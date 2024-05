Video : Plongez dans le monde de la F1 avec le nouveau jeu vidéo F1 2024 dès le 31 mai !

Le tout nouveau jeu vidéo F1 2024 arrive bientôt et promet une expérience de pilotage ultra-réaliste. Développé par Codemasters et publié par EA Sports, ce simulateur de course sous licence officielle de la F1 vous fera vivre l'excitation de piloter une monoplace comme jamais auparavant.

Une sortie très attendue

Les fans de Formule 1 sont impatients de mettre la main sur cette 17ème édition de la série F1 de Codemasters. Contrairement aux années précédentes où le jeu sortait généralement en juillet, F1 2024 sera disponible dès le 31 mai. Les plus férus pourront même y jouer 3 jours plus tôt en optant pour la Champion Edition, moyennant un petit supplément.

Le jeu sera disponible sur de nombreuses plateformes :

PC

PlayStation 5 et PlayStation 4

Xbox Series X/S et Xbox One

Des nouveautés passionnantes

F1 2024 reprend les fonctionnalités introduites dans l'édition précédente, comme le centre F1 World où vous pouvez créer votre propre bolide et le tester dans divers défis. Mais cette nouvelle mouture apporte son lot d'améliorations :

Une physique de conduite retravaillée pour un contrôle optimal des monoplaces

pour un contrôle optimal des monoplaces Tous les pilotes, écuries et Grands Prix de la saison 2024 fidèlement reproduits

fidèlement reproduits Un nouveau mode Carrière plus immersif que jamais

Justement, parlons-en de ce fameux mode Carrière. Fini le mode Championnat et ses limitations, place à une expérience au plus proche de la réalité d'un pilote de F1. Vous devrez remplir de vrais objectifs comme signer avec différentes écuries et gagner en popularité pour débloquer des avantages. Une vraie montée en puissance vers les sommets de la discipline !

Une immersion à couper le souffle

Codemasters a mis les petits plats dans les grands côté réalisme. Les graphismes époustouflants retranscrivent à merveille l'atmosphère des circuits et le design des F1 modernes. Mais au-delà de l'aspect visuel, c'est au volant que le jeu donne toute sa mesure.

Grâce au travail effectué sur la physique des véhicules, la maniabilité n'a jamais été aussi précise et exigeante. Chaque virage, chaque freinage, chaque accélération se ressent avec une intensité déconcertante. Ajoutez à cela une bande-son nerveuse qui restitue parfaitement le son des moteurs de F1, et vous voilà complètement plongé dans la peau d'un pilote de Grand Prix.

Les Grands Prix mythiques comme si vous y étiez

F1 2024 vous emmènera sur tous les circuits emblématiques du calendrier. Parmi les plus attendus, on peut citer :

Le légendaire circuit de Monaco et son tracé urbain ultra-technique

et son tracé urbain ultra-technique Silverstone , temple de la vitesse et fief de l'écurie britannique McLaren

, temple de la vitesse et fief de l'écurie britannique McLaren Le spectaculaire circuit de Spa-Francorchamps , avec son célèbre Raidillon de l'Eau Rouge

, avec son célèbre Raidillon de l'Eau Rouge Le Castellet, unique étape française de la saison

Des classiques indémodables qui feront le bonheur de tous les passionnés de sport automobile. Mais aussi de belles découvertes avec de nouveaux tracés, à l'image du tout récent circuit urbain de Las Vegas. Sensations fortes garanties !

Prolongez l'expérience en ligne

Une fois le mode Carrière terminé, l'aventure F1 2024 est loin d'être finie. Le jeu propose en effet un mode multijoueur riche et complet qui permet d'affronter des pilotes du monde entier. Au programme, des courses palpitantes en tous genres :

Grands Prix avec les réglages officiels

avec les réglages officiels Courses sprint survoltées

survoltées Contre-la-montre pour améliorer vos chronos

pour améliorer vos chronos Championnats et tournois en ligne

De quoi ravir les compétiteurs acharnés en quête de défis et de records. L'occasion aussi de rejoindre une communauté de passionnés et pourquoi pas, de trouver votre écurie idéale pour briller en équipe.

La Formule 1 n'a jamais été aussi proche. La nouvelle ère de la F1 virtuelle est sur le point de commencer avec ce jeu vidéo qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des incontournables de l'année pour les amateurs de belles mécaniques. Que vous soyez fan inconditionnel de F1 ou simplement à la recherche de sensations fortes, F1 2024 comblera toutes vos attentes. Alors n'attendez plus, entrez dans la course !