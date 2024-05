Voici combien coûte le remplacement d’une batterie Tesla !

Les Tesla vieillissantes révèlent des coûts cachés comme le remplacement de la batterie après l'expiration de la garantie, ce qui peut être une réelle préoccupation pour les propriétaires de véhicules électriques.

La durée de vie des batteries Tesla varie en fonction de facteurs tels que les conditions climatiques, les habitudes d'utilisation et de recharge. La dégradation de la batterie se produit progressivement, entraînant une réduction de la capacité de stockage d'énergie et de l'autonomie, mais des mesures comme la limitation de la recharge et l'évitement de la recharge rapide peuvent prolonger sa durée de vie.

Qu'est-ce que la dégradation de la batterie ?

Les batteries des véhicules électriques ne cessent pas brusquement de fonctionner, elles se dégradent lentement en stockant de moins en moins d'énergie jusqu'à ce que l'autonomie soit réduite au point de rendre le véhicule inutilisable. Ce phénomène est similaire à ce qui se passe avec votre smartphone.

Cette dégradation n'est pas linéaire. La plus grosse perte survient tôt dans la vie de la batterie, suivie d'une période de dégradation plus lente. Voici comment cela se produit :

Pendant la conduite, les ions lithium chargés positivement passent de l'anode à la cathode via l'électrolyte. Lors de la recharge, ils retournent à l'anode.

La dégradation signifie que certains ions restent coincés sur la cathode ou l'anode lors des cycles de charge et décharge, réduisant le nombre d'ions actifs et donc l'énergie disponible.

De plus, l'électrolyte vieillit avec le temps et devient moins efficace pour laisser passer les ions, indépendamment de la fréquence d'utilisation de la voiture.

Quelle est la durée de vie d'une batterie Tesla ?

La durée de vie exacte d'une batterie Tesla n'est pas encore clairement établie car ces voitures sont encore relativement récentes. Tesla estime que le pack batterie peut durer entre 300 000 et 500 000 miles (480 000 à 800 000 km), les nouveaux modèles devraient même dépasser ces chiffres grâce aux progrès technologiques.

Cependant, la durée de vie réelle dépendra de l'utilisation. On sait par exemple que :

Le froid réduit la durée de vie des batteries

La façon dont la batterie est chargée et déchargée influence sa longévité

Certaines Tesla dépassent les 300 000 miles avec leur batterie d'origine, beaucoup atteignent les 200 000 miles

Mais il y a aussi des exemples de Tesla ayant nécessité un remplacement prématuré, principalement en fonction de l'utilisation et du lieu

Comment prolonger la durée de vie de la batterie d'une Tesla ?

Les étapes à suivre sont assez similaires à celles pour préserver la batterie d'un smartphone :

Maintenir la charge entre 30% et 80% (éviter les charges complètes ou les décharges profondes) Éviter autant que possible les recharges rapides, privilégier une recharge lente à domicile Éviter de laisser la voiture en plein soleil, se garer à l'ombre si possible Éviter de rouler par grand froid qui impacte négativement la batterie Recharger régulièrement plutôt que d'attendre que la batterie soit presque vide

En maintenant la charge entre 60% et 80% au quotidien, vous optimiserez la santé de votre batterie sur le long terme.

Quel est le coût de remplacement d'une batterie Tesla ?

Si vous vous retrouvez dans la situation peu enviable d'un remplacement de batterie hors garantie, attendez-vous à une facture comprise entre 12 000 et 15 000 $, voire plus de 20 000 $ dans certains cas, selon le modèle exact.

Le problème est qu'au moment où une Tesla a besoin d'un remplacement de batterie, sa valeur n'est souvent guère plus élevée que le coût du remplacement, ce qui rend la réparation peu intéressante économiquement.

Pour l'instant, il n'y a pas de solution simple pour faire remplacer la batterie moins cher dans un garage indépendant car cela nécessite un équipement spécialisé. Donc si la batterie de votre Tesla est en fin de vie, il est peut-être temps d'envisager un modèle plus récent pour éviter une grosse facture. Un achat d'occasion intelligemment choisi sera probablement une meilleure option financière qu'un coûteux remplacement de batterie.