Une Tesla Model 3 utilisée en tant que VTC : batterie défaillante après 120 000 km en 15 mois

Une Tesla Model 3, utilisée quotidiennement pour des trajets VTC, a vu sa batterie principale rendre l’âme après seulement 120 000 kilomètres parcourus en un an et demi. Retour sur l’expérience de cet utilisateur professionnel et les défis que pose l’utilisation intensive d’un véhicule électrique.

Une Tesla Model 3 pour remplacer un VTC à essence : un pari audacieux

Dobson, un chauffeur Uber, a choisi de remplacer sa Toyota Camry par une Tesla Model 3 d’occasion de 2019 pour répondre à la demande de trajets VTC. En achetant cette Model 3 pour environ 50 000 €, il espérait réduire ses frais de carburant et d’entretien, un pari qui a porté ses fruits. En 15 mois d’utilisation, il a ainsi économisé plus de 10 000 € en frais de carburant et de maintenance.

Malheureusement, Dobson a acquis son véhicule juste avant que Tesla ne diminue drastiquement ses prix. Néanmoins, le principal problème n’a pas été le prix d’achat mais plutôt la défaillance rapide de la batterie après une utilisation intensive.

Une batterie qui s’épuise plus vite que prévu

Dobson a parcouru environ 120 000 km en 15 mois, soit une moyenne de 300 km par jour. Cette distance importante impose des charges fréquentes, souvent jusqu’à deux sessions de Supercharge par jour, la batterie étant rechargée à 90-95 % de sa capacité maximale.

Le problème a commencé lorsque la batterie haute tension a montré une dégradation soudaine. À 90 000 km, l’usure de la batterie restait dans les normes avec une perte de capacité de 11 %, mais la situation s’est rapidement dégradée au-delà de 110 000 km. À pleine charge, l’autonomie s’était réduite à 170-180 km, contre une autonomie théorique initiale d’environ 220 km.

Un problème de conception pour un usage intensif en VTC ?

La dégradation rapide de la batterie soulève des questions sur la capacité de la Tesla Model 3 à supporter un usage intensif comme celui d’un VTC. Les batteries de Tesla sont en général conçues pour conserver environ 88 % de leur capacité après 200 000 km, selon le rapport d’impact 2022 de la marque. Ici, cependant, la batterie s’est rapidement détériorée bien avant ce seuil.

L’utilisation fréquente des Superchargeurs – parfois deux fois par jour et avec des recharges poussées à 90-95 % – pourrait avoir accéléré l’usure de la batterie. Bien qu’une étude récente suggère que les recharges rapides fréquentes ne provoquent pas de dégradation notable, l’usage de Superchargeurs au-delà des recommandations pourrait avoir contribué à la situation.

Un remplacement de batterie coûteux et une autonomie réduite

Lorsque la batterie a atteint un point critique, Dobson a tenté une recharge classique, mais l’autonomie est tombée à 35 km après une charge rapide en Superchargeur. Alerté par Tesla, il a fait diagnostiquer sa voiture en atelier, où un remplacement de la batterie a été recommandé pour un coût de 9 000 €.

Tesla lui a installé une nouvelle batterie, mais avec une garantie limitée à un an, ce qui laisse supposer que la batterie de remplacement pourrait être reconditionnée plutôt que neuve. Désormais, pour prolonger la durée de vie de cette batterie, Dobson limite ses recharges à 80 % de la capacité maximale, ce qui lui offre une autonomie de 160-170 km au quotidien.

Les limites des véhicules électriques en usage intensif VTC

Ce cas particulier souligne les défis posés par l’usage intensif des véhicules électriques pour les services VTC. Bien que les économies en carburant et en entretien soient indéniables, les batteries de ces véhicules montrent certaines limites lorsqu’elles sont soumises à des cycles de recharge rapide fréquents et poussés. Tesla affirme que la dégradation de la batterie résulte de l’usure normale, mais l’expérience de Dobson montre que les VTC pourraient nécessiter des solutions de batteries plus robustes.

Dans l’attente d’une solution durable, ce cas met en lumière la nécessité de bien évaluer l’option électrique pour un usage professionnel intensif et de considérer la viabilité des batteries pour des véhicules destinés à parcourir de longues distances quotidiennes. L’expérience de Dobson avec sa Model 3 est une illustration des réalités de l’usage intensif des VTC électriques, ce qui pourrait pousser les constructeurs à revoir la conception des batteries pour ces usages spécifiques.