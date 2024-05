Une rare Lamborghini Countach LP 400 S by Bertone refait surface à la vente !

Les amateurs de Lamborghini sont en émoi : un exemplaire exceptionnel de Countach LP 400 S de 1981, l'un des 105 modèles de Série II produits par Bertone, vient d'apparaître dans les listings privés de RM Sotheby's. Avec sa superbe livrée Tahiti Blue et son historique impeccable, ce bolide italien risque de faire tourner bien des têtes. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette perle rare, actuellement proposée au prix de 650 000 dollars !

Un joyau préservé par des propriétaires passionnés

Portant le numéro de châssis 1121296, cette Lamborghini Countach LP 400 S a été initialement livrée en Suisse. Elle a passé toute sa vie en Europe, choyée par une série de propriétaires dévoués. Son habitacle en cuir beige d'origine témoigne de l'authenticité préservée de ce modèle rarissime.

En 2021, l'actuel propriétaire a acquis la Countach auprès de Jean Guikas, célèbre collectionneur et grand amateur de Lamborghini. Un gage de provenance et de qualité pour cette italienne de légende !

Une restauration de haut vol en 2022

L'année dernière, la Countach a bénéficié d'une restauration mécanique et esthétique complète, confiée aux meilleurs experts de la marque transalpine. Au programme :

– Une révision moteur complète

– Une remise à niveau de l'électricité

– Une nouvelle peinture dans une teinte Tahiti Blue d'une grande rareté sur ce modèle

La Série II des Countach LP 400 S se distingue par ses jantes à finition lisse et sa suspension surbaissée, des caractéristiques qui la démarquent des modèles de troisième série au châssis légèrement relevé. Cet exemplaire, produit selon les spécifications européennes, arborait à l'origine une robe rouge.

Une opportunité en or pour les collectionneurs

Fraîchement restaurée et affichant seulement un peu plus de 3 000 miles au compteur (environ 4 800 km), cette Countach est prête à prendre la route et à faire tourner les têtes. Sans surprise, elle devrait attirer l'attention des collectionneurs les plus exigeants.

Au moment où nous écrivons ces lignes, ce bolide d'exception est proposé à la vente de manière privée par RM Sotheby's, au prix de 650 000 dollars. Les acheteurs potentiels ont également la possibilité de faire une offre pour tenter de s'offrir ce mythe de l'automobile italienne.

Alors, prêt à craquer pour cette Lamborghini Countach LP 400 S aussi rare que désirable ? Une chose est sûre : l'heureux acquéreur ne passera pas inaperçu au volant de cette belle italienne à la robe Tahiti Blue. Un véritable coup de cœur assuré pour les passionnés de la marque au taureau !