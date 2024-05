Voici combien vaut aujourd’hui une Ferrari 296 GTB d’un an

La Ferrari 296 GTB est la dernière technologie hybride V6 sortie de Maranello. Découvrez la valeur actuelle d'une 296 GTB 2023 sur le marché de l'occasion et ce que vous obtenez pour ce prix.

Un prix qui ne cesse de grimper

Pour de nombreux véhicules, leur valeur diminue dès que vous quittez le parking du concessionnaire. N'étant plus flambant neufs, presque tous subissent une dépréciation, certains bien plus que d'autres. Cependant, dans le cas des supercars à six chiffres, c'est exactement l'inverse qui se produit. En raison d'une forte demande et d'une exclusivité, certains modèles sont vendus avant même d'arriver chez le concessionnaire, voire complètement épuisés avant d'entrer en production.

C'est exactement le scénario que l'on observe avec la Ferrari 296 GTB 2023, dont les exemplaires d'occasion se négocient à des tarifs supérieurs au prix d'achat neuf. Bien que tout le monde ne puisse pas s'offrir une supercar à plus de 300 000 €, les chanceux doivent fouiller le marché pour dénicher les meilleurs exemplaires. Manquer une allocation signifie se rabattre sur un revendeur ou une occasion avec le moins de kilomètres possible.

Les facteurs qui font varier les prix

Mais quels sont les éléments qui font tant varier le prix de ces voitures convoitées ? Tout se résume à la configuration choisie lors de la commande, ainsi qu'au kilométrage parcouru depuis la livraison. Dans le cas de la 296 GTB 2023, vous serez surpris de constater que les prix sur le marché de l'occasion sont bien supérieurs au prix catalogue d'origine.

Découvrons exactement combien vaut aujourd'hui une Ferrari 296 GTB d'un an et comment elle en est arrivée là.

Un prix catalogue de départ à 342 205 €

La Ferrari 296 GTB 2023 affiche un prix de base d'environ 342 205 €, pouvant grimper jusqu'à 371 139 € selon la finition et les options choisies. Malgré son statut de Ferrari « d'entrée de gamme », ce modèle est bien plus que cela. Côté technique, ce cheval cabré arbore un monstrueux groupe motopropulseur hybride, associant un V6 biturbo à un moteur électrique, pour une puissance ahurissante de 819 chevaux.

Son design aérodynamique élégant allie parfaitement forme et fonction, améliorant à la fois les performances et l'esthétique. Bien que présentée initialement comme une option plus accessible dans la gamme Ferrari, l'ajout d'équipements de luxe et d'améliorations de performance peut facilement faire grimper la facture finale au-delà du demi-million d'euros.

Pas d'évolution de prix pour 2024

Étant donné que la 296 GTB est arrivée sur le marché pour le millésime 2022, on pourrait s'attendre à quelques mises à jour au cours des premières années. Cependant, Ferrari semble avoir visé juste, ne changeant absolument rien entre 2022, 2023 et 2024. La seule différence notable est l'ajout de 20 000 € au prix de base pour les millésimes 2023/24, probablement en raison de l'augmentation des coûts de production.

Avec des tarifs identiques pour les deux dernières années de la Ferrari 296 GTB et GTS, on ne s'attend pas à de grandes variations sur le marché de l'occasion, et c'est effectivement le cas.

Les occasions se vendent-elles moins cher ?

Comme nous l'avons mentionné, les véhicules se déprécient généralement dès qu'ils sont considérés comme « d'occasion ». Sachant que près de la moitié des ventes de Ferrari en 2023 étaient des hybrides, il n'est pas surprenant de constater que les quelque 500 exemplaires de 296 GTB ont été vendus bien avant d'arriver sur le sol des concessions.

Vu la forte demande pour ces voitures, les prix sur le marché de l'occasion s'envolent. En parcourant les annonces sur quelques sites, vous trouverez des exemplaires de moins de 1 600 km en vente à 592 000 €, tandis que ceux ayant parcouru plus de 800 km se négocient à 440 000 €.

