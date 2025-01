Une Ferrari Dino découverte enterrée dans un jardin : l’incroyable histoire déterrée

Une découverte extraordinaire a bouleversé la tranquillité d’un quartier résidentiel de Los Angeles en février 1978. Des enfants, jouant innocemment dans un jardin, ont mis au jour ce qui allait devenir l’une des histoires les plus fascinantes du monde automobile : une Ferrari Dino 246 GTS enterrée.

Une découverte qui défie l’imagination

L’histoire commence lorsqu’un enfant, creusant dans le jardin d’une maison située au 1137 West Athens, bute sur quelque chose de métallique. Sa mère, intriguée, décide d’alerter la police. Les forces de l’ordre prennent l’affaire très au sérieux – et pour cause. Un an plus tôt, une macabre découverte similaire avait marqué les esprits : une femme retrouvée dans sa voiture enterrée.

Le trésor automobile dévoilé

Une équipe d’excavation révèle alors la présence d’une véritable pépite automobile : une Ferrari Dino 246 GTS, modèle emblématique créé en hommage au fils d’Enzo Ferrari. Cette voiture d’exception, équipée d’un moteur V6 de 2,4 litres développant 175 ch pour le marché américain, portait la plaque d’immatriculation 832 LIQ.

Une enquête riche en rebondissements

Les détectives Joe Sabas et Lenny Carroll remontent rapidement la piste. La voiture avait été vendue en octobre 1974 par le prestigieux concessionnaire Hollywood Sports Cars – établissement prisé par les célébrités comme Frank Sinatra. L’acheteur ? Un plombier nommé Rosendo Cruz, qui l’avait offerte à son épouse pour son anniversaire, pour la somme de 22 500 euros.

La vérité éclate

Le mystère se dénoue quand Rosendo avoue avoir orchestré le vol de sa propre voiture. En difficulté financière, il avait engagé des malfaiteurs pour simuler un vol et toucher l’assurance. Les voleurs, au lieu de jeter le véhicule à la mer comme convenu, l’ont enterré dans ce jardin alors inhabité, avec l’intention de le récupérer plus tard.

Une renaissance inattendue

Après sa découverte, la Ferrari Dino est confiée à l’assureur Farmers Insurance Group. Malgré son état – carrosserie corrodée et intérieur humide dû aux vitres laissées baissées – un jeune mécanicien l’acquiert pour une somme estimée entre 5 000 et 9 000 euros.

Aujourd’hui, cette Dino légendaire arbore fièrement une peinture vert métallisé et roule toujours. Sa plaque d’immatriculation, un clin d’œil à son histoire unique, affiche désormais ‘Dug Up’ (déterré). Une renaissance spectaculaire pour cette automobile qui incarne parfaitement les mystères et les passions que peuvent susciter les voitures d’exception.