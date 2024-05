Une Rare Aston Martin DB5 cabriolet de 1965 restaurée pourrait atteindre 1,2 Million d’Euros aux enchères !

Parmi les joyaux automobiles britanniques, allemands, français et italiens présentés lors d'une impressionnante vente aux enchères de voitures de collection organisée par RM Sotheby's le mercredi 12 juin, se trouve une rare Aston Martin DB5 Cabriolet de 1965, considérée comme l'avant-dernière des 123 exemplaires produits entre 1963 et 1965.

La quintessence d'Aston Martin : la DB5

La DB5, qui a fait ses débuts en 1958 en version coupé, n'était pas seulement la successeure de la DB4, mais pouvait être considérée comme son ultime itération. Elle a été remplacée en 1966 par la moins élégante DB6, qui a tenu bon jusqu'en 1971, lorsque la « moderne » DBS a pris les rênes en tant que vaisseau amiral d'Aston Martin. Parmi toutes les DB (nommées d'après le propriétaire de l'époque, David Brown), la DB5 est au sommet de la pyramide des voitures de collection de la marque.

La DB5 a vraiment touché dans le mille, sa forme définissant l'Aston Martin par excellence avec un langage de conception né en Italie, et non au Royaume-Uni. La prédécesseure de ce modèle, la DB4, a été créée par Carrozzeria Touring de Milan, incarnant une vision très éloignée du « style » pragmatique qui caractérisait la plupart des voitures britanniques de l'époque. Elle utilisait la carrosserie brevetée Superleggera de Touring, composée de panneaux d'aluminium légers formés sur un délicat squelette de tubes d'acier, lui-même soudé à un châssis de plate-forme.

Un design italien, une fabrication britannique

Bien que la conception de la carrosserie et du châssis des DB4 et DB5 soit d'origine italienne, les voitures elles-mêmes ont été fabriquées à l'usine Aston Martin de Newport Pagnell, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. Le coupé, aujourd'hui revendiqué par Aston Martin comme « la voiture la plus célèbre du monde », l'est peut-être presque, ayant joué dans le film Goldfinger et étant depuis considéré comme le moyen de transport de prédilection de l'agent 007. Le coupé et le cabriolet DB5 sont tous deux propulsés par le brillant moteur six cylindres en ligne de 4,0 litres de Tadek Marek, qui délivre environ 282 ch et permet au modèle d'atteindre une vitesse de pointe de 238 km/h. Après tout, le grand tourisme était la mission originelle de la DB5, toit ouvert ou fermé.

Un exemplaire rare avec une histoire fascinante

La voiture proposée, châssis n° DB5C/2122/R, n'a eu que quatre propriétaires depuis sa sortie d'usine. Selon la correspondance d'Aston Martin, ce véhicule fait partie des 85 exemplaires à conduite à droite produits. Pour cette construction particulière, l'usine a changé la peinture Goodwood Green initialement spécifiée pour la plus populaire Platinum, et a remplacé la boîte de vitesses automatique Borg Warner par une transmission manuelle ZF à cinq vitesses, répondant ainsi aux spécifications du premier propriétaire.

Équipée d'un toit souple Everflex rouge et présentant un intérieur habillé de cuir Connolly rouge, la voiture dispose également d'équipements optionnels tels que :

Jantes chromées

Radio Motorola

Phares antibrouillard Marchal

Assise du siège conducteur abaissée d'un pouce

Elle a été vendue neuve pour 4 481 £ à Frederick Weldon de Sherwood, Nottinghamshire, qui a gardé la voiture jusqu'en 1983, date à laquelle elle a été vendue au cofondateur du club allemand des propriétaires d'Aston Martin, qui a été le gestionnaire d'une grande partie de l'histoire de la voiture à ce jour. En 2016, la DB5 a bénéficié de plus de 80 000 € de restauration par des ateliers allemands, et bien qu'à un moment donné le moteur ait été remplacé, la voiture conserve son intérieur d'origine, dont la belle patine confère un caractère authentique au vaisseau amiral du tourisme d'Aston Martin.

Des documents historiques et une estimation élevée

En plus du manuel d'instruction et de la trousse à outils de l'Aston Martin DB5, la voiture est également accompagnée d'un dossier historique complet comprenant le carnet de bord d'origine, une copie de la fiche de construction de l'usine, de la correspondance d'époque et des factures de restauration. Affichant 84 701 km au compteur, ce cabriolet convoité affiche une estimation haute d'environ 1,2 million d'euros.

Cette Aston Martin DB5 Cabriolet de 1965 représente une opportunité unique d'acquérir l'un des 123 exemplaires produits de cette variante de modèle, incarnant le summum du grand tourisme à la britannique. Avec son histoire fascinante, sa restauration méticuleuse et sa rareté, elle ne manquera pas d'attirer l'attention des collectionneurs lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's le 12 juin. Les passionnés d'automobiles et d'Aston Martin en particulier seront sûrement captivés par cette beauté intemporelle, prêts à se battre pour obtenir les clés de ce joyau automobile d'exception.