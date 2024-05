Une rare Ferrari 250 GT SWB Berlinetta par Scaglietti pourrait atteindre 7,5 millions de dollars aux enchères

RM Sotheby's s'apprête à mettre aux enchères un exemplaire exceptionnel de la mythique Ferrari 250 GT SWB Berlinetta, carrossée par Scaglietti. Cet exemplaire, le 34ème des 165 produits, devrait faire chavirer le cœur des collectionneurs les plus passionnés.

Un modèle d'exception au pedigree unique

Le châssis 2067 GT, qui sera bientôt proposé à la vente, se distingue par son histoire riche et sa documentation fournie. Sorti d'usine en coloris Grigio avec un intérieur en cuir Nero Connolly, ce modèle a notamment appartenu à Rob Lamplough, pilote et collectionneur britannique. Ce dernier avait fait modifier la carrosserie pour qu'elle ressemble à celle d'une 250 GTO, afin de participer à des courses historiques.

Sous le capot, on retrouve le célèbre V12 Colombo de 3 litres, développant jusqu'à 240 chevaux. La 250 GT SWB fut révolutionnaire à son époque, étant la première Ferrari à adopter des freins à disque de série. Ses performances en compétition ont été prouvées, avec des résultats impressionnants aux 24 Heures du Mans, au Tour de France Automobile et une victoire mémorable de Sir Stirling Moss à Goodwood en 1960.

Une restauration minutieuse et une certification Ferrari Classiche

Cette Ferrari a connu plusieurs restaurations au cours de sa vie, la plus récente ayant été réalisée en 2009 par Carrozzeria Autosport. Cette intervention a permis de rendre à la voiture sa carrosserie d'origine en acier. En 2013, elle a obtenu la certification Ferrari Classiche, attestant de la conformité du châssis et du moteur.

Les acheteurs potentiels seront sans doute rassurés par la copie de la fiche de montage d'origine, le dossier historique complet et le prestigieux « Livre Rouge » de Ferrari Classiche. Ces documents retracent le parcours de ce modèle d'exception et ses propriétaires de renom, parmi lesquels figure l'historien de la marque Marcel Massini.

Une pièce de collection idéale, bientôt proposée aux enchères

Non contente d'avoir participé à de nombreux rallyes et courses historiques, cette 250 GT SWB a été méticuleusement entretenue pour préserver son état et ses performances. Les passionnés rêvant de prendre son volant, d'ajouter une nouvelle page à son histoire ou simplement d'enrichir leur collection auront l'occasion de surenchérir lors de la vente RM Sotheby's qui se tiendra prochainement au Cliveden House, en Angleterre.

La vente débutera le 12 juin, et cette Ferrari 250 GT SWB Berlinetta par Scaglietti devrait atteindre entre 6 et 7,5 millions de dollars selon les estimations. Un tarif à la hauteur de sa rareté, de son pedigree et du mythe qu'elle incarne. Nul doute que les collectionneurs du monde entier seront au rendez-vous pour tenter d'acquérir cette pièce unique, témoignage vibrant de la grandeur passée du « Cheval Cabré ».

Les Ferrari 250 GT SWB font incontestablement partie des modèles les plus recherchés de la marque, combinant une mécanique exceptionnelle, un palmarès en compétition et un design éternel signé Pininfarina. Chaque exemplaire recèle une histoire et un vécu propres, qui en font des automobiles uniques à collectionner et chérir.

Espérons que l'heureux acquéreur de ce châssis 2067 GT saura apprécier la chance de posséder un tel joyau, et qu'il perpétuera l'héritage de cette Ferrari d'exception en la faisant rouler et en partageant sa passion. Car c'est en continuant à vivre et à émouvoir que ces bolides de légende forgent leur mythe, bien au-delà de leur valeur financière !