Une voiture qui prend de la valeur en roulant

L'attrait de la Ferrari 296 GTB 2023 va bien au-delà de son prix initial, car la demande pour ce nouveau modèle explose, sa valeur grimpant dès sa sortie du showroom. Un tel engouement pour la dernière création de Ferrari fait que même des exemplaires légèrement utilisés, avec à peine 1 600 km au compteur, se négocient avec une prime de 150 000 € par rapport au prix catalogue d'origine.

Ce phénomène en dit long sur la désirabilité et le prestige associés à la possession d'une Ferrari, en particulier un modèle hybride de pointe comme la 296 GTB. Avec des passionnés se bousculant pour s'offrir leur part d'excellence italienne, la proposition de valeur de ce cheval cabré s'avère être un sacré retour sur investissement.

Pourquoi la 296 GTB vaut-elle autant ?

La Ferrari 296 GTB 2023 ouvre une nouvelle ère pour Ferrari, justifiant sa prime par un mélange de performances et de technologie hybride. Son châssis en aluminium, abritant une batterie de 7,45 kWh et un moteur électrique de 165 ch, s'intègre parfaitement à un tout nouveau moteur V6 biturbo et une boîte de vitesses à double embrayage.

Contrairement à sa devancière, la SF90, la 296 GTB opte pour un seul moteur électrique, permettant des vitesses 100% électriques jusqu'à 135 km/h sans sacrifier l'espace de chargement. Ce groupe motopropulseur révolutionnaire délivre un total de 819 ch, combinant la poussée électrique au rugissement d'un V6 biturbo. En substance, la 296 GTB est une merveille moderne, alliant électrification et tradition Ferrari pour offrir une expérience de conduite inégalée.

Le prix de la 296 GTB va-t-il baisser ?

Bien qu'elle suscite une demande absurde en ce moment, celle-ci finira par ralentir. Même légèrement, la majoration de 50 % sur les 296 GTB d'occasion devrait chuter substantiellement à mesure qu'elles seront plus utilisées. Les exemplaires à faible kilométrage continueront probablement de garder une valeur très élevée, mais traditionnellement, on constate que les voitures ayant parcouru quelques milliers de kilomètres se rapprochent de leur prix catalogue.

Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles passent sous le prix catalogue, sauf en cas de dommages importants ou de reconstruction, car il s'agit encore de véhicules très récents produits en série limitée. Si vous avez le budget d'une Toyota Corolla, revenez dans 30 ans, vous aurez peut-être la chance d'en trouver une à moins de 100 000 €.

La première Ferrari V6 biturbo de série

La 296 GTB marque une étape importante dans l'histoire illustre de Ferrari en portant fièrement le titre de première Ferrari V6 biturbo de série. S'éloignant des motorisations V8 et V12 traditionnelles de la marque, cette configuration de moteur innovante représente un grand pas en avant dans la quête d'excellence et d'innovation de Ferrari en matière de performances.

Avec son moteur V6 biturbo compact mais puissant niché dans sa carrosserie élancée, la 296 GTB offre une expérience de conduite enivrante, alliant une impressionnante puissance à la sonorité distinctive de Ferrari. Ce groupe motopropulseur révolutionnaire réaffirme non seulement l'engagement de Ferrari à repousser les limites de la technologie automobile, mais établit également un nouveau standard pour les supercars « d'entrée de gamme » haute performance à l'ère moderne.

Bref, la Ferrari 296 GTB crée un véritable engouement sur le marché, voyant sa valeur grimper à des sommets dès sa sortie de l'usine. Cette supercar italienne fait figure de pionnière avec son moteur V6 hybride innovant, justifiant des prix toujours plus élevés par ses performances époustouflantes et sa technologie de pointe. Un véritable cheval cabré du futur qui n'a pas fini de faire rêver les passionnés.