exemples de partage de fonctionnalités entre les deux apps :

Google Maps utilise les données de trafic de Waze pour proposer de meilleurs itinéraires, y compris les accidents.

Waze devait bénéficier du support des statistiques de trajet de Google Maps à l’arrivée à destination.

Les statistiques de trajet : une fonctionnalité précieuse pour les conducteurs

Les statistiques de trajet, qui incluent la durée totale du voyage et la distance parcourue, sont utiles pour comprendre comment le trafic sur un itinéraire impacte votre heure d’arrivée estimée. Par exemple, si vous rentrez typiquement du travail par un itinéraire spécifique, vous pouvez comparer les statistiques que la navigation vous fournit à l’arrivée avec celles obtenues en empruntant un autre chemin.

Cette méthode permet aux conducteurs de trouver de meilleurs itinéraires, pas nécessairement en termes de temps de trajet, mais aussi de complexité. Beaucoup ne veulent pas utiliser un itinéraire plus compliqué juste pour gagner quelques minutes, car cela ne justifie pas les changements de direction répétés et les tourner-à-gauche dans des intersections très fréquentées.

Waze reporte l’intégration des statistiques de trajet

Bien que Waze n’ait jamais dit non à cette fonctionnalité et l’ait envisagée pour de futures mises à jour, la société a décidé de ne pas l’inclure cette année. L’idée est toujours sur la feuille de route, mais Waze n’a pas encore déterminé si le résumé de trajet obtiendra le feu vert.

L’équipe réexaminera la fonctionnalité l’année prochaine lorsqu’elle décidera de la roadmap 2025. D’ici là, la seule façon d’obtenir les statistiques d’un itinéraire est d’utiliser une autre application de navigation intégrant ces informations et de suivre un trajet suggéré par Waze.

Les nouveautés 2024 de Waze

Le déploiement des nouvelles fonctionnalités 2024 a commencé pour les utilisateurs de Waze. L’amélioration la plus notable est l’arrivée très attendue de la prise en charge des dos d’âne. Le déploiement se fait lentement car les éditeurs de cartes doivent ajouter l’emplacement de chaque ralentisseur.

Les avertissements de dos d’âne donnent aux utilisateurs plus de temps pour ralentir, mais ils peuvent aussi devenir agaçants et répétitifs, surtout en ville où ils sont très fréquents.

Autres nouveautés au programme :

Notifications de virages serrés

Assistance supplémentaire pour la navigation dans les ronds-points

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur Android, iPhone, Android Auto et CarPlay. Si vous ne voyez pas encore les nouvelles notifications, laissez plus de temps aux éditeurs de cartes Waze. Cartographier le monde entier prend du temps et ne peut pas se faire du jour au lendemain !