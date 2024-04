Une Ford GT 2022 inspirée par les Air Jordan 1 mise aux enchères

Personnalisée via le Ford Design Kit en « Nadal Red » et « Frozen White », cette Ford GT 2022 s'inspire des célèbres Nike Air Jordan 1.

Un hommage vibrant aux Air Jordan 1

Cette Ford GT unique, inspirée par les iconiques Nike Air Jordan 1, sera proposée aux enchères par RM Sotheby's. Arborant les couleurs « Nadal Red » et « Frozen White », cette supercar rend hommage aux premières Air Jordan 1 « Chicago » de 1985. Avec seulement 265 kilomètres au compteur, ce modèle livré au Canada a été équipé d'options pour une valeur de 90 700 USD et est accompagné d'une documentation complète incluant un Ford Design Kit, la correspondance de la construction, des photos de l'assemblage et son étiquette de prix originale.

Une performance époustouflante

Depuis sa révélation surprenante au Salon de l'auto de Détroit en 2015, la Ford GT est un symbole de prouesse automobile. Contrairement à ses prédécesseurs à moteur V-8, ce modèle est équipé d'un moteur V-6 EcoBoost biturbo de 3,5 L développant 647 ch, qui lui permet d'atteindre les 100 km/h en seulement 3 secondes, avec une vitesse maximale de 348 km/h.

Design et aérodynamisme

Le design de la GT 2022 marque un départ révolutionnaire par rapport à ses prédécesseurs, avec un accent mis sur l'efficacité aérodynamique et la construction légère. Son design futuriste inclut des piliers volants innovants, optimisant le flux d'air et maximisant l'appui sans compromettre l'esthétique de la voiture.

Une édition limitée pour les collectionneurs

Le processus de candidature strict de Ford pour l'achat d'une GT, associé à une production limitée à seulement 1 350 unités pour l'année modèle 2022, rend cette supercar rare et très recherchée par les passionnés et collectionneurs automobiles.

Cette Ford GT 2022, inspirée des Air Jordan 1, est non seulement un hommage à l'icône du basketball mais aussi une fusion spectaculaire de style et de performance. Elle sera mise en vente le 31 mai lors de la vente « Dare to Dream Collection » de RM Sotheby's, qui promet d'être un événement incontournable pour les amateurs de véhicules rares et d'autres objets de collection.