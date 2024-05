Une flotte de Rolls-Royce pour la police de Miami Beach : Innovation ou provocation ?

Le Département de Police de Miami Beach a dévoilé sa nouvelle flotte de Rolls-Royce Ghost dans le but d'attirer de nouvelles recrues. Mais cette stratégie de communication originale n'a pas convaincu les habitants, qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Des voitures de police de luxe de plus en plus courantes

Les voitures de police haut de gamme sont de plus en plus populaires dans différentes villes du monde. Dubaï est un exemple bien connu depuis quelques années, tandis que la police italienne patrouille les rues au volant de Lamborghini.

Miami Beach a décidé de suivre cette tendance en intégrant des Rolls-Royce Ghost à sa flotte. Cependant, cette initiative n'a pas été du goût de tous les internautes, qui ont exprimé leurs critiques sur les réseaux sociaux.

Une publication Instagram qui fait polémique

Le Département de Police a publié une vidéo sur son compte Instagram, accompagnée du message suivant : « Les agents de police et le personnel professionnel de Miami Beach illustrent les plus hauts standards de dévouement et de qualité dans notre engagement envers les résidents et les visiteurs que nous servons. »

La vidéo, digne d'un film policier, présente l'arrivée des Rolls-Royce comme « une superbe addition à l'équipe de recrutement du MBPD, avec la courtoisie de @braman_miami ! »

Les habitants de Miami n'ont pas tardé à réagir, pointant du doigt cette dépense qu'ils jugent excessive. Certains ont ironiquement souligné qu'il s'agissait d'une façon originale de dépenser l'argent de leurs impôts.

Des véhicules de luxe jugés inadaptés

La plupart des internautes s'accordent à dire que ces voitures de luxe sont inappropriées pour patrouiller dans les rues de Miami Beach. L'un d'eux a même plaisanté en demandant s'il aurait droit à une bouteille de champagne lors de son trajet jusqu'au commissariat.

Face à ces critiques, le Département de Police a tenu à préciser que les véhicules font partie de la flotte de Braman Motors et n'ont pas coûté un centime aux contribuables. Une explication qui n'a pas suffi à convaincre tout le monde.

Une stratégie de recrutement inédite

Le Département de Police a clarifié que ces Rolls-Royce ne serviront pas à patrouiller, en raison de leur consommation élevée liée à leur moteur V12 de 571 chevaux.

L'objectif est en réalité d'attirer de nouvelles recrues dans la police de Miami Beach. Face à la baisse d'efficacité des méthodes traditionnelles de recrutement, la ville a décidé de miser sur ces voitures de luxe comme un outil de marketing.

Christopher Bess, officier de l'information publique du Département de Police, a souligné la nécessité d'augmenter les effectifs avec des jeunes passionnés et dynamiques, capables de répondre aux besoins spécifiques de Miami Beach.

Un pari risqué pour l'image de la police

Si l'intention de moderniser l'image de la police et d'attirer de nouvelles recrues est louable, le choix des Rolls-Royce interroge. En effet, ces voitures de grand luxe peuvent véhiculer une image d'opulence et de superfluidité en décalage avec la mission de service public de la police.

De plus, dans un contexte de tensions sociales et de remise en question du financement des forces de l'ordre, cette initiative peut être perçue comme une provocation par une partie de la population.

Le Département de Police de Miami Beach devra donc redoubler d'efforts en matière de communication pour justifier ce choix audacieux et convaincre les habitants du bien-fondé de cette stratégie de recrutement. Il lui faudra démontrer que l'attractivité générée par ces Rolls-Royce se traduira par l'arrivée de nouvelles recrues compétentes et dévouées au service de la communauté.

L'avenir dira si ce pari risqué portera ses fruits ou si la polémique entachera durablement l'image de la police de Miami Beach. Une chose est sûre : cette initiative originale n'a pas fini de faire parler d'elle et suscitera encore de nombreux débats.