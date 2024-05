Volkswagen Golf GTI 2025 : 3 nouveautés excitantes et 2 éléments regrettables

Après avoir conduit quotidiennement notre Golf GTI pendant près d'un an, nous attendons avec impatience la mise à jour de 2025, malgré une déception.

Des écrans de type ipad

La nouvelle Golf sera disponible mondialement avec des écrans tactiles de 10,4 pouces ou 12,9 pouces. Ces nouveaux affichages intègreront un système d'infodivertissement mis à jour avec de nouveaux graphismes et une structure de menu revue. Nous pouvons nous attendre à ce que la Golf GTI 2025 bénéficie de ces écrans, ainsi que de la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Un des points faibles de notre Golf GTI actuelle est son écran d'infodivertissement de seulement 8,25 pouces, beaucoup trop petit par rapport aux standards actuels du marché. L'arrivée de plus grands écrans et d'un système d'infodivertissement amélioré est donc une excellente nouvelle.

Nouveau cockpit numérique volkswagen

Notre Golf GTI dispose déjà d'un tableau de bord numérique configurable de 10,25 pouces avec des graphismes variés. La nouvelle version intègre la possibilité d'afficher la carte de navigation entre le compteur de vitesse et le compte-tours, une fonctionnalité inspirée des modèles Audi. Bien que ce soit un ajout mineur, il enrichit encore l'expérience de personnalisation à l'intérieur du véhicule.

Affichage configurable pour s'adapter aux préférences de chaque conducteur

Intégration de la carte de navigation pour une meilleure visibilité

Chatgpt : l'assistant intelligent

Avec l'essor de l'IA, Volkswagen adopte ChatGPT dans ses systèmes d'infodivertissement. Les conducteurs de la Golf GTI pourront interagir avec l'assistant vocal via les commandes vocales de Cerence Chat Pro, similaire à Google Built-In. L'objectif est de permettre une conversation naturelle avec l'assistant, posant des questions et recevant des réponses de manière intuitive.

Cette fonctionnalité sera également disponible sur d'autres modèles Volkswagen, comme le Tiguan. Nous avons eu l'occasion de tester cette technologie chez Mercedes-Benz l'année dernière et, bien que la fonctionnalité était en version Beta, elle s'est avérée prometteuse. Nous attendons de voir comment le système de VW évoluera.

Ce que nous allons regretter

La disparition des boutons rotatifs

Un aspect que nous regrettons est la suppression du bouton rotatif pour le volume, remplacé par des commandes tactiles pour le volume et la température. Actuellement, les Golf GTI de base avec le petit écran d'infodivertissement possèdent encore des boutons rotatifs, mais les versions plus haut de gamme sont déjà passées aux commandes tactiles. La tendance chez Volkswagen à remplacer les boutons par des commandes tactiles se poursuit, bien que de nombreux clients regrettent cette décision.

La fin de la boîte manuelle

L'autre regret concerne la disparition de la boîte de vitesses manuelle. Bien que notre modèle soit équipé de la boîte automatique à sept rapports, nous pensons qu'une sportive comme la GTI devrait toujours proposer une option manuelle pour les amateurs, comme le font la Honda Civic Type R et la Toyota GR Corolla. La disparition de cette option sera une perte pour les passionnés de conduite pure.

Un rafraîchissement bienvenu malgré quelques regrets

La Volkswagen Golf GTI 2025 promet d'apporter des améliorations significatives en termes de technologie et de confort, rendant cette compacte sportive encore plus attractive. Les grands écrans tactiles, le nouveau cockpit numérique et l'intégration de ChatGPT sont des avancées majeures qui amélioreront l'expérience de conduite. Malgré la disparition regrettable des boutons rotatifs et de la boîte manuelle, la Golf GTI reste une référence incontournable dans le segment des compactes sportives.

Avec ces nouveautés, Volkswagen montre son engagement à moderniser ses véhicules tout en conservant l'essence même de la Golf GTI : une voiture pratique, abordable et surtout, amusante à conduire.