Vignette Crit’Air : le nouveau sésame indispensable pour circuler en France

La France renforce sa lutte contre la pollution atmosphérique en imposant la vignette Crit’Air dans un nombre croissant de zones urbaines. Cette certification environnementale devient désormais incontournable pour tous les automobilistes souhaitant accéder aux grandes agglomérations françaises.

Les zones à faibles émissions se multiplient sur le territoire français

Les ZFE (Zones à Faibles Émissions) se déploient progressivement dans l’Hexagone. Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg… Ces zones réglementées visent à améliorer la qualité de l’air en limitant l’accès aux véhicules les plus polluants. La nouveauté ? Le littoral basque français va instaurer sa propre ZFE dès le 1er avril 2025, couvrant un territoire allant d’Hendaye à Bayonne.

La vignette Crit’Air : mode d’emploi

Cette pastille autocollante classe les véhicules en 6 catégories selon leur niveau d’émissions polluantes. Du vert (Crit’Air 0) pour les véhicules 100% électriques au gris (Crit’Air 5) pour les diesels les plus anciens, chaque couleur correspond à une génération de véhicules et à leurs normes antipollution respectives.

Le système de classification en détail

– Crit’Air 0 (verte) : véhicules électriques et hydrogène

– Crit’Air 1 (violette) : hybrides rechargeables et véhicules essence récents

– Crit’Air 2 (jaune) : véhicules essence et diesel récents

– Crit’Air 3 (orange) : véhicules intermédiaires

– Crit’Air 4 (bordeaux) : véhicules plus anciens

– Crit’Air 5 (gris) : véhicules les plus polluants

Comment obtenir sa vignette ?

La démarche s’effectue exclusivement sur le site officiel du Ministère de la Transition écologique. Le coût ? 4,91 euros pour les véhicules immatriculés à l’étranger (3,11 euros + 1,80 euros de frais d’envoi). La vignette est valable durant toute la durée de vie du véhicule.

Des sanctions dissuasives

Les automobilistes qui ne respecteraient pas cette réglementation s’exposent à une amende de 68 euros pour les véhicules légers et 135 euros pour les poids lourds. Une dérogation existe : le pass ZFE 24 heures, utilisable 24 fois par an, permet une circulation exceptionnelle dans ces zones.

(À noter : contrairement à ce que certains pensent, les vignettes environnementales espagnoles ou d’autres pays européens ne sont pas valables en France)

La mise en place de ce dispositif marque une étape significative dans la politique environnementale française. Les automobilistes doivent désormais intégrer ce paramètre dans leurs déplacements, particulièrement lors de leurs voyages dans l’Hexagone